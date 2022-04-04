أبوظبي: أعلنت شركة بالمز الرياضية، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في مجال الإدارة الرياضة، وأكبر شركة لتدريب رياضة الجوجيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن توقيعها عقد بقيمة 78 مليون درهم إماراتي مع حكومة أبوظبي لتدريب الجوجيتسو وفنون الدفاع عن النفس لموظفي الهيئات الحكومية.

وبموجب الشراكة التي تمتد على مدار 3 سنوات، ستقوم شركة بالمز الرياضية بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي محترف لرياضة الجوجيتسو وفنون الدفاع عن النفس، يقدّمه 50 مدرباً خبيراً من أصحاب المؤهلات العالية عبر مراكز تدريب مختلفة في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. كما ستقوم بالمز الرياضية ببناء وتوفير قاعات التدريب والمعدات اللازمة لضمان تجربة تدريب فعالة ومتكاملة.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: "نلاحظ عاماً بعد عام الاهتمام المتزايد والطلب الكبير على التدريب الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواءً من القطاع الحكومي أو الخاص. ومع ازدياد الوعي لدى الناس وتوجه المزيد منهم إلى ممارسة التمارين الرياضة والمحافظة على لياقتهم البدنية، نرى أكثر فأكثر أن الرياضة أصبحت جزءاً رئيسياً من نمط الحياة اليومي في الدولة ونضع استمرارنا في تلبية هذه المتطلبات على رأس أولوياتنا ".

وتهدف برامج تدريب الجوجيتسو وفنون الدفاع عن النفس إلى مساعدة المتدرّبين على تعلم ضبط النفس والمحافظة على التركيز وصفاء التفكير، مع تقوية البنية الجسدية، بما يعزز الثقة بالنفس واحترام الذات، ويسهم بشكل عام في بناء قوة عاملة صحية ومنتجة.

وأضاف درويش "تستند شراكتنا الاستراتيجية مع حكومة أبو ظبي على مكانتنا الريادية في قطاع الرياضة، وسمعتنا الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتطلع هذا العام إلى توسيع نطاق أعمالنا نحو آفاق جديدة. وندرس حالياً فرص الاستحواذ على شركات جديدة يمكن أن تدعم نهج النمو القوي لدينا والذي يتيح لنا التركيز على الشركات التي تمتلك معرفة مسبقة في قطاع الرياضة".

وتلتزم شركة بالمز الرياضية بتقديم الدعم اللازم للقطاع الرياضي في الدولة من خلال إنشاء العديد من المرافق الرياضية الحديثة ومراكز التدريب، مثل "نادي حبيب" في جزيرة ياس، والذي يستقبل المتدربين من جميع الفئات سواء المحترفين أو المبتدئين.

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نبذة عن بالمز الرياضية

تأسست شركة بالمز الرياضية ش.م.ع عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة على تعزيز الأنشطة الرياضية المتخصصة مع تركيز أكبر على رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد بالمز الرياضية إحدى الشركات الـ 20 التابعة للشركة العالمية القابضة، وتركز على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، وتعمل بدأب على مساعدة المجتمع على دمج "الرياضة" و "الترفيه" خلال أنشطة حياتهم اليومية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 25 كياناً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية

gemma.sexton@ihcuae.com