بلغت الإيرادات 4.61 مليار ريال، مقابل 3.27 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي

بلغ صافي أصول التمويل 112 مليار ريال، و مجموع ودائع العملاء 89 مليار ريال

نسبة التكلفة إلى الدخل 26.7%

معدل كفاية رأس المال 21.35%

الدوحة، قطر، أعلن مصرف الريان ش.م.ع.ق، اليوم، عن نتائجه المالية المجمعة للنصف الأول من العام 2023 والمُنتهي في 30 يونيو 2023 بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 765 مليون ريال قطري.

تعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان:

" بلغ إجمالي الدخل 4.61 مليار ريال قطر للستة أشهر المنتهية في يونيو 2023. يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية جيدة ومصادر تمويل راسخة، ونسبة تغطية سيولة أعلى من المتطلبات التنظيمية بواقع 129٪. خلال هذا الربع، لعب المصرف دورًا نشطًا في دعم إصدارات السوق بالعملة المحلية، من خلال الاستثمار في أذونات الخزانة والصكوك السيادية، مما ساهم بشكل إيجابي في ربحية استثماراته.".

من جهته، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

"يسعدنا أن نعلن عن صافي الربح للنصف الأول من عام 2023 بقيمة 765 مليون ريال قطري، بما يتماشى مع توقعاتنا. نواصل إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر الحكيمة، و تعزيز نسبة تغطية التمويلات المتعثرة لمعالجة القضايا العالقة، مع الحفاظ على هوامش الربح. لقد أطلقنا مؤخرًا حملة للخدمات المصرفية الشخصية، والذي يقدم قيمة محسّنة ومستوى خدمات مخصصة، لقاعدة عملائنا الحاليين و الجدد. يبقى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال اعتماد التقنيات الحديثة، و التحسين المستمر في تجربة العميل".

أبرز الأرقام المالية:

نسبة التغيير الربع الأخير 2022 النصف الأول 2023 الميزانية العمومية- مليار ريال قطري -4-% 168 160 مجموع الموجودات -5% 118 112 ذمم الأنشطة التمويلية 9% 32 35 الاستثمارات -9% 97 89 ودائع العملاء -0.5% 24,3 24.2 مجموع حقوق المساهمين

نسبة التغيير النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 بيان الدخل – مليون ريال قطري 41% 3,269 4,613 اجمالي الايرادات -21% 2,302 1,813 صافي الدخل التشغيلي 23 % 620 467 المصروفات التشغيلية 16 % 661 553 صافي أعباء المخصصات -24% 1,000 765 صافي الأرباح -24% 0.108 0.082 العائد على السهم (بالريال القطري)

النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 مؤشرات الأداء الرئيسية للمجموعة الكفاءة (%) 27.5% 26.7% معدل التكلفة إلى الدخل القروض 2,633 7,459 القروض غير المنتظمة (مليون ريال قطري) 2.17% 6.41% نسبة القروض غير المنتظمة (%) إدارة رأس المال (%) 20.00% 21.35% نسبة كفاية رأس المال

#بياناتشركات

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