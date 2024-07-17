يُجسّد الفندق الروائع المعماريّة للمنتجعات الإسبانية ضمن مجموعة "فينييت" من فنادق ومنتجعات IHG في دبي، ويضم شعاباً مرجانية خاصّة وشارعاً ممطراً بطول كيلومتر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة كليندينست، الشركة العقارية الرائدة عالمياً، والجهة المطوّرة لمشروع "ذا هارت أوف يوروب"؛ عن بيع المرحلة الأولى بالكامل من "فندق منتجع ماربيا، مجموعة فينييت"، من مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في جزر العالم بدبي، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى مليار درهم. وقد شارك في حفل الإطلاق الحصري ما يزيد عن 2000 زائر، الأمر الذي يعكس الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي.

وحققت المرحلة الأولى من المشروع التي تقع على الواجهة البحرية في جزيرة أوروبا الرئيسة نجاحًا كبيراً، حيث تم بيعها بالكامل في غضون ثماني ساعات فقط، ممّا يؤكّد حجم الاهتمام البالغ الذي يحظى به المشروع بين جنسيات مختلفة من المستثمرين، بما في ذلك الإماراتيين والسعوديين والهنود والأوروبيين.

وأعربت سارة علي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "ذا هارت أوف يوروب"، عن سعادتها بالإقبال الكبير الذي شهده حفل إطلاق فندق منتجع ماربيا. وقالت: "يجسد هذا المشروع التزامنا بتقديم تجارب استثنائية تجمع بين أحدث الابتكارات والممارسات المستدامة. إنّ بيع المرحلة الأولى في وقت قياسي يعدّ تأكيداً واضحاً على ثقة العملاء برؤيتنا والعروض المميزة التي يوفرها المشروع، كما نتطلّع للإعلان عن إطلاق المراحل التالية قريبًا."

ويعكس فندق منتجع ماربيّا الروائع المعماريّة لمفهوم المنتجعات الإسبانية في مدينة ماربيا، ويهدف إلى تقديم تجربة كوستا ديل سول الأصيلة إلى دولة الإمارات بتصميمه الفريد على غرار الطراز الأندلسي. وباعتباره الأول من مجموعة "فينييت" التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في جزر العالم بدبي؛ سيضم فندق منتجع ماربيا 150 غرفة بما في ذلك الأجنحة والشاليهات والأكواخ المطلّة على البحر أو الساحة الثلجية أو الشارع الممطر. كما يشكّل الفندق الأول الذي يوفر شعاباً مرجانية خاصة لضيوفه، مما يتيح لهم فرصة فريدة لاستكشاف تجربة غامرة تحت الماء.

ويوفّر المنتجع مجموعة من باقات الأسعار المخصّصة لتلبية تفضيلات ومتطلبات النزلاء المتنوّعة، مع عوائد مُجزيّة للغاية ومضمونة تصل إلى 8.33% سنوياً على مدى 12 عامًا.

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