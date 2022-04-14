● توفر شركة شمال كوميونيكشينز الفرصة للعلامات التجارية العالمية للتوسع في منطقة الخليج

● تتواجد شبكة Enterie الآن في أكثر من 80 سوقًا، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انضمت شركة شمال كوميونيكيشينز، وهي شركة استشارية للعلاقات العامة تقدم خدمات كاملة ومستقلة مقرها في دبي، إلى شبكة Enterie، وهي شبكة علاقات عامة دولية رائدة مخصصة للعلامات التجارية والشركات المبتكرة التي تركز على التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

تغطي الشبكة، التي تأسست في عام 2017، أكثر من 80 سوقًا ولديها شبكة من وكالات العلاقات العامة المتخصصة في مجال التكنولوجيا التي تغطي أوروبا والولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وقد أصبح للشبكة الآن بعد انضمام شركة شمال كوميونيكيشينز إليها تمثيلاً في الأسواق العالمية الرئيسية والتي ستكون مفيدة للطرفين.

وبهذه المناسبة، قال ميشيل راكوفسكي، كبير مسؤولي الشبكات في Enterie: "نحن نؤمن بنهج محلي ومصمم خصيصًا للاتصال بالعلامة التجارية من خلال حضور إعلامي قوي باللغتين الإنجليزية والعربية ومعرفة واتصالات وعلاقات ممتازة في المنطقة، حيث توفر شركة شمال كوميونيكيشينز الخبرة اللازمة والمطلوبة لأعضائنا الذين لديهم عملاء يتطلعون لدخول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الديناميكية".

وأضاف راكوفسكي قائلاً: "لقد شهد التحول الرقمي في الشرق الأوسط تقدمًا سريعًا وشهد اعتمادًا متسارعًا للتكنولوجيا الجديدة نتيجة تفشي الجائحة، ونعتقد أن شبكتنا العالمية ستكون في وضع مثالي لدعم نمو

هذا القطاع في المنطقة من خلال التنسيق والتعاون مع شركة شمال، حيث كنا نبحث دوماً عن شريك مثالي في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم عملائنا والآن قد وجدنا ضالتنا مع شركة شمال".

تأسست شركة شمال كوميونيكيشينز في عام 2004 من قبل مؤسسين مشاركين وشريكين إداريين وهما: ناتالي فيسيل وستيفن جونز، وتعد شركة شمال كوكالة بوتيك مخصصة مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك هذه الوكالة مجموعة واسعة من العملاء في قطاعات الضيافة والسياحة والعقارات والرعاية الصحية وإدارة المرافق وتجارة التجزئة والطاقة والاستدامة.

بدورها علقت ناتالي فيسيل، مديرة شركة شمال كوميونيكيشينز قائلة: "نتطلع بشدة إلى العمل مع الزملاء من جميع أنحاء الشبكة، حيث يوفر الوصول العالمي التي توفره شبكة Enterie العالمية لعملائنا فرصة ممتازة لتحسين الوعي في الأسواق الخارجية الرئيسية، وبالإضافة إلى ذلك فسيسمح لنا الوصول إلى بعض وكالات التكنولوجيا الرائدة من جميع أنحاء العالم بمواكبة أحدث اتجاهات السوق وتأثير ذلك على القطاع".

وقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لـ Strategy &، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي نموًا قويًا في القطاع الرقمي على مدار العقد الماضي، ولديها الآن فرصة للانتقال من كونها متبنية رقمية إلى استضافة الشركات والمؤسسات والمواهب المحلية القوية، كما كشفت الشركة الاستشارية أيضًا أن الانتقال من المتبني إلى المستضيف قد يضيف 138 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

وقد اختتم راكوفسكي حديثه قائلاً: "هناك فرصة رائعة في مجال التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون لخبرة شركة شمال في السوق دوراً حاسماً لنجاح عملائنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن معرفتهم بمجموعة من القطاعات الأخرى ستكون إضافة قيمة لشبكتنا، لا سيما بالتزامن مع انطلاق العديد من الفعاليات والمعارض والأحداث البارزة في الأشهر والسنوات القادمة".

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نبذة عن شبكة Enterie

Enterie هي شبكة عالمية من وكالات العلاقات العامة المستقلة التي تركز على التكنولوجيا. تأسست في عام 2017 في وارسو، بولندا ، وتغطي الآن أكثر من 80 سوقًا حول العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. تؤمن بنهج مصمم على أساس الخبرة المحلية لمساعدة الشركات على بناء سمعتها والوصول إلى الجمهور المناسب في السوق المحلية والخارج على حد سواء. الشبكة متخصصة في المؤسسات الدولية والرقمية، والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والاستثمارات والتسويق عبر الإنترنت والأعمال التجارية المستدامة من بين العديد من الأمور الأخرى.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://enterie.com/

لمحة حول شركة شمال كوميونيكيشنز:

تأسست شركة شمال كوميونيكيشنز في مدينة دبي في عام 2004، وهي شركة استشارية مستقلة ورائدة في مجال العلاقات العامة. وتتميز بخبرتها الواسعة في المنطقة وتعمل عن كثب مع عملائها لتعزيز صورتهم الإعلامية الإيجابية بين جمهورهم المستهدف.

تقدم الشركة حلولها للتواصل الإعلامي باللغتين الإنجليزية والعربية بالارتكاز على استراتيجية مبتكرة وذات تكلفة فعالة تمكن العملاء من تطوير أعمالهم التجارية في بيئة الأعمال التنافسية.

وتنشط شركة شمال في مجموعة واسعة من القطاعات، ولديها علاقات راسخة مع مختلف وسائل الإعلام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إمكانية وصولها إلى الأسواق الدولية عبر شبكة عالمية من الوكالات الشريكة.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.shamalcomms.com/