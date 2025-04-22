رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025

جميع فروقات النسب المئوية على أساس سنوي (YoY)

أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2025

بلغ صافي الربح بعد الضريبة 704 مليون درهم، بزيادة قدرها 22.7٪ مقارنة بالربع الأول 2024

سجل الربح التشغيلي 866 مليون درهم، بارتفاع سنوي نسبته %10.2 ، مدفوعاً بالنموّ القوي في الميزانية العمومية وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 11.8% مقارنة بعام 2024، ويأتي ذلك في إطار مواصلة البنك استثماره في عملية التحوّل مع الحفاظ على ضبط التكاليف

بلغ معدل التكاليف إلى الدخل 33.4 % مقابل 33.1 % في الربع الأول لعام 2024

تجاوز إجمالي الأصول حاجز90 مليار درهم لأول مرّة في تاريخ البنك

تجاوز إجمالي القروض والتسهيلات 50 مليار درهم، مسجلاً نموّاً سنوياً بنسبة 16.7%

نمت كافة القطاعات، حيث بلغت قروض الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 30.1%، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي يتبنّاها البنك

بلغت ودائع العملاء 61.0 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 18.2 %

ارتفعت نسبة الودائع الجارية والتوفير (CASA) إلى 65%، بزيادة 10.2%على أساس سنوي، لتبقى من النسب الأعلى في القطاع المصرفي

حافظت جودة محفظة الائتمان على قوّتها، حيث بلغت تكلفة المخاطر 0.8% مقابل 1.5% خلال نفس الفترة من عام 2024، ويعود ذلك إلى التحوّل الاستراتيجي في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر

تحسّنت نسبة القروض المتعثرة في نهاية الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 2.1% مقابل 2.6% في الربع الأول من عام 2024. في حين بلغ معدل "المخصّصات إلى إجمالي القروض" 5.6% مقارنة بـ 6.0% في الربع الأول من عام 2024، بما يوفّر تغطية كافية

حافظت عوائد المساهمين على قوّتها، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية (ROE) %22.4 مقارنة بـ 21.4% في الربع الأول من عام 2024، ونسبة العائد على الأصول (ROA) %3.2 مقارنة بـ 3.1% في الربع الأول من عام 2024

حافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6% (CAR) للربع الأول من عام 2025، مقابل 17.2% للربع الأول من عام 2024

تعكس السيولة القوية للبنك نسبة الأصول السائلة المؤهّلة التي بلغت 17.1% مقارنة بـ 13.5% للربع الأول من عام 2024، بالإضافة إلى نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة التي بلغت 76.4% مقابل 78.7% للربع الأول من عام 2024

راك بنك

يعد بنك رأس الخيمة الوطني أحد أقدم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها ديناميكية. منذ عام 1976، أصبح بنك رأس الخيمة الوطني رائداً في السوق، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نحن شركة مساهمة عامة مقرها في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ويقع مكتبنا الرئيسي في مبنى راك بنك على طريق الشيخ محمد بن زايد. تمتلك حكومة رأس الخيمة أغلبية أسهمنا والتي يتم تداولها علناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز راك بنك بابتكاراته والتزامه الثابت بتقديم تجارب رائعة للعملاء. تهدف رحلتنا الرقمية التحويلية إلى أن تكون "بنكًا رقميًا بلمسة إنسانية"، يرافقك خلال اللحظات المهمة.

من خلال 21 فرعًا وحلولًا مصرفية رقمية متقدمة، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والجملة والأعمال المصرفية. من خلال وحدتنا المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، نقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجعل تجربتك المصرفية سلسة، سواء قمت بزيارتنا شخصيًا أو عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakbank.ae أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم +9714 213 0000.

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:

شركة جامبت للعلاقات العامة

سوزانا سعود

مديرة العلاقات العامة

971567155470+

suzana@gambit.ae

-انتهى-

#بياناتشركات