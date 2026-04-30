أعلنت الخطوط السعودية عن وجهاتها الموسمية لصيف 2026 والتي سيتم التشغيل إليها خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، وتشمل كل من صلالة في دولة عُمان، أنطاليا وبودروم بجمهورية تركيا، نيس بجمهورية فرنسا، أثينا وميكونوس باليونان، العلمين بجمهورية مصر العربية، وملقا بمملكة إسبانيا، وقد تم جدولتها بما يتناسب مع أفضل الأوقات ويحقق الكفاءة التشغيلية لمنظومة رحلاتها المجدولة التي تصل لأكثر من مائة وجهة، حيث تحرص خلال مواسم الذروة على الوفاء بالمتطلبات التشغيلية وتلبية رغبات الضيوف مع توفير كل ما من شأنه ضمان انسيابية الحركة والعمليات بالمطارات خاصة وأن موسم الصيف سيتزامن مع ذروة عمليات موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية "السعودية" التوسعية الهادفة لمواصلة ربط المملكة بالعديد من الوجهات الدولية عبر الاستثمار الأمثل لأسطولها المتنامي البالغ حالياً 149 طائرة مع صفقات طموحة بإجمالي 116 طائرة جديدة متنوعة الطرازات يجري استلامها تباعاً خلال السنوات القليلة القادمة، كما تساهم في تعزيز موقعها التنافسي دولياً وبما يتسق مع مستهدفات مسار الطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتوفر "السعودية" باقة من الخدمات التي تساهم في تعزيز تجربة السفر بدءاً من موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي حيث تساهم في التخطيط المبكر للسفر وتيسير الإجراءات بالمطارات إلى جانب الخدمات الجوية المميزة والمتضمنة خدمة الإنترنت فائق السرعة والتي يجري تزويد كامل الأسطول الحالي بها وتتيح اتصال رقمي عالي الكفاءة علاوةً على الأنظمة الترفيهية المتنوعة التي تتناسب مع مختلف شرائح الضيوف وغيرها من الخدمات التي تعكس روح الضيافة السعودية الأصيلة.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وفي المركز الثاني عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات لعام 2025 وفقًا لتقرير Cirium. وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

-انتهى-

#بياناتشركات