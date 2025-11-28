الإمارات العربية المتحدة، سجلت "سورس أوف فيت" (Source of Fate)، الشركة المتخصصة بتطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ويل أوف فيت" (Wheel of Fate)، إقبالاً ملحوظاً من قبل المستثمرين الدوليين على مشروعها السكني الفاخر "ميراجيو"، حيث شكل المشترون من خارج الدولة نسبة 80% من إجمالي المشترين. وباعتباره مشروعاً سكنياً راقياً على الواجهة البحرية في جزيرة مرجان بإمارة رأس الخيمة، يحظى مشروع "ميراجيو" باهتمامٍ كبير من المستثمرين العالميين الباحثين عن قيمة استثمارية طويلة الأجل في واحدة من أبرز الوجهات البحرية الواعدة في دولة الإمارات.

ويشهد مشروع "ميراجيو" اهتماماً متزايداً من المستثمرين، لا سيما من المملكة المتحدة بشكلٍ رئيسي، ومن ثم تركيا وبولندا وفرنسا والولايات المتحدة والهند. ومع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، قدمت "سورس أوف فيت" خطة سداد مرنة لتعزيز جاذبية المشروع، تشمل دفع 20% عند الحجز، متيحةً للمشترين مرونة البيع في هذه المرحلة عند الحاجة؛ و40% عند الانتهاء من المشروع، مع خيار تقسيم المدفوعات وفقاً لنظام سداد أو تمويل أكثر مرونة، في حين يتم تقسيط الـ 40% المتبقية على مدى عامين بعد التسليم. وتساهم خطط السداد المرنة في زيادة جاذبية المشروع، كما تعد من ضمن العوامل المؤثرة في القرارات العقارية في دولة الإمارات.

وقال الدكتور ماجد جاك هسيونغ، المدير العام لشركة "سورس أوف فيت": "نلمس تحولاً في توجُّهات المستثمرين في دولة الإمارات، يُعزى بشكلٍ رئيسي إلى تنامي التركيز على عوامل الاستقرار، ومرونة خطط السداد، وامتلاك أصولٍ تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويُلبي مشروعنا «ميراجيو» هذه المتطلبات من خلال توفير شققٍ تتفرد بأناقة تصميمها وإطلالاتها الساحرة على امتداد الواجهة البحرية بالكامل، ومرافقها الفاخرة، وأسعارها التنافسية، ونمط الحياة السكني الراقي الذي تتيحه. وتعزز خطة السداد المدروسة مكانة المشروع وجاذبيته للمستثمرين الباحثين عن المرونة والموثوقية، حيث تخفف من الضغوط المالية الأوليَّة، وتحسن إدارة التدفقات النقدية، وتدعم التخطيط الاستثماري طويل الأمد."

ووفقاً للتقارير الصادرة عن الشركة، فإن مبيعات مشروع "ميراجيو" تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين طويلي الأجل، والذين يسعون لتحقيق العوائد عند اكتمال المشروع، مدفوعين بعوامل استراتيجية من ضمنها التوسُّع في قطاع الترفيه في إمارة رأس الخيمة، مثل تطوير "منتجع وين المرجان"، إلى جانب نمو القطاع السياحي، والزيادة في معدل تأسيس الشركات. وتعكس بيانات المشترين تنوعاً يتراوح بين مستثمرين مخضرمين وآخرين يدخلون السوق الدولية لأول مرة سعياً منهم لتنويع محافظهم الاستثمارية خارج الأسواق التقليدية.

ويجسد "ميراجيو" تميُّز "سورس أوف فيت" في تقديم مشاريع جاذبة على الواجهة البحرية، تحظى بإقبالٍ واسع من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وذلك في أعقاب النجاح السريع الذي حققه مشروعها السابق "صن شاين باي" الذي تم بيع وحداته بالكامل في غضون شهرين فقط.

هذا، وتستقطب مشاريع الواجهة البحرية اهتماماً متزايداً من قبل المشترين، لاسيما المشاريع التي تتميز بتصاميم مستدامة ومرافق عصرية متكاملة وخيارات تملُّك مرنة، مما يعكس التغيُّر في أولويات المستثمرين والاتجاهات التي ترسم ملامح قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات.

ويُعد "ميراجيو" من "سورس أوف فيت" أحد المشاريع التي تساهم في النمو المطرد الذي يشهده السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة، حيث يلبي توقعات المستثمرين، ويواكب الاتجاهات الرئيسية لسوق العقارات الفاخرة في المنطقة.

للاستفسار يرجى الاتصال بـ:

كوميونيغيت الشرق الأوسط

هاتف: +971 4 4546093

فاكس: +971 4 3612432

ص. ب.: 500270، دبي - الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: info@communigateme.com

الموقع الإلكتروني: www.communigateme.com

-انتهى-

#بياناتشركات