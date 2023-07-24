أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن إطلاق بلووم أرجان من روتانا، مشروع استثماري بعائد مضمون يصل إلى 8% لمدة خمس سنوات.

بلووم أرجان من روتانا، مشروع مميز للشقق الفندقية المتاحة للاستثمار، حيث سيتم طرح عدد محدد من الشقق الفندقية في المشروع الذي تتولى تشغيله شركة روتانا لإدارة الفنادق (روتانا) والواقع ضمن مشروع بارك فيو في جزيرة السعديات. وتتنوع الوحدات المعروضة بين الاستوديوهات وغرفة واحدة وغرفتي نوم، وبمساحات تتراوح من 44 إلى 114 متر مربع.

ومن المقرر افتتاح المشروع في الربع الرابع من عام 2024. حيث يتميز هذا المشروع العصري، بتصاميم مدروسة بعناية لتوفير أعلى درجات الراحة والمساحات الفسيحة التي تضفي جو منزلي، إلى جانب المرافق الفندقية المبتكرة، بما في ذلك التكنولوجيا الذكية والخدمات المتميزة.

كما يوفر المشروع تجربة فاخرة وفق نظام الشقق الفندقية التي تضم مجموعة متنوعة من المرافق بما في ذلك مسبح إنفينيتي يقع على ارتفاع ثلاثين متراً فوق سطح الأرض، كما يمكن للمقيمين أيضاً الاستمتاع بمطعم الفندق الرئيسي وأفضل المطاعم والمقاهي المشهورة، بالإضافة لمجموعة من المحلات التجارية ومركز حديث للياقة البدنية ومساحات خضراء واسعة مع جسر ليصل المبنيين معاً.

يقع مشروع بلووم أرجان من روتانا على جزيرة السعديات بموقع استراتيجي مقابل جامعة نيويورك أبوظبي، مما يجعله وجهة خدمات مميزة للزوار بشكل عام ولطلاب الجامعة والأساتذة وعائلاتهم بشكل خاص. ويقع المشروع أيضاً على مقربة من أبرز الوجهات السياحية الرئيسية في أبوظبي منها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وجوجنهايم أبوظبي ، والعديد من الوجهات الترفيهية المميزة في جزيرة ياس مثل حلبة مرسى ياس وعالم فيراري أبوظبي، وسنو أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من الفنادق وملاعب الجولف والشواطئ والمرافق الترفيهية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يأتي إطلاق "بلووم أرجان من روتانا" في إطار التزامنا بتقديم أفضل قيمة استثمارية ممكنة لعملائنا من خلال المشاريع العقارية الاستثنائية، حيث يوفر المشروع فرص استثمارية واعدة تضمن الحصول على عائد مضمون يصل إلى 8% لمدة خمس سنوات."

وأضاف: "يجمع هذا المشروع بين خبرات بلووم الواسعة في مجال تطوير وتصميم الوحدات السكنية المميزة مع ريادة علامة روتانا وتميزها في قطاع الضيافة، حيث يقدم إضافة قيّمة لقطاعي الفنادق والعقارات في أبوظبي، من خلال طرح مشاريع عقارية وفندقية راقية وذات عائدات استثمارية مرتفعة في مواقع مميزة مثل جزيرة السعديات، التي تجسّد وجهةً سياحية فريدة تستقطب كل من المقيمين والزوار."

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لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم القابضة بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية.

العقارات:

أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تم تسلميها حتى اليوم

أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء

محفظة تأجير تضم إجمالي 1000 وحدة سكنية

الفنادق:

ماريوت وسط المدينة

إيديشن في أبوظبي

بلووم أرجان من روتانا

851 غرفة ضيوف وشقة فندقية

المدارس:

13 مدرسة ( 4 مدارس خاصة عالمية / 7 من مدارس الشراكات التعليمية / 2 مدارس الامارات الشمالية)

مدرسة ( مدارس خاصة عالمية / 7 من مدارس الشراكات التعليمية 2 مدارس الامارات الشمالية) حضانة أطفال واحدة

أكثر من 16 ألف طالب

خدمات التصميم والإدارة: