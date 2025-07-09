تم الحصول على تمويل يمتد لثمان سنوات، مضمون برهن من الدرجة الأولى على مجموعة من السفن العاملة ضمن أسطول الشركة.

أبوظبي: أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية (ADX: ASM)، الشركة الرائدة في قطاع الشحن البحري والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، عن حصولها على تسهيلات تمويلية بقيمة 760 مليون درهم (207 ملايين دولار أمريكي) من بنك أبوظبي التجاري، وقد تم تأمين هذا التسهيل الممتد لثماني سنوات من خلال رهون من الدرجة الأولى على مجموعة مختارة من السفن العاملة، لرفع كفاءة رأس مال الشركة واستراتيجية النمو المعززة بالأصول.

تولّى بنك أبوظبي التجاري دور المكتتب الوحيد والمنسق الرئيس للتمويل، وقدم التسهيلات بشروط سداد ميسّرة وتنافسية، لتكون الصفقة الرئيسة الثانية من نوعها بين المؤسستين؛ حيث قدم البنك في أوائل العام 2025 تسهيلاً تمويليًا بقيمة 210 ملايين درهم (57 مليون دولار أمريكي) لشركة "أي اس بي آي" للشحن والمسجلة في المنطقة الحرة، التي تمثل مشروعًا مشتركًا بين الصير مارين وشركة "بي" للشحن، للاستحواذ على ناقلتين لغاز البترول المسال من الحجم الصغير والمتوسط.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية: "نعمل بشكل حثيث على تحسين هيكل رأسمال الشركة، ورفع كفاءة السيولة والتدفقات النقدية، لتعزيز قدرتنا على تطوير فرص النمو ذات القيمة العالية، وترسيخ مكانتنا في دعم استراتيجية دولة الإمارات البحرية. وسيسهم هذا التسهيل التمويلي في تمكيننا من مواكبة رؤية دولة الإمارات الاستثمارية الشاملة في قطاعات الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وإنتاج النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية. ويعكس استمرار شراكتنا مع بنك أبوظبي التجاري مدى ثقته العميقة في استراتيجيتنا وخططنا الاستثمارية طويلة الأمد."

وتواصل الصير مارين توسيع تعاونها الاستراتيجي مع أبرز المؤسسات المالية المحلية والدولية؛ حيث أصبحت شريكًا موثوقًا مع عدد من كبرى الجهات التمويلية المحلية الرائدة؛ مثل بنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول، كما أطلقت شراكة استراتيجية مع مؤسسات تمويل دولية مرموقة؛ مثل "بوكوم للتأجير التمويلي"، إحدى مؤسسات التمويل البحري الرائدة في الصين.

وقد وظفت الشركة دعم المؤسسات المالية لها بشكل مثالي في بناء وتطوير أسطولها الحديث المعزز بأفضل التقنيات المستقبلية، إضافة إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية؛ تشمل بناء السفن الحربية، وتطوير القوارب ذاتية القيادة، إضافة إلى مرافق الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأكبر من نوعها في العالم.

نبذة عن الصير للمعدات والتوريدات البحرية:

تعتبر شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية (ADX: ASM) مؤسسة عالمية رائدة في القطاع البحري، ومقرها أبوظبي. تقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات الشحن التجاري، وإدارة اليخوت، وبناء القوارب، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمجسمات الضخمة، إضافة إلى قدراتها في تطوير السفن والمنصات غير المأهولة ذاتية القيادة، وعدد من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة. تدمج الشركة خدماتها عالية المستوى مع الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتمتلك سجلًا حافلًا بالتميز في أدائها التشغيلي.

www.alseermarine.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 879.6 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل239.3 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

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