أعلنت مؤخرا سيارتي للتأجير إحدى شركات مؤسسة الزبير في قطاع النقل والمعدات، عن تعزيز أسطولها بسيارة "جي اي سي ام 8" 2025 الفاخرة وذلك بالتعاون مع مجموعة قرقاش الوكيل الحصري لعلامة جي إيه سي الصينية في السلطنة.

يعكس هذا التنوع في أسطول مركبات سيارتي للتأجير إلتزام الشركة بتقديم حلول نقل متطورة ومستدامة للمؤسسات الحكومية والخاصة والافراد، حيث يجسد هذا التعاون رؤية الشركة المستقبلية الهادفة إلى تقديم سيارات بتصميم عصري تجمع بين الأداء العملي والتقنيات الحديثة مما يجعلها خياراً مثالياً لقطاع الأفراد والشركات على حد سواء.

وعلّق سهراب حسنين، المدير العام لشركة سيارتي للتأجير وبيع السيارات المستعملة، قائلاً:" تتمثل خطة سيارتي خلال الفترة المقبلة في تعزيز أسطولها بطرازات حديثة ذات تقنيات متقدمة، وزيادة حجم أسطول الشركة بما يتماشى مع الخطط التوسعية للشركة. وأضاف: أن إنضمام جي اي سي ام 8 إلى أسطولنا سيكون علامة فارقة في تقديم مركبات تتميز بالرفاهية والتقنيات العالية التي تواكب تطور قطاع النقل في السلطنة، حيث تتميز هذه المركبة باعتماديتها وتكاليف تشغيلها المنخفضة. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع مجموعة قرقاش ستفتح آفاقاً جديدة لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة."

ومن جانبه عبر عاصم شيخ، مدير الأعمال في شركة جي أي سي عُمان، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "نحن سعداء بالتعاون مع شركة سيارتي للتأجير لتقديم مركبات تتجاوز توقعات السوق من حيث الجودة والأداء والأسعار التنافسية. إن سيارة جي اي سي ام 8 2025 موديل 2025، بتصميمها المميز، ومساحتها الداخلية الواسعة، وتقنياتها المتطورة، توفّر تجربة استثنائية للمستخدمين من الشركات والعائلات على حدٍ سواء."

في عام 2015، وقّعت قرقاش للسيارات والتجارة العامة اتفاقية حصرية مع شركة جي أيه سي موتور الصينية لتصبح الموزع الحصري لسيارات جي اي سي في الإمارات، وتوسّعت في عام 2023 لتصبح الموزع المعتمد في سلطنة عُمان. وتُولي قرقاش أهمية قصوى لتقديم خدمات متكاملة ترتكز على الجودة والاحترافية، مع فهم عميق للسوق المحلي وخبرة عالمية.

تأسست شركة سيارتي للتأجير وبيع السيارات المستعملة في عام 1992 تحت اسم "الزبير للتأجير"، وهي تعتبر المزود الرائد لخدمات تأجير المركبات وبيع السيارات المستعملة في سلطنة عمان. تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال، ملتزمة بتقديم حلول نقل تتماشى مع أعلى المعايير، بما في ذلك متطلبات الجمعية العمانية للطاقة (أوبال). كما تُعدّ سيارتي لاعبًا أساسيًا في قطاع تأجير وبيع السيارات المستعملة في السلطنة. رؤيتنا تركز على الريادة في السوق من خلال تقديم خدمات مبتكرة تتمحور حول توفير قيمة عالية وجودة متميزة للعملاء. نهدف إلى بناء الثقة من خلال تقديم حلول نقل موثوقة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.Sayarti.com

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