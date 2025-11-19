دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة بوينج، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BA، اليوم عن إتمام صفقة مع "طيران الخليج"، شركة الطيران الوطنية البحرينية، بطلبية لشراء 15 طائرة بوينج من طراز 787 دريملاينر مع خيار لشراء ثلاث طائرات إضافية ضمن إطار مساعي الناقلة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية.

وتضيف صفقة الشراء الجديدة ثلاث طائرات بوينج 787 إلى التزام الناقلة في يوليو 2025، لترفع بذلك إجمالي عدد طلبات طيران الخليج إلى 17 طائرة عريضة البدن ومتعددة الاستخدامات.

تم توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات معرض دبي للطيران من قبل مارتن غاوس، الرئيس التنفيذي لطيران الخليج؛ وبراد مكمولين، نائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية والتسويق في بوينج.

وبهذه المناسبة، قال السيد خالد حسين تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج: "تشكّل هذه الاتفاقية تقدماً كبيراً في مساعي طيران الخليج لتطوير أسطولها على المدى الطويل؛ حيث يساهم استحواذنا على طائرات بوينج 787 دريملاينر في تسريع تنفيذ استراتيجيتنا الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتعزيز عمليات الخطوط بعيدة المدى، وتقديم تجربة سفر متطورة وأكثر استدامة للمسافرين. وتستند هذه الاتفاقية إلى الشراكة الراسخة بين بوينج وطيران الخليج، والتي ساهمت في دعم مسار نمونا على مدار عقود ٍ طويلة".

وأكدت طيران الخليج أن طائرة بوينج 787 دريملاينر - المعروفة بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، ومدى طيرانها الطويل، وتجربة السفر المتميزة التي توفّرها للركاب -تشكّل جزءاً لا يتجزأ من عملياتها على الخطوط بعيدة المدى، حيث تخدم حالياً شبكة عالمية تضم أكثر من 50 وجهة. ومع وجود 10 طائرات من طراز بوينج 787 في الخدمة، تتجه طيران الخليج نحو تعزيز شبكتها الحالية والتوسع نحو أسواق جديدة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

من جانبها، قالت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية لشركة بوينج للطائرات التجارية: "تتخذ طيران الخليج خطوات جدّية لتعزيز حضورها العالمي، ويشرفنا أن تكون بوينج 787 دريملاينر هي الطائرة الرئيسية في أسطولها الرائد اليوم وخلال العقود القادمة؛ فهذه الطائرة تمتاز بكفاءتها العالية وتوفر راحة استثنائية للمسافرين، وهو ما يتماشى مع التزام طيران الخليج بتحقيق الاستدامة والتميز التشغيلي".

تُعد طائرة 787 الطائرة الرئيسية في أسطول طيران الخليج، وتمتاز بعدد من الخصائص المصمّمة لتعزيز راحة الركّاب، إذ تتمتع بنوافذ أكبر، وضغط هواء أعلى في المقصورة، ونظام تكيّف يُقلل جفاف الهواء، وتقنيات ذكية تقلل من تأثير الاضطرابات الجوية لرحلات سفر ٍ أكثر هدوءاً.

