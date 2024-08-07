مسجلةً ارباحاً بقيمة 591 مليون دولار من عملياتها الرئيسية

في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها الساحة الإقليمية، والتي أثرت سلباً على قطاع تصنيع الطائرات والمحركات، نجحت الخطوط الجوية التركية في مواصلة مسيرة النمو والتطور بفضل شبكتها الواسعة من الرحلات، حيث سافر على متن خطوطها 22.1 مليون راكب خلال الربع الثاني من العالم الحالي. وبحسب الأرقام التي نشرها اتحاد النقل الجوي الدولي، وصلت سعة الركاب في الربع الثاني من عام 2024 إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، و في المقابل تجاوزت الخطوط الجوية التركية النسبة المسجلة عام 2019 بنحو 38%، ما يؤكد على مكانتها وموقعها في السوق الذي يشهد منافسة شديدة، كإحدى شركات الطيران الرائدة.

من خلال عملياتها في أكبر منشأة للشحن الجوي في أوروبا، سمارتيست، تمكنت الخطوط التركية للشحن الجوي من الاستحواذ على حصة بارزة في النمو المتسارع للتجارة الالكترونية خلال الربع الثاني من هذا العام . يُضاف إلى ذلك تقديمها بدائل رئيسية لشركات الشحن التي تطلعت إلى منفذ بديل لمواصلة عملياتها في ظل تعطل قناة السويس في عام 2021. وبحسب أرقام اتحاد النقل الجوي الدولي، فقد سجلت الخطوط التركية للشحن الجوي ارتفاعاً بمقدار حمولة البضائع المنقولة بنسبة 32% خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2024 لتحتل المرتبة الثالثة بين أكبر شركات الشحن الجوي في العالم.

وارتفع اجمالي إيرادات الخطوط الجوية التركية، خلال الفترة الممتدة بين ابريل ويونيو 2024، بنسبة 10% على أساس سنوي ليسجل 5.7 مليار دولار. وزادت عائدات الركاب إلى 4.6 مليار دولار أمريكي، ممثلة 81٪ من إجمالي العوائد، بمساهمة من منطقة الشرق الأقصى. كما سجلت عائدات البضائع ارتفاعًا بنسبة 48٪ سنويًا، لتصل إلى 885 مليون دولار أمريكي. بالمقابل ونتيجة للضغط التنافسي على عائدات الركاب والتأثيرات السلبية للتضخم العالمي في التكاليف، انخفضت ايرادات العمليات الرئيسية بنسبة 26% لتصل الى 591 مليون دولار.

وعلى الرغم من المعوقات في قطاع انتاج الطائرات، رفعت الخطوط الجوية التركية من عدد طائراتها بما نسبته 9% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل عدد طائراتها إلى 458، وذلك بهدف تحقيق استراتيجيتها المتمثلة بتوسعة أسطولها من الطائرات ليصل إلى 800 طائرة في عام 2033 والذي يتزامن مع مرور 100 سنة على تأسيسها.

تفخر الخطوط الجوية التركية بتمثيل وطنها الأم في قطاع الطيران العالمي، مع توظيف ما يقرب من 92 ألف شخص في الشركات التابعة لها. وستواصل الشركة من خلال شبكة استثنائية من الرحلات، وأسطولها العصري، وخدمتها المتميزة وأدائها الناجح، في التزامها بالإسهام بفعالية في تحقيق النمو المستدام في قطاع الطيران خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية واستراتيجيتها لعام 2033.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

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نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

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