أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر من عام 2023:

نمو الإيرادات بنسبة 24.1% على أساس سنوي لتصل إلى 893.0 مليون ريال سعودي

بلغت إجمالي الأرباح 584.9 مليون ريال سعودي، مع ارتفاع هامش الربح الإجمالي بمقدار 40 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 65.5%

بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (“EBITDA”) 2.7 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 32.5% مع ارتفاع في الربح EBITDA بمقدار 290.3 مليون ريال سعودي

نمو صافي الربح بنسبة 77.6%ليصل إلى 247.9 مليون ريال سعودي، مع زيادة صافي هامش الربح إلى 8.4 نقطة مئوية ليصل إلى 27.8%

بلغ التدفق النقدي الحر نسبة 87.3%، برصيد نقدي مقداره 93.2 مليون ريال سعودي في 30 سبتمبر 2023

جدة: حققت جمجوم فارما نتائج قوية مع نمو صافي الربح بنسبة 77.6% على أساس سنوي ليصل إلى 247.9 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر من عام 2023. كان هذا الأداء القوي مدعوما بنمو الإيرادات بنسبة 24.1% لتصل إلى 893.0 مليون ريال سعودي وزيادة هامش الربح التشغيلي بمقدار 3.3 نقطة على أساس سنوي بفضل تحسن تكاليف الإيرادات والمصروفات التشغيلية. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والإهلاك والإطفاء لتصل إلى 290.3 مليون ريال سعودي للتسعة أشهر من عام 2023 بنسبة 35.3% على أساس سنوي ، بينما تحسنت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 2.7 نقطة ليصل إلى 32.5% عقب الانتهاء من الاستثمار في منشأتين إنتاجيتين جديدتين، ترتب على ذلك انخفاض النفقات الرأسمالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 48.8% على أساس سنوي لتصل إلى 37.0 مليون ريال سعودي، مما أدى إلى تحسن تحويل التدفق النقدي الحر بنسبة 21.0 نقطة مئوية ليصل إلى 87.3% ونمو التدفق النقدي الحر بنسبة 78.1% إلى 253.3 مليون ريال سعودي.

صرح الدكتور طارق حسني الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما، على نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قائلا: "حققت جمجوم فارما أداء قوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 24.1% إلى 893.0 مليون ريال سعودي مدفوعة بشكل أساسي بنمو حجم المبيعات، فضلا عن الزيادات في الأسعار وإطلاق المنتجات الجديدة. ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ليصل إلى290.3 مليون ريال سعودي، كما نما هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء الرائد في الصناعة إلى 32.5 %. في حين أن أعلى خمس منتجات لدينا لا تزال تشهد نمو قوي في المبيعات ، وتزامنا مع هذا النمو قمنا بإضافة 10 منتجات جديدة إلى محفظة منتجاتنا منذ بداية العام، بما في ذلك 3 منتجات جديدة في الربع الثالث من عام 2023.

ومن الانجازات الرئيسية الأخرى التي تم تحقيقها خلال هذا الربع بدء تشغيل المنشأة الرئيسية الجديدة في مصر، ونتوقع تشغيل المصنع المعقم في جدة خلال الأشهر القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استثمارنا الأخير في الجزائر بالشراكة مع شركة فيتال كير، يدل على التزامنا بتعميق وجودنا في شمال إفريقيا. وقد مهد الاستحواذ على هذه المنشأة المتطورة من شركة ساندوس لتقديم منتجات مبتكرة ومصممة خصيصا للسوق الجزائرية، للذلك نتطلع قدماً لفرص النمو المرتقبة في هذا الخصوص.

يعتبر موظفونا هم حجر الأساس لإنجازاتنا، فإن تفانيهم في العمل وأداءهم المتميز يدفعان الشركة للتقدم إلى الأمام، ونحن ممتنون لالتزامهم وقيادتهم.

ومن الواضح أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة يسفر عن نتائج إيجابية.

وبينما نشهد تقدم في مجالات أعمالنا ونرى تقدما في توسعنا الإقليمي، فإننا واثقون من قدراتنا وامكانياتنا على تقديم حلول محلية لأسواق الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتقديم قيمة ثابتة لأصحاب المصلحة لدينا."

توجه الإيرادات

أظهرت نتائج الشركة تحسنا في إيرادات التسعة أشهر من عام 2023 بنسبة 24.1% على أساس سنوي لتصل إلى 893.0 مليون ريال سعودي يعزى إلى نمو حجم المبيعات ، بالإضافة إلى الزيادة التي تم اعتمادها في أسعار بعض المنتجات ، و إطلاق منتجات جديدة.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 27.4٪ على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مدفوعة بشكل أساسي بنمو حجم المبيعات وزيادة الأسعار. أما بالنسبة للصادرات، أظهرت الإيرادات في منطقة الخليج أعلى نمو بنسبة 36.5%، في حين سجلت الصادرات إلى شمال أفريقيا زيادة بنسبة 26.5%. وانخفضت إيرادات مصر بنسبة 14.3% إلى 44.9 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري وانخفاض الصادرات إلى مصر رغم زيادة عدد الوحدات المباعة في مصر بنسبة 18.5%. ونتوقع أن نشهد تحسنا مستمرا في المنطقة خلال الفترات القادمة ، مدفوعا بزيادة الإنتاج في المنشأة الجديدة بمصر.

وفي الربع الثالث من عام 2023، أضافت جمجوم فارما ثلاث منتجات جديدة إلى محفظة منتجاتها، ليصل إجمالي عدد منتجاتها 131 منتج، نمو الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مدفوعًا بالنمو القوي في مجالات الأمراض الجلدية، والطب العام، وصحة المستهلك. وتتمتع الشركة بمراكز سوقية كبرى في مجال طب العيون (#1) ومجال الأمراض الجلدية (#2)، مما يسمح لجمجوم فارما باكتساب كفاءات إنتاجية إضافية وتحقيق هوامش ربح مناسبة. بالإضافة إلى أن المنتجات المضادة للسكري – التي تم إطلاقها في بداية عام 2023 – قد حققت إيرادات بقيمة 7.3 ملايين ريال سعودي.

وقد حققت أعلى خمس منتجات مساهمة في إيرادات جمجوم فارما مبلغ وقدره 254.0 مليون ريال سعودي (27.7٪ من إجمالي الإيرادات) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وقد أضاف إطلاق المنتجات التجارية الجديدة 19.7 مليون ريال سعودي إلى إجمالي الإيرادات. وفي الوقت نفسه، أدت الزيادات في الأسعار على العديد من المنتجات في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى زيادة الإيرادات بمقدار 34.7 مليون ريال سعودي (مساهمة بنسبة 20.1٪ في نمو الإيرادات).

توجه التكاليف والهوامش

ارتفعت تكلفة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 22.6% مقابل نمو الإيرادات بنسبة 24.1%، مما أدى إلى زيادة هامش الربح الإجمالي بمقدار 40 نقطة أساس إلى 65.5%. وقد تحقق ذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام خلال هذه الفترة بنسبة 26.6% وذلك بسبب زيادة الانتاجية. و لقد كان الانضباط في التكاليف إلى جانب نمو معدل الطاقة الانتاجية وسيلة لخفض تكلفة وحدة المنتج.

ارتفعت التكاليف الغير تشغيلية ( والتي تشمل تكاليف البحث والتطوير ، وتكاليف البيع والتوزيع ،والتكاليف العامة والإدارية) بنسبة 12.9% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، والذي هو أقل نسبيا من نمو الإيرادات. وقد تم تحقيق ذلك نتيجة لانضباط التكلفة المناسبة والتركيز على تحسين الأداء الانتاجي و زيادة كفاءة القوى العاملة.

ارتفعت تكاليف البيع والتوزيع بنسبة بسيطة بلغت 12.1% على أساس سنوي بسبب إلغاء عمولة الموزعين الرئيسيين في نهاية عام 2022.

انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 94.6% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 لتصل إلى 2.3 مليون ريال سعودي. ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى خلو الفترة المالية من الأثر الذي ترتب نتيجة القرض الممنوح للشركة التابعة في جمهورية مصر العربية. و في الربع الرابع من عام 2022 تم تحويل هذا القرض إلى أداة حقوق ملكية تابعة دائمة.

وقد ساهم ذلك في تحسن صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 77.6% على أساس سنوي إلى 247.9 مليون ريال سعودي.

النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية

ومع اكتمال المشاريع الاستثمارية الرئيسية القادمة للمصنع الرئيسي في مصر والمصنع المعقم في جدة، انخفضت النفقات الرأسمالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 البالغة 37.0 مليون ريال سعودي بنسبة 48.8% عن النفقات الرأسمالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

أدى انخفاض النفقات الرأسمالية إلى تعزيز التدفق النقدي الحر والذي ارتفع بنسبة 78.1% على أساس سنوي ليصل إلى 253.3 مليون ريال سعودي. كما ارتفع معدل تحويل التدفق النقدي الحر ليصل إلى 87.3٪

ارتفع رأس المال العامل بنسبة 25% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مدفوعا بنمو الإيرادات. و كانت دورة التحويل النقدي (المحسوبة على أساس آخر اثني عشر شهرا) ثابتة على نطاق واسع على أساس سنوي عند 271 يوما. يظل تحسين دورة التحويل النقدي أحد المجالات ذات الأهمية.

اعتبارا من نهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2023، انخفض الرصيد النقدي ليص إلى 93.2 مليون ريال سعودي، يرجع ذلك إلى توزيعات الأرباح، والنفقات الرأسمالية الناتجة عن المشروع الاستثماري في الجزائر.

زادت الموجودات غير المتداولة بنسبة 2.8% بفضل الاستثمار في المشروع المشترك في الجزائر. ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 33.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ويرجع ذلك إلى زيادة الذمم التجارية المدينة والمخزون بسبب نمو الإيرادات وزيادة الكفاءة الانتاجية.

وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 11.9%، ويعود ذلك إلى صافي الربح للتسعة أشهر، والذي تم تعويضه باحتياطي تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح المرحلية المدفوعة خلال عام 2023.

ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 79.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نتيجة لزيادة الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الأخرى بما يتماشى مع نمو العمل بالإضافة إلى زيادة مخصص الزكاة لهذه الفترة.

التوقعات والتوجيه

جمجوم فارما هي شركة إقليمية رائدة في صناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتعمل في سوق واسع ومتجدد. لا يزال فريق إدارة جمجوم فارما واثقا من التوقعات على المدى القريب للشركة وتوجهها المالي، تؤكد الشركة على توجهها الذي رفعته سابقا كما هو موضح في الجدول التالي:

على المدى الطويل، تعتزم الشركة الاستمرار في التوسع داخل أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتتوقع دخول أسواق إضافية مختارة في السنوات القادمة، الأمر الذي يتماشى مع رؤية الشركة لتكون إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2026 من خلال الاستمرار في تقديم حلول صحية ذات جودة عالية وتكلفة في المتناول.

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معلومات إضافية

تتوفر البيانات المالية للتسعة الأشهر من عام 2023، وإصدار نتائج الأرباح، وعرض نتائج الأرباح، وعرض المستثمر، وملحق البيانات المالية على الموقع الالكتروني لشركة جمجوم فارما على العنوان التالي:

investors.jamjoompharma.com