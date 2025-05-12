المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين ش.م.ب رمز التداول (KHALEEJI) عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م، حيث حقق البنك أرباحاً صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 3.243 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3.008 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2024م، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 7.81 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. انخفضت ربحية السهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م إلى 3.00 فلسًا مقارنة مع 3.69 فلسًا للربع الأول من العام الماضي ، في حين ارتفع إجمالي الدخل إلى 15.056 مليون دينار بحريني مقارنة مع 12.902 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2024م، وذلك بارتفاع بلغ نسبته 16.70 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم إلى 3.466 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2.925 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 18.50 %. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسجيل البنك زيادة في إيرادات عقود التمويل وانخفاض في مصروفات التمويل خلال الربع الأول من العام 2025م. فيما انخفض إجمالي الأصول لذات الفترة انخفاضا طفيفا بنسبة 2.91 % ليبلغ 1,452.65 مليون دينار بحريني في 31 مارس 2025م ، مقارنة مع 1,496.13 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. كما انخفضت استثمارات الصكوك بنسبة 9.01 ٪؜ لتصل إلى 456.91 مليون دينار بحريني مقارنة مع 502.14 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024م، فيما زادت عقود التمويل بنسبة 5.98% إلى 764.28 مليون دينار بحريني مقارنة مع 721.17 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024. وانخفض اجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م بنسبة 2.12 % ليصل إلى 125.35 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 128.06 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024م.

وفي سياق متصل، أعلن خليجي بنك عن تعيين السيد يوسف تقي رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة خلفًا للسيد هشام الريس لرغبته التركيز على مجموعة جي اف اتش المالية. وجاء قرار تعيينه السيد تقي بعد ترشيحه من قبل مجموعة جي اف اتش ونظير خبرته الواسعة في القطاع المصرفي في مملكة البحرين التي تزيد عن 35 عامًا، شغل خلالها عدة مناصب قيادية في مجموعة من المؤسسات المصرفية الرائدة في المملكة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة عام 1990 من جامعة هوسون بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة محاسب قانوني معتمد.

وبهذه المناسبة، رحب السيد هشام الريس، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، بتعيين السيد يوسف تقي رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة البنك، مشيدًا بخبرته الممتدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومعربًا عن ثقته الكاملة في قدرته على قيادة البنك في المرحلة القادمة لتنفيذ أهداف النمو الاستراتيجية الجديدة، ومؤكدًا في الوقت ذاته على أن خبرته ورؤيته وعلاقاته القوية في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي سيشكلون عاملًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو والتطور للبنك في المرحلة القادمة.

وتابع: "لقد جاء قراري بالتنحي عن رئاسة مجلس إدارة خليجي بنك بهدف التفرغ للتركيز على المسؤوليات والمهام المناطة بي في مجموعة جي إف إتش المالية، ومواصلة العمل على دفع نموها وتحقيق تطلعات مساهميها. لقد كانت السنوات الخمس التي قضيتها في رئاسة مجلس إدارة خليجي بنك مليئة بالتحديات والفرص، وشهد البنك خلالها العديد من الإنجازات المهمة، من أبرزها إطلاق الهوية التجارية الجديدة للبنك في عام 2023، بالإضافة إلى تعزيز الأسس التي قام عليها البنك وتطوير رؤى واستراتيجيات متجددة تتماشى مع التغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي واحتياجات العملاء، حيث حرصنا خلال هذه الفترة على التركيز على تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتطورة تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، وأسهمنا في ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية. أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل على الدعم والتعاون الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق هذه النجاحات، وأتمنى للسيد يوسف تقي كل التوفيق في قيادة البنك نحو المزيد من النمو والازدهار."

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرح الريس قائلًا: "يسرنا الإعلان عن تحقيق هذه النتائج المالية الجيدة لأنشطة خليجي بنك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م، والتي تعكس جهود البنك المستمرة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية وتقديم افضل الخدمات لعملائه الكرام. كما تشكل بداية مبشرة لتحقيق أداء ونتائج ايجابية قوية في العام الحالي، مما يعزز الثقة في نمونا وينعكس إيجاباً على القيمة السوقية لأسهم المجموعة. "

وتابع: "تعد النتائج الإيجابية المتحققة في الربع الاول حافزًا كبيرًا لمواصلة السير على ذات الوتيرة الإيجابية والمضي قدماً على منحى تصاعدي لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة القادمة من العام الجاري بهدف الوصول إلى آفاق أرحب من الإنجازات والنجاحات لتلبية تطلعات المساهمين والعملاء الكرام، والمساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفي اتساق مع الجهود الجكومية الحثيثة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للارتقاء بالقطاع المصرفي."

بدوره، أعرب السيد يوسف تقي، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك الجديد، عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد هشام الريس على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه رئاسة المجلس، وعلى ثقته ودعمه المستمر. كما توجه بالشكر لمجموعة جي إف إتش المالية على الثقة الغالية، مؤكدًا التزامه بالعمل الجاد والمثمر لتحقيق رؤية البنك وأهدافه الاستراتيجية، متطلعًا إلى البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية لمواصلة رحلة النمو والتقدم وتعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي، ومؤكدًا حرصه على التعاون مع فريق العمل ومجلس الإدارة للمساهمة في مسيرة نمو خليجي بنك وازدهاره.

وأضاف: "يسرني ويشرفني اختياري لرئاسة مجلس إدارة خليجي بنك في هذه المرحلة الهامة من مسيرة البنك، وأتطلع إلى البناء على الإنجازات التي حققها والعمل مع الزملاء في المجلس والإدارة التنفيذية لتطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز من مكانة البنك في القطاع وتلبي تطلعات العملاء الكرام، وذلك بغية تحقيق نمو مستدام وتعزيز قيمة البنك لمساهميه، وكلنا ثقة بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك الجاد."

من جانبه، قال السيد سطام القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك: "يسرنا الترحيب بالسيد يوسف تقي في دوره الجديد كرئيس لمجلس إدارة خليجي بنك، نظرًا لما يمتلكه من مسيرة مهنية استثنائية في القطاع المصرفي الإسلامي، ونحن على ثقة تامة بأن قيادته ستمثل إضافة مهمة في دعم استراتيجياتنا الطموحة للنمو والتوسع، حيث تتجه خطط البنك في المرحلة القادمة بخطى حثيثة نحو رقمنة الخدمات وتبنّي أحدث التقنيات المصرفية، الأمر الذي يتطلب قيادة قادرة على استشراف المستقبل وتفعيل ثقافة الابتكار على جميع المستويات. ونثق بأن خبرة السيد يوسف تقي ستكون ركيزة قوية تدعم تحقيق هذه الرؤية وترسيخ ريادة البنك في هذا المجال."

وتعليقًا على النتائج المالية، صرح القصيبي قائلاً: "أظهرت النتائج المالية للربع الاول للعام 2025م استمرار نجاح النموذج المالي القوي للبنك واستراتيجيته الفعالة بالتركيز على تعزيز الانضباط المالي وتحسين الإيرادات ودفع النمو المستدام لتعزيز الربحية وهو ما تجلى في تحقيق نموا في صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين بنسبة 7.81 ٪؜ لتصل إلى 3.243 مليون دينار دينار بحريني مقارنة بـ 3.008 مليون دينار بحريني في الربع الاول من العام 2024م. كما تمكنا من تسجيل زيادة في إيرادات عقود التمويل، مما أسهم بتحقيق زيادة في إجمالي الدخل واجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة الأم، وكل هذه النتائج الإيجابية تٌجسد التزامنا وحرصنا على تحقيق عوائد إيجابية والأرباح للمساهمين الكرام."

وأضاف: "تأتي هذه النتائج الإيجابية التي حققها خليجي بنك خلال الربع الاول، ومن أبرزها زيادة صافي الربح، بالتزامن مع مواصلة إطلاق العديد من المبادرات والخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة لتعزيز التجربة الخاصة بعملاء البنك الكرام، ومن اهم هذه المبادرات تدشين النسخة الجديدة من حساب الوافر والتي يتجاوز مجموع جوائزها هذا العام 4 ملايين دولار امريكي، وتضمنت أيضاً فئة جديدة وهي "أجيال الوافر" التي خصصناها للمودعين من الناشئة والشباب دون 21 عاماً، ومواصلة تقديم المزيد من العروض الخاصة للتمويل العقارى وآخرها إطلاق برنامج تسهيل+ الجديد في إطار خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان للتوسع في الخيارات التمويلية والحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين، حيث حرصنا على تقديم عروض تمويل حصرية فريدة من نوعها، وذلك في إطار دعمنا وجهودنا المتواصلة لكافة المبادرات الرامية لتوفير حلول إسكانية ميسرة ومبتكرة للمواطنين. هذا بالإضافة إلى مواصلة إطلاق العديد من الحملات الترويجية المبتكرة، بدءا بالحملة الرمضانية لمشتريات شهر رمضان الفضيل، وانتهاءا بمنصة خليجي بنك التفاعلية مؤخرا في مجمع سيتي سنتر البحرين و التي شهدت نجاحاً وإقبالا كبيراً."

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