الكويت، أعلنت شركة طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن إطلاقها رحلات مباشرة بين الكويت والعاصمة الأرمنية يريفان ابتداءً من يوم 8 يوليو 2025، لتوفر للمسافرين وجهة جديدة لاستكشاف واحدة من أقدم الحضارات في العالم وجوهرة منطقة القوقاز الجنوبي بأسعار مناسبة.

وستشغل الشركة هذا الخط بواقع ثلاث رحلات أسبوعية لمنح المسافرين مزيداً من الراحة والمرونة لتجربة التراث والثقافة الأرمنية الغنية وكذلك طبيعتها الخلابة والجاذبة على مدار العام. وتُصنَّف أرمينيا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر أماناً في العالم بحسب مؤشر "Numbeo" للأمان لعام 2024، ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء العطلات الصيفية والعطلات الموسمية الأخرى.

متحدثاً عن هذا الإطلاق الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، السيد/ براثان باسوباثي: "فخورون بأن نكون اليوم شركة الطيران الوحيدة التي تخدم أرمينيا بخط رحلات مباشرة من الكويت، فأرمينيا وجهة رائعة تجمع بين الطبيعة المميزة والتاريخ العميق والأجواء المرحّبة، هذا علاوة عن إعفاء المسافرين الكويتيين من إصدار تأشيرة للدخول، الأمر الذي يجعل السفر إليها تجربة سلسة وميسّرة لاستكشاف هذا الجزء الفريد من العالم."

السفر بدون تأشيرة للمواطنين الكويتيين

تعفي أرمينيا المواطنين الكويتيين من التأشيرة لتسهيل تجربة السفر وضمان راحة المسافرين، كما أن حاملي الإقامة الكويتية من جنسيات أخرى يمكنهم أيضاً دخول أرمينيا بدون تأشيرة، هذا علاوة عن الأسعار التنافسية ومواعيد الرحلات المناسبة التي تقدمها طيران الجزيرة، تجعل من استكشاف أرمينيا أكثر جاذبية.

ومن جانبه، صرّح سعادة سفير جمهورية أرمينيا لدى الكويت، السيد/ أرسين أراكليان، قائلاً: "هذه الرحلات المباشرة بين يريفان والكويت مهمة جداً وأنا سعيد بأن تكون طيران الجزيرة قد اتخذت هذه الخطوة التي تبني جسراً لا يربط فحسب الرحلات السياحية، بل يساهم أيضاً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية بين مجتمعي الأعمال، ويشجع التبادل الثقافي والتعليمي والرياضي، ويقوي الروابط بين شعبي البلدين الصديقين."

وجهة لا تُفوَّت

تجمع أرمينيا بين التاريخ العريق والجمال الطبيعي الأخّاذ، لتقدم للمسافرين تجربة فريدة من نوعها حيث تراثها الغني وكرم ضيافتها تدعو زوارها لاستكشاف المعالم التاريخية والأديرة القديمة والبلدات الساحرة. من العاصمة الثقافية يريفان إلى مدينة غيومري الفنية، ومن المنتجعات الجبلية في ديليجان وتساغكادزور إلى مدينة جرموك الهادئة والعلاجية، تَعِد أرمينيا بتجربة لا تُنسى لكل فئات المسافرين.

فمن التجول في شوارع مدينة غوريس المرصوفة بالحجارة، أو الاستمتاع بهواء الجبال في ستيباناڤان، أو استكشاف القلب الديني لأرمينيا في مدينة فاغارشابات (إتشميادزين)، يجد المسافرون مزيجاً من التاريخ والطبيعة وأطباق المطبخ الأرمني الأصيل التي تترك أثراً إيجابياً.

ورحبت رئيسة لجنة السياحة في أرمينيا، السيدة/ لوسين غيفورغيان، بالرحلات الجديدة وقالت: "سعيدون بتعزيز العلاقات بين أرمينيا والكويت بفضل هذه الرحلات المباشرة الجديدة التي تطلقها طيران الجزيرة. أرمينيا بلد غني بالثقافة والطبيعة الخلابة، وهذا الربط الجوي يسهل على المسافرين الكويتيين تجربة ضيافتنا واكتشاف كنوزنا التاريخية والاستمتاع بالحيوية الأرمنية. نتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار ومشاركتهم القصص الفريدة التي تجعل من أرمينيا وجهة لا تُنسى."

لحجز تذاكر السفر إلى يريفان وغيرها من الوجهات التي تخدمها طيران الجزيرة، يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني www.jazeeraairways.com، أو تطبيق هواتف الجزيرة، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 177.

وللتعرّف أكثر على أرمينيا والمعالم التي يمكن استكشافها، يمكن زيارة الموقع: https://armenia.travel/

نبذة عن طيران الجزيرة

طيران الجزيرة هي شركة طيران منخفضة التكلفة رائدة مقرها الكويت، تأسست في عام 2024 وتخدم اليوم أكثر من 5 ملايين مسافر سنوياً عبر شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

برحلات تتبع أعلى معايير السلامة، وخدمة عملاء ذات جودة عالية وأسعارها التنافسية، تلبي طيران الجزيرة احتياجات جميع فئات المسافرين، سواء كانت رحلتهم للعمل أو السياحة أو للزيارات الدينية أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتُشغّل طيران الجزيرة أسطولاً حديثاً ذات كفاءة عالية يتكون من 24 طائرة من طراز إيرباص A320ceo وA320neo والتي تمكّن الشركة من تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثيرها البيئي. ومن المجدول استلامها 26 طائرة جديدة ضمن طلبيتها ابتداءً من عام 2027 وما بعده، ومنها 18 طائرة من طراز A320neo وثمان طائرات من طراز A321neo.

كما تُعد طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة المدرجة في بورصة الكويت، وقد صُنّفت ضمن قائمة فورتشن 500 العربية، وحصلت على لقب "أفضل مكان للعمل" في عام 2023.

وتنفرد طيران الجزيرة بريادتها في قطاع الطيران، إذ أطلقت العديد من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، فيما كانت من أوائل شركات الطيران التي صمّمت وبنت وتشغّل مبنى ركابها الخاص، مبنى ركاب الجزيرة T5، في مطار الكويت الدولي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.jazeeraairways.com

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