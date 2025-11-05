مسقط: أعلنت شركة محمد البرواني عن بيع حصة استراتيجية بنسبة 80% من شركتها التابعة، محمد البرواني لخدمات النفط، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MBPS) إلى شركة أدنوك للحفر، فيما تحتفظ شركة محمد البرواني بنسبة 20% من ملكية شركة محمد البرواني لخدمات النفط، في خطوةٍ تاريخية بمسيرة المجموعة في قطاع الطاقة، وفي تحول إقليمي بارز لشركة أدنوك للحفر.

فمنذ ما يزيد على أربعين عامًا من العمل في القطاع، وبناء الكفاءات المحلية والإقليمية، نجحت شركة محمد البرواني لخدمات النفط في بناء علامة تجارية تنافسية في القطاع، ورفده بأفضل الخبرات الفنية. حيث تمتلك الشركة اليوم أكثر من 8 أجهزة حفر في الشرق الأوسط ، و13 جهاز صيانة آبار، و6 وحدات لخطوط الإنتاج واختبارات الآبار، ويعمل بها أكثر من 1400 موظف في سلطنة عمان، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال أسامة البرواني، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة: "تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المجموعة نحو تحقيق الاستدامة وإضافة القيمة في مختلف قطاعاتنا بما في ذلك الطاقة، والتعدين، والخدمات الهندسية، وتطوير العقارات. نفخر بشركة محمد البرواني لخدمات النفط وبإنجازاتها التي حققتها منذ إنطلاق المجموعة، ونتطلع إلى شراكتنا مع شركة أدنوك للحفر الرائدة في مجالات الاستدامة والابتكار."

من جانبه، قال الفاضل سعيد الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة محمد البرواني: ""سعداء بهذه الشراكة مع أدنوك، والتي تعكس النجاح الكبير والخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة محمد البرواني لخدمات النفط في المنطقة. وسجلها الحافل بالتميز في مجال الصحة والسلامة، ونجاحاتها الفنية المستمرة. حيث تعتبر شركة محمد البرواني لخدمات النفط أول شركة عمانية خاصة تخوض في هذا المجال في سلطنة عمان، وحققت نسبة تعمين تفوق 84%، إلى جانب جهود التوطين في باقي دول المنطقة."

وفي حديثه عن مستقبل الشركة، قال الدكتور المهندس سالم الحارثي، الرئيس التنفيذي لشركة محمد البرواني لخدمات النفط:

"شكراً لكل أعضاء الفريق الذين ساهموا في ترسيخ مكانة سلطنة عمان في هذا القطاع الحيوي منذ عام 1982، والذين يواصلون تقديم قيمة استثنائية في سلطنة عمان، والسعودية، والبحرين، والكويت. نتطلع إلى الفصل القادم من مسيرة الشركة بالتعاون مع أدنوك، مستفيدين من خبراتنا الفنية والتشغيلية المشتركة لتحقيق نجاحات متواصلة."

ومنذ تأسيسها، سعت شركة محمد البرواني لخدمات النفط لتكون شريكاً موثوقاً لشركات النفط والغاز والحكومات في قطاع الطاقة، وحققت إنجازات بارزة منها سجل سلامة قوي تجاوز 18 عاماً دون إصابات في جهاز الرفع رقم 34، كما تُعد من أكبر موردي سوائل الحفر في الشرق الأوسط. وفي مجال الحفر وصيانة الآبار، سجلت الشركة أكثر من 10,000 دخول لآبار النفط والغاز والطاقة الحرارية الأرضية.

وتحرص مجموعة محمد البرواني على مواصلة تنمية محفظة استثماراتها المتنوعة في مستقبل التعدين، والطاقة، والخدمات الهندسية المبتكرة، وتطوير العقارات، وخدمات النقل الجوي الخاصة، وصناعة اليخوت الفاخرة، مع الحفاظ على حضورها في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

-انتهى-

