دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة توتال للطاقات للتسويق - الشرق الأوسط، عن التوصل إلى شراكة استراتيجية مع بطولة الإمارات دبي 7s، بصفتها الشريك البلاتيني، وذلك ضمن فئة الطاقة لموسمي 2025 و2026 مع اقتراب موعد الحدث الرياضي الذي يترقّبه الكثيرون.

وتعكس الشراكة الجديدة التزام "توتال للطاقات" إزاء تعزيز التفاعل المجتمعي من خلال الرياضة. ومع تنامي الزخم حول هذا المهرجان الرياضي والترفيهي السنوي الأبرز في المنطقة، تتطلع الشركة إلى الإسهام في إثراء تجربة المشاركين والجمهور من خلال تنظيم أنشطة مبتكرة ومليئة بالطاقة.

وسيحظى الزوّار بفرصة الاستمتاع بتجارب السباقات الافتراضية في منطقة المهرجان، إلى جانب إطلاق العديد من الأنشطة الترفيهية المصممة للحفاظ على الأجواء الحيوية طوال أيام الحدث للكبار والصغار على حد سواء. وستتيح الشركة للجمهور أيضاً فرصة الفوز بدعوات حضور عامة يومية للمهرجان، مع تقديم الهدايا الترويجية والخصومات على خدمات تغيير الزيت عبر المسابقات التي تعتزم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال توماس فينيورون، مدير الإدارة لشركة توتال للطاقات للتسويق - الشرق الأوسطوآسيا الوسطى : "يسعدنا التعاون مع بطولة الإمارات دبي 7s بصفتنا شريكاً بلاتينياً، لا سيما وأن هذه الشراكة تمنحنا فرصة مميزة للتفاعل مع المجتمع، والاحتفاء بشغف الناس بالرياضة. وفضلاً عن ذلك، نؤمن في توتال للطاقات بالقوة الملهمة التي تجمع بين الطاقة والرياضة لتقديم تجارب فريدة. إن هذه البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل ساحة تتجلّى فيها روح الشغف والعزيمة والعمل الجماعي. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الرحلة الرائعة.

وتُعد بطولة الإمارات دبي 7s التي تأسست عام 1970، أقدم فعالية رياضية مستمرة في الشرق الأوسط، وواحدة من أكثر الأحداث التي تترقبها الجماهير على الأجندة الرياضية السنوية. وتشمل البطولة منافسات للرجبي والكريكيت والبادل وكرة الشبكة واللياقة البدنية، وتستقطب آلاف الرياضيين وعشاق الرياضة من مختلف أنحاء العالم.

وستُقام دورة 2025 من بطولة الإمارات دبي 7s خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر في ملعب "ذا سيفنز" بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺮق اﻟﻮﺳﻂ واﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ دﺑﻲ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ، ﺷﺮﻛًﺔ ﺗﺎﺑﻌًﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛًﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت. وﻫﻲ ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ زﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ واﻟﺸﺤﻮم ﻟﻠﺴﻴﺎرات واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻮّق وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات، واﻟﻮﻗﻮد اﻟﺨﺎص، واﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ وﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت. ﺗﻠﺘﺰم ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ. وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وأﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء.

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ 80 ﻋﺎﻣًﺎ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻴﻮم واﺣﺪة ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺒﻊ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮا ﻛﺘﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ أدﻧﻮك، ﺗﻌﺪ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت. ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻮزع ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ راﺋﺪة .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ زﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎرات واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﻨﻊ ﻳﺨﺪم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ .ﻳُﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﻤﺴﺘﺪام ذو أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﺗﺸﺎرك ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ADMAFﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ - أﺑﻮﻇﺒﻲ، وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات، و .اﻟﺸﺒﺎب اﻹﻣﺎراﺗﻲ

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت

ﻳﻘﺪم ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ واﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﻴﻮي وشحن المركبات الكهربائية والغاز الطبيعي المسال للنقل البحري، والوقود للطيران، والبيتومين، وسوائل الغاز البترولي، وحلول الطهي النظيفة ﻟﺪﻋﻤﻬﻢ ﻓﻲ تنقلهم وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ على ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺑﺼﻤﺘﻬﻢ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ. يزور أكثر من 6 مليون عميل حول العالم يوميًا 13,000 محطة خدمة وخدماتها المرتبطة (بطاقات التنقل، غسيل السيارات، الطعام...)

وﻛﻮﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻓﻲ مجالزﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ، ﻧﺼﻤﻢ وﻧﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. وﻟﻨﻮﻓﺮ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت، نوزع ﻓﺮق اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﻋﺮوﺿﻨﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ. ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ 100 دولة، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻒ 25,000 ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ.

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت

ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ :اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﻴﻮي، اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،لبيوجاز والهيدروجين، منخفض الكربون، اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .ﻳﻠﺘﺰم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100,000 ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﻗﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ، وأﻛﺜﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮًا، وأﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس .ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ 120 دوﻟﺔ، ﺗﻀﻊ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ

