مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات ت تفوز بعقد إدارة مشروع "ريم هلز" بتكلفة 8 مليارات درهم إماراتي

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : أعلنت مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات عن حصول شركة رويال للتطوير – الشركة الرائدة في إدارة المشاريع العقارية بدولة الإمارات والتابعة لها –على عقد إدارة المشروع السكني الفاخر "ريم هلز" والذي أطلقته مؤخرًا في جزيرة الريم بأبوظبي بقيمة 8 مليارات درهم إماراتي.

ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى بالمشروع في ديسمبر 2024، لتعمل شركة رويال للتطوير على إدارته بالكامل بدءًا من قيادة مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ بما في ذلك التصميم والإشراف على كافة المقاولين في المشروع.

وعلق كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونز الإمارات قائلاً: "نحن مسرورون بالفوز بعقد إدارة مشروع "ريم هلز"، فهذا إنجاز هام وشهادة أكيدة على نمو وتميّز شركة رويال للتطوير في مجال المشاريع الفاخرة ومثال واضح على عمق الخبرات وتنوّع القدرات التي يضعها فريق المجموعة بين أيدي العملاء. كما إن الحصول على عقد الإدارة دلالةٌ واضحة على ثقة وتقدير عملائنا لإمكاناتنا المتفوقة في إدارة المشاريع والأعمال الهندسية."

ويمتد مشروع "ريم هلز" والذي يقع في جزيرة الريم بالعاصمة الإماراتية فوق مساحة قدرها 1.8 مليون متر مكعب، ومن المرتقب أن يصبح من المشاريع الرائدة التي تقود المرحلة المقبلة من تقدّم أبوظبي نحو الحياة المستدامة بفضل تصميمه المبتكر والصديق للبيئة، والذي يتسم بانسجامه التام مع الطبيعة المحيطة ويضمن سهولة الاستفادة من المرافق والخدمات المجتمعية. وسيضم المشروع أفخم الوحدات السكنية من نوعها في دولة الإمارات بمساحات فسيحة ضمن مجتمع حصري راقٍ.

ومن جانبه قال ماجد فؤاد محمد عودة، الرئيس التنفيذي لدى كيو القابضة – وهي الشركة المالكة لشركة كيو للعقارات: "في ظل تزايد الثقة بالقطاع العقاري في الامارات واستمرار نموّه، يأتي مشروع "ريم هلز" في الوقت المناسب تمامًا لتلبية الطلب المتنامي على العقارات السكنية. ويسعدنا انضمام شركة رويال للتطوير إلينا لإدارة مشروع "ريم هلز" في جزيرة الريم، والذي نقدم من خلاله أرقى الوحدات السكنية في قلب العاصمة الإماراتية."

وعملت كيو للعقارات على تصميم مشروع "ريم هلز" تحت مظلة شركة كيو القابضة، وبشكل يمنح سكانه أجواء فريدة تغمر الحواس بالفخامة والهدوء بعيدًا عن ضغوطات الحياة اليومية ووتيرتها المتسارعة.

ويركّز المشروع على توفير حلول الحياة المستدامة التي تسهم في رسم ملامح النمو بأبوظبي وتلبية رغبات السكان على تنوّع ثقافاتهم، فضلًا عن تصميم مساحات معيشية فسيحة تتميز بالفخامة وتدعو المقيمين فيها للتمتع بحياة فارهة لتكون أساسًا راسخًا ينطلق منه المواطنون والمقيمون نحو أسلوب الحياة الرغيد، إلى جانب تطبيق ممارسات البناء والصيانة الصديقة للبيئة والتي تنسجم تمامًا مع مجريات الحياة اليومية وتعمل على تحسينها.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "ريم هلز" يضمّ شاطئًا خاصًا وتلّة صناعية وعددًا من الجزر وقناة مائية ومرافق تجارية ومجتمعية، منها على سبيل المثال لا الحصر المساحات المفتوحة ومتنزّه خاص بالإضافة إلى المدارس والمساجد والمراكز المجتمعية والنوادي والمقاهي والمطاعم والمناطق الترفيهية وممرات المشي ومناطق التمرين ومسارات الدراجات الهوائية والعديد من خيارات المواصلات.

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نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات

مجموعة ستاليونز الإمارات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بمحفظة تضم 15 شركات تابعة تعمل في 7 قطاعات مختلفة، وتقدم خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 20 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين. تعمل المجموعة في مجالات الاستثمار والإنشاءات والعقارات، وتدير محفظة متنوعة تقدم الحلول الشاملة لأقسامها، وهي: التطوير، والاستشارات، والتصميم، وإدارة المشاريع، والإنشاءات، وهندسة تنسيق الحدائق والمساحات الخارجية، وإدارة الضيافة وكل ما يرتبط بها من خدمات. وبفضل هذا النطاق الفريد من الخدمات، تقدم المجموعة الدعم لشركاتها لتتمكن من العمل بشكل تكاملي يمكنها من تقديم الحلول الشمولية، مع القدرة على العمل بشكل فردي في نفس الوقت.

نبذة عن شركة رويال للتطوير

تتبع شركة رويال للتطوير لمجموعة ستاليونز الإمارات، وهي شركة رائدة في إدارة المشاريع العقارية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم حلولها المتكاملة للتطوير العقاري عبر مراحل المشروع المختلفة - بما في ذلك دراسة الجدوى والتصميم وإدارة المشروع وإدارة التكلفة، إلى جانب إدارة المبيعات والتسويق والتملّك. وأحرزت المجموعة تقدمًا ملموسًا لتصبح اسمًا بارزًا على الساحة العالمية، إذ نفذت العديد من المشاريع وتعمل حاليًا في التخطيط للمزيد منها في أكثر من 20 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين.

نبذة عن كيو للعقارات

كيو للعقارات هي إحدى شركات المجموعة الاستثمارية الرائدة "كيو القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وتعمل على توفير حلول الحياة المستدامة التي تسهم في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من النمو بالمنطقة. تقدم الشركة ما يلبي رغبات فئات متنوعة من السكان ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة عبر تصميم المنازل الفاخرة التي تصبح جزءًا من أسلوب حياة مفعم بالرفاهية، وتطبّق في عملها ممارسات البناء والصيانة الصديقة للبيئة والتي تنسجم بشكل كامل مع الحياة اليومية للسكان وتسهم في تحسينها.

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