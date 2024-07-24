·مقاولو المشروع المشترك هم شركة أورباكون السعودية، إحدى شركات أورباكون القابضة وشركة البواني القابضة.

·المشروع يضم أربعة فنادق فاخرة ونادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو.

الدرعية: أعلنت شركة الدرعية اليوم عن توقيع عقد بناء ضخم مع شركة أورباكون السعودية، وشركة والبواني القابضة لتنفيذ مشروع بناء أربعة فنادق فاخرة ونادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار بالدرعية، كجزء من المخطط الرئيس للمنطقة. وتبلغ قيمة العقد 8 مليار ريال (2.13 مليار دولار)، ليصبح أكبر العقود الممنوحة من قبل شركة الدرعية حتى الآن.

وشهد حفل توقيع العقد حضور كُل من; الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية السيد جيري إنزيريلو، والسيد رامز الخياط رئيس شركة أورباكون السعودية، والمهندس فخر الشواف الرئيس التنفيذي لشركة البواني القابضة، والذي أُقيم اليوم في الدرعية. ومن المقرّر أن تبدأ الشركات أعمال البناء قريبًا في المشروع والذي يُعد مرحلة مهمة أخرى لمشروع الدرعية، حيث يأتي هذا العقد بعد الإعلان السابق في مطلع يوليو الجاري عن عقد آخر بلغت قيمته 7.8 مليار ريال (2.07 مليار دولار) لبناء منطقة جديدة متعددة الاستخدامات شمال الدرعية.

وقال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "يُعد هذا المشروع خطوة رئيسة ومهمة في تسريع خططنا التطويرية لمنطقة وادي صفار في الدرعية، ويشمل المشروع أربعة فنادق عالمية فاخرة، هي: فندق امان "Aman"، وفندق سيكس سينسيز"Six Senses"، وفندق ذا تشيدي "The Chedi"، وفندق فايينا "Faena"، إضافة إلى نادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو. ويُسعدنا أن هذه الشركات هي من أبرز شركات البناء والتطوير، وستعمل هذه الشركات على الجزء الأساسي من المخطط الرئيسي لوادي صفار".

وأضاف إنزيريلو " تُعد هذه الفنادق هي ضمن أكثر من 40 فندقًا في مشروع الدرعية ومشروع وادي صفار تم التخطيط لإنشائها. ونتطلع إلى تقديم تجارب فاخرة عالمية المستوى للزوار من جميع أنحاء المملكة والمنطقة والعالم. كما سيعمل مركز الفروسية على إنشاء مركز للتميز الإقليمي، يستند على التراث الغني والتاريخ العريق للحصان العربي وتقاليد الفروسية السعودية".

ومن جهته، قال السيد رامز الخياط رئيس شركة أورباكون السعودية: "يُشرّفنا حصولنا على هذا العقد، وفرصة تطوير هذه الفنادق الفاخرة ونادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار. ومُتحمسين إلى بدء العمل في موقع وادي صفار وإنجاز هذا المشروع الذي سيكون له أثر عالمي".

ومن جانبه أعرب المهندس فخر الشواف، الرئيس التنفيذي لشركة البواني القابضة: "عن سعادته لاختيار البواني المحدودة للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الذي يُعد أحد أهم المشروعات الكبرى التي تطرحها شركة الدرعية والتي تُساهم في رفع مستوى جودة الحياة في منطقة الدرعية ذات الطابع التاريخي والسياحي، مضيفاً نحن في البواني فخورون بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الضخم والذي يُعد من أبرز المعالم في وادي صفار"

وأضاف، المهندس فخر الشواف، "أن مشاركة البواني المحدودة في تنفيذ مشروع بناء أربعة فنادق فاخرة ونادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار بالدرعية يمثل قيمة مضافة، حيث سبق لنا عبر "البواني المحدودة" أن نفذت مجموعة واسعة من المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات داخل المملكة وخارجها، لما تمتلكه من خبرات تراكمية عالمية."

ويأتي هذا العقد بالنسبة لشركة الدرعية إمتداداً لتطبيق استراتيجية الشراء الجديدة، حيث يعزّز هذا النهج بيئة تعاونية بين شركة الدرعية والمقاولين الرئيسين، والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين والموردين، مما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية. وستكشف شركة الدرعية خلال الأشهر المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول الفنادق والأصول التي سيتم تطويرها في منطقة وادي صفار ضمن هذا المشروع.

لمحة عن الدرعية:

تٌعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض، يقع مشروع بوابة الدرعية وتمتد مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

ستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

تأسست شركة الدرعية إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2022، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

تعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني لتصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

تقدم شركة الدرعية من خلال معالمها الثقافية تجارب تسوق عالمية المستوى، وتجارب لتناول الطعام في أرقى المطاعم عبر احتضانها لأفضل العلامات التجارية في مجال الضيافة.

باعتبارها جزءًا من صندوق الاستثمارات العامة، تعمل شركة الدرعية على خلق فرص في مجالات التطوير والضيافة والاستثمار والتجزئة وتأجير المكاتب، إلى جانب إدارة الأصول الاستراتيجية، وتؤكد الشركة التزامها بتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذها وفقًا لرؤية 2030. وتسعى شركة الدرعية أيضًا إلى بناء شراكات طويلة المدى تُحقق من خلالها رؤيتها الطموحة، لتصبح الدرعية الوجهة العالمية الأولى العالمية لتعزيز التبادل الفكري والثقافي.

عن شركة أورباكون السعودية:

شركة أورباكون السعودية، إحدى شركات أورباكون القابضة في المملكة العربية السعودية.

تأسست شركة أورباكون القابضة عام 1983، وهي عضو بارز في باور إنترناشيونال القابضة. وقد اكتسبت الشركة سمعة طيبة لتميزها في تقديم مجموعة متنوعة من مشاريع البناء والبنية التحتية على مستوى العالم. ومع عمليات تمتد في أكثر من 19 دولة، تعد شركة أورباكون القابضة في طليعة القطاع.

تلتزم شركة أورباكون القابضة بإعادة تعريف معايير البناء مع ضمان الجودة العالية والالتزام بأعلى معايير السلامة والبيئة. وتشمل سابقة أعمال الشركة مشاريع في جميع أنحاء العالم، مما يعكس تفانيها في التميز والابتكار.

تركز مهمة شركة أورباكون القابضة على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القوى العاملة المتنوعة. انطلاقاً من قيمها الأساسية المتمثلة في القيادة والتعاون والمساءلة والجودة والمرونة، تسعى شركة أورباكون القابضة جاهدة لخلق مستقبل أكثر إشراقًا من خلال مشاريعها.

عن شركة البواني القابضة:

تأسست شركة البواني القابضة سنة 1991 في المملكة ، وقد تطورت لتصبح احد ابرز الشركات الرائدة في قطاعي البناء والبنية التحتية، وتحتل مكانة بارزة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية في المنطقة. ومنذ انطلاقتها، كرّست البواني جهودها للاستفادة من الخبرات المتنوّعة لشركاتها التابعة لتخلق بيئة عمرانية عالمية المستوى.

وتمتد نشاطات شركاتها التابعة عبر قطاعات متعددة تشمل الإنشاءات، التقنية، حلول الهندسة الميكانيكية والكهربائية ، إدارة المرافق، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية في مجالات المياه والطاقة، والتطوير والاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتتمتع شركة البواني بمحفظة استثمارية قوية، وقد حصلت على تصنيف أعمال من الدرجة الأولى في المملكة ا، وحصلت على عدة جوائز ما يثبت مكانتها والتزامها بالتميز.

و أكملت الشركة بنجاح أكثر من 260 مشروعًا، من بينها مشروع المسجد الكبير في مدينة الملك عبدالله المالية، ومركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد، ومتحف العلوم، وITCC وتواصل البواني تلبية وتجاوز توقعات العملاء مع التمسك بأعلى معايير الجودة والسلامة. يستند هذا النجاح إلى قوة عاملة تزيد عن 15000 موظف مجهزين بأحدث التقنيات والابتكارات والمعدات، مما يعزز قدرتها على تقديم أفضل الحلول في المجالات المختلفة.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا