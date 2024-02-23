في رحلتها نحو النمو

تتميز طائرات الاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر الجديدة بتصميم داخلي أنيق

يدعم انضمام الطائرات إلى الأسطول خطة الاتحاد 2030 الطموحة للنمو

تشغّل الاتحاد للطيران أسطولًا حديثًا يضم 89 طائرة

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - تستقبل الاتحاد للطيران ثلاث طائرات جديدة من طراز بوينغ 787-9 في مطار زايد الدولي بأبوظبي نهاية هذا الأسبوع.

وستنطلق الطائرات الجديدة في رحلاتها هذا الشهر، دعماً لخطة الاتحاد الطموحة للتوسع والتي تهدف إلى تسيير رحلاتها إلى 125 وجهة بأسطول مكون من أكثر من 160 طائرة بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة صرح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بالقول: "نحن مسرورون باستقبال هذه الطائرات الجديدة والمميزة من بوينغ 787 دريملاينر في أبوظبي. ويعتبر انضمامها إلى أسطولنا جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا للتوسع في الشبكة، وتأتي في وقت مثالي مع استمرارنا في إضافة وجهات جديدة متعددة ورفع عدد رحلاتنا إلى الأسواق الرئيسية."

"كما تدعم هذه الطائرات الجديدة التزامنا تجاه أبو ظبي، حيث تسمح لنا بجلب المزيد من الضيوف لزيارة العاصمة المذهلة لدولة الإمارات، سواء كانت أبوظبي هي وجهتهم النهائية أو كانت محطة ربط أثناء سفرهم عبر شبكتنا المتنامية."

وستعزز طائرات 787-9 الجديدة أسطول الاتحاد للطيران بشكل أكبر مع إطلاق وجهات جديدة خلال الأشهر القادمة، منها بوسطن، الوجهة الأميركية الرابعة للناقلة، في 31 مارس، ونيروبي وبالي إضافة إلى الوجهات صيفية إلى مدينة نيس في فرنسا ومالقة في اسبانيا وكل من ميكونوس وسانتوريني في اليونان.

وتأتي طائرات الدريملاينر الثلاث الجديدة عقب طائرة بوينغ 787-10 في أكتوبر 2030، مما يعني تعزيز السعة المقعدية لدعم توسع شبكة الاتحاد للطيران. وأعلنت الناقلة مؤخراً عن إضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكتها وهي أوساكا وكوبنهاجن ودوسلدورف في الربع الأخير من العام الماضي، بالإضافة إلى كوزهيكود و وثيروفانانثابورام في إقليم كيرالا في الهند في أول يوم من العام الجديد.

وقامت الاتحاد بالتوسع في عدة أسواق من خلال زيادة عدد رحلاتها وتعزيز رحلات الربط على امتداد شبكة وجهاتها.

وتتميز طائرات بوينغ 787 دريملاينر كونها أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعديد من الطائرات المماثلة بحجمها. تشغل الاتحاد حاليا 43 طائرة دريملاينر وأسطولًا يضم 89 طائرة بما في ذلك طائرات إيرباص A380 و A350 وA320، وبوينغ 777.

تجربة طيران مميزة

تقدم الاتحاد للطيران تجربة طيران استثنائية على متن طائرة بوينغ 787 دريملاينر الجديدة، حيث توفر مقصوراتها الراحة والسعة من خلال تصميمها المميز الحائز على جوائز. وتضم مقاعد الطائرة ذات الدرجتين 32 مقعداً في درجة الأعمال و271 مقعدًا في الدرجة السياحية.

وتتميز درجة الأعمال بمقعد "إلمنتس" ذا التصميم الخاص من شركة كولينز، حيث أن الاتحاد للطيران هي أول شركة طيران في العالم تقدم هذا المقعد على طائرات بوينغ 787.

تأتي مقصورة درجة الأعمال للضيوف بمساحة أكبر لمزيد من الراحة والخصوصية. يتمتع كل مقعد بإمكانية الوصول المباشر إلى الممر ومع مقعد يتحول إلى سرير مسطح بالكامل بطول 78 بوصة، وشاشة تلفزيون بقياس 17.3 بوصة وبدقة عالية، وإمكانية إقران سماعة رأس بخاصية البلوتوث، وشحن لاسلكي، ومنافذ شحن متعددة، بالإضافة إلى مساحة تخزين كبيرة.

أما في الدرجة السياحية، فتوفر أحدث طائرات 787 مقاعد أخف وزنا، وبالتالي أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مقارنة بالأسطول الحالي، مع 244 مقعدا قياسيا و27 مقعدا بمساحة إضافية للأرجل. وإلى جانب توفير راحة استثنائية للضيوف، توفر المقاعد الأقل حجمًا شعورًا أكبر بالمساحة لكل ضيف.

توفّر طائرة 787 دريملاينر الجديدة أحدث تقنيات الترفيه على متن الطائرة من سافران مع شاشات Rave Ultra مقاس 13.3 بوصة تعمل باللمس بدقة عالية وخيار إقران الهواتف الشخصية والأجهزة اللوحية بالشاشة لاستخدامها كجهاز تحكم عن بعد.

تم تجهيز الطائرة بحل اتصال جديد من Viasat باستخدام تقنية Ka-band التي توفر خدمة الواي فاي عالية السرعة مع إمكانيات البث على متن الطائرة بالإضافة إلى البث التلفزيوني المباشر، بما في ذلك القنوات الإخبارية والرياضية.

ومن خلال خدمة واي فلاي التي تقدمها الاتحاد للطيران، يمكن لجميع أعضاء برنامج ضيف الاتحاد الاستمتاع بباقات الدردشة المجانية، في حين يمكن لجميع الضيوف اختيار شراء باقة Surf كاملة مع بيانات غير محدودة طوال مدة الرحلة.

#بياناتشركات

-انتهى-