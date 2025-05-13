519.6 مليون درهم أرباح الربع الأول قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بزيادة 37.9%

158.0 مليون إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة مع بدء تطبيق (التعرفة المرنة)

ارتفاع صافي أرباح الفترة بنسبة 33.7% على أساس سنوي لتصل إلى 370.6 مليون درهم

أعلنت شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية فــي دبــــي، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 ("الربع الأول من عام 2025")، وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة خلال هذه الفترة بنسبة 33.7% على أساس سنوي ليصل إلى 751.6 مليون درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب التكاليف والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 37.9% علــى أساس سنوي لتصل إلــى 519.6 مليون درهم، وعلى مستوى نشاط "سالك" الأساسي في تحصيل رسوم التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 158.0 مليون رحلة، مدعوماً بتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، وإطلاق بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية في نهاية شهر نوفمبر من عام 2024.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": "يعكس الأداء المالي الاستثنائي للشركة في الربع الأول من هذا العام، تركيزنا المستمر على تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين، ونعمل أن تكون (سالك) شركة رائدة عالمياً في توفير حلول التنقل الذكية والمستدامة، مؤكداً أن النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي، بفضل القيادة الرشيدة (حفظها الله)، ساهم في تعزيز النشاط الإيجابي للشركة، وخلق بيئة داعمة للنجاح المستدام.

وأضاف: يسعدنا أن يتواصل زخم النمو الذي حققناه في عام 2024 عبر تسجيل أداء استثنائي في الإيرادات والأرباح لكل من أعمال تحصيل التعرفة المرورية ومصادر إيراداتنا الإضافية المتنامية، ونتوقع أن تحقق الشركة نمواً في إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة تتراوح بين 28% و29%، معرباً عن تطلعه لتنويع أعمال الشركة، والتوسع خارج إمارة دبي، واستكشاف شراكات جديدة لتحسين تجربة المتعاملين، بما يسهم بشكل إيجابي في نمو الأرباح على المديين القصير والطويل".

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": " بدأنا عام 2025 بزخم قوي، حيث استمر الأداء القوي لأعمالنا الأساسية في تحصيل التعرفة المرورية مدفوعاً بافتتاح بوابتين جديدتين في أواخر شهر نوفمبر من عام 2024، كما سجلت مصادر إيراداتنا الإضافية أداءً جيداً، حيث شهدت شراكتنا في مواقف المركبات مع دبي مول وباركونيك إقبالاً جيداً من المستخدمين خلال الربع الأول. وبلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة - مع الأخذ بالاعتبار نظام التعرفة المروري المرن – 158.0 مليون رحلة، في حين تجاوز النمو في إجمالي الإيرادات 30%. وواصلنا كذلك تحقيق ربحية قوية، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بأكثر من 35% محققةً هامش ربح من الأعلى على مستوى القطاع يصل إلى 69.1%. ويضعنا هذا الأداء القوي على مسار جيد لتحقيق أهدافنا للعام بأكمله، ويسرنا أن نؤكد التزامنا بتطلعات الأعمال السنوية، حيث نتوقع نمو إجمالي الإيرادات بنسبة تتراوح بين 28% و29%، مع الحفاظ على هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في نطاق 68-69%. مع استمرارنا في تطوير أنشطة الأعمال غير الأساسية واغتنام الفرص الجديدة التي نسعى من خلالها لتحقيق طموحات تفوق تطلعات مساهمي الشركة".

الأداء القوي المستمر أدى إلى زيادة إيرادات سالك بنسبة 33.7% على أساس سنوي لتصل إلى 751.6 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025.

إجمالي عدد الرحلات: شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أُجريت عبر بوابات سالك نمواً بنسبة 35.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، وجاء ذلك مدفوعاً بعدة أسباب، أهمها تشغيل بوابتين جديدتين منذ نوفمبر 2024، إلى جانب حركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي، وتطبيق الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية الموجهة لتعزيز التنوع الاقتصادي.

الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة: بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 158.0 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، وإطلاق البوابتين الجديدتين في نوفمبر 2024. وفي هذا السياق، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال فترة الذروة (6 دراهم) 39.3 مليون رحلة، بينما بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) 107.5 مليون رحلة. ويُعزى ارتفاع عدد الرحلات خلال هذه الفترة بشكل رئيسي إلى الارتفاع في استخدام طرق سالك في فترة ما بعد منتصف الليل (0 درهم)، حيث بلغ عدد تلك الرحلات 11.2 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2025.

رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: سجلت الإيرادات خلال الربع الأول أداءً قوياً، حيث ارتفعت بنسبة 35.5% على أساس سنوي لتصل إلى 665.6 مليون درهم. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التعرفة المروري المرن في نهاية يناير 2025، وتشغيل البوابتين الجديدتين، وارتفاع معدلات السياحة في دبي خلال الشهرين الأولين من العام.

المخالفات: ارتفعت الإيرادات من المخالفات بنسبة 16.2% على أساس سنوي لتصل إلى 68.4 مليون درهم في الربع الأول. وارتفع العدد الصافي للمخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 15.0% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى حوالي 786,000 مخالفة، ما يمثل 0.4% من صافي عدد الرحلات. وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 9.1% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2025.

إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً قوياً خلال الربع الأول، حيث ارتفعت بنسبة 17.4% على أساس سنوي لتصل إلى 11.5 مليون درهم. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.5% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2025.

مصادر الإيرادات الإضافية

بلغ إجمالي الإيرادات من حلول مواقف السيارات فـي إطار الشراكة المبرمة مع إعمار وباركونيك 2.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى زيادة المعاملات في دبي مول في نفس الفترة. وساهم حل الدفع الإلكتروني لمواقف السيارات في دبي مول في توفير معاملاتٍ سلسة بنسبة 100%، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات سالك لتوفير نظام دفع سلس لمواقف المركبات يعزز تجربة العملاء، ويزيد توافر المواقف المتاحة، ويبسّط عملية الدفع من خلال تنفيذ جميع المعاملات بطريقة الدفع التلقائي. وحققت سالك أيضاً تقدماً جيداً في شراكتها مع باركونيك منذ إطلاق هذه الشراكة في منتصف فبراير مع وجود خطة انتشار تدريجية، حيث تتوقع سالك التوسع لتشمل جميع مواقع باركونيك خلال الربع الثاني من عام 2025.

حققت شراكة سالك مع مجموعة ليفا، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات التأمين على المركبات، إقبالاً جيداً من المستهلكين؛ حيث بلغت الإيرادات الناتجة عنها 0.5 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025.

تؤكد سالك على ثقتها التامة باستراتيجية التوسع في مصادر الإيرادات الإضافية على المديين المتوسط ​​والطويل. ويأتي ذلك في أعقاب التقدم الملحوظ الذي أحرزته الشركة في عام 2024، بما في ذلك تعاونها الناجح مع إعمار مولز، وشراكتها مع باركونيك لتكامل نظام المحفظة الإلكترونية الخاصة بسالك عبر 107 موقعاً في دولة الإمارات، إلى جانب شراكتها الرائدة مع مجموعة ليفا لتبسيط إجراءات التأمين على المركبات. وتعكس هذه الإنجازات التزام سالك بتوفير حلول ذكية ومبتكرة تعزز تجربة المستخدم، وتُمكّن الشركة من تعزيز إيراداتها وتنويع مصادر الدخل بما يدعم استدامة أعمالها على المدى الطويل.

الأداء المالي

حافظت سالك على معدلات ربحية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، مع ارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 37.9% على أساس سنوي، والمحافظة على مركز مالي قوي

بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 519.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 37.9% على أساس سنوي مقارنةً مع 376.9 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، وهذا أعلى رقم مسجل للأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في تاريخ سالك.

وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 69.1% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 67.1% خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادةً بنحو 210 نقطة أساس على أساس سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالنمو القوي للإيرادات خلال هذه الفترة. وارتفع هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقارنةً مع 68.9% خلال السنة المالية 2024.

بلغ إجمالي صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 407.2 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 33.6% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل في هذه الفترة. وارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 8.2% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2024.

وبلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 370.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 33.7% على أساس سنوي. وارتفع صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب بنسبة 8.2% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2024.

موجز المركز المالي: بلغ صافي الدين 4,648.8 مليون درهم، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.7 ضعفاً

سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره 681.2- مليون درهم كما في 31 مارس 2025، أي ما يعادل 22.7%- تقريباً كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية، وذلك بما يتماشى مع أداء السنة المالية 2024. ويُعزى النمو الكبير في صافي رأس المال العامل مقارنة بالفترات السابقة في المقام الأول إلى المدفوعات المتعلقة بحقوق الامتياز الخاصة بالبوابات الجديدة مع هيئة الطرق والمواصلات بالإضافة الى مخصصات ضريبة الشركات التي دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2024. وحتى تاريخ 31 مارس 2025، بلغ صافي الدين 4,648.8 مليون درهم، مقارنة مع 5,198.6 مليون درهم في نهاية عام 2024 بانخفاض قدره 10.6% تقريباً، مرتفعا قليلاً مقارنة بالسنوات السابقة مدفوعا بزيادة المطلوبات المتعلقة بحقوق الامتياز الخاصة بالبوابتين الجديدتين مع هيئة الطرق والمواصلات، وبذلك تبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الأول من عام 2025 2.7 ضعفاً على مدار اثني عشر شهراً متتالية ، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

موجز التدفقات النقدية: تدفق نقدي حر بقيمة 626.7 مليون درهم وهامش 83.4%، وهو تحسن كبير على أساس سنوي

حققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 626.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 77.8% على أساس سنوي، وبهامش تدفق نقدي حر قدره 83.4%. وهو تحسن كبير مقارنة بـ 62.7% في الربع الأول من عام 2024. وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024، تحسن التدفق النقدي الحر بنسبة 55.7%، مع تحسن هامش التدفق النقدي الحر، والذي سجل 61.8% في الربع الرابع من عام 2024.

تحقيق الريادة العالمية في حلول التنقل الذكية والمستدامة

الأعمال الأساسية

تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة: وفقاً للدراسات والسياسات التي اعدتها هيئة الطرق والمواصلات، قامت سالك بالإعلان عن تطبيق نظام التعرفة المروري المرن بدءاً من 31 يناير 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين تدفق الحركة المرورية عبر شبكات الطرق في امارة دبي وتحسين كفاءة التنقل عبر كافة أنحاء المدينة.

تقييم بوابتي التعرفة الجديدتين: واصلت سالك إحراز تقدمٍ كبيرٍ في تنفيذ استراتيجيتها المحدثة، لا سيما بعد إعلانها عن إضافة بوابتي تعرفة جديدتين في دبي، حيث بدأ التشغيل الفعلي لبوابتي معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية منذ 24 نوفمبر 2024. وبلغ التقييم الإجمالي لهاتين البوابتين 2.734 مليار درهم، منها 2.265 مليار درهم لبوابة معبر الخليج التجاري، و 469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية يتم سدادها على أقساط نصف سنوية لمدة 6 سنوات.

مصادر الإيرادات الإضافية – أبرز الشراكات والمبادرات

سالك تبدأ حلول المواقف السلسة في "دبي مول": يمثل هذا الإنجاز أول حل للدفع في مواقف السيارات بسهولة من سالك، بالتعاون مع إعمار مولز. ويشمل نظام الدفع الجديد للمواقف في "دبي مول" مواقف جراند، والسينما، والأزياء، وبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2024.

شراكة سالك مع باركونيك، المشغّل الخاص الأكبر لمواقف المركبات في دولة الإمارات: تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تجارب حلول مدفوعات مواقف المركبات في جميع أنحاء الإمارات باستخدام نظام المحفظة الإلكترونية من سالك. وتستند هذه الشراكة إلى عقد مدته خمس سنوات، وستدمج باركونيك خلال هذه الفترة محفظة سالك الإلكترونية عبر جميع المواقع البالغة 107 التي تديرها في دولة الإمارات وأي مواقع مستقبلية أخرى، وتعد هذه المرة الأولى التي توسع فيها سالك عروض خدماتها خارج إمارة دبي .

شراكة جديدة مع ليـڤا للتأمين على السيارات: أبرمت سالك شراكة استراتيجية مع ليـڤا (آر إس آيه سابقاً)، وهي شركة تأمين متعددة المجالات تتمتع بمكانة رائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم حلول تأمينية رائدة في السوق. وستوفر الشراكة حلول تأمين فريدة من نوعها، تُسهّل عملية تجديد التأمين على السائقين في دولة الإمارات وتجعلها أكثر كفاءة. وستستفيد سالك من قاعدة بياناتها الشاملة للسائقين والمركبات لتقديم خدمات مضافة القيمة للعملاء، حيث سترسل لهم إخطارات لتذكيرهم بتجديد التأمين على مركباتهم في الوقت المناسب من أجل الحد من فترات انقطاع التغطية التأمينية. وستتضمن هذه الإخطارات رابطاً يوجه العملاء إلى قنوات ليـڤا، حيث يمكنهم تجديد وثيقة التأمين على المركبات ببضع خطوات بسيطة. وبأسعار تنافسية.

مبادرة بطاقات سالك المخصصة: تعمل شركة سالك على إطلاق مبادرة "بطاقات سالك المخصصة " المبتكرة، والتي تتيح للعملاء من الشركات تخصيص بطاقات سالك باستخدام تصميمات ورسائل فريدة. وتجسّد هذه المبادرة التزام سالك بالابتكار لتعزيز تجربة العملاء.

الإنجازات الرئيسية الأخرى

وقعت سالك مذكرة تفاهم مع شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) لتقديم حلول دفع ذكية تُحسّن تجربة العملاء في محطات إينوك. وبموجب هذه الاتفاقية، سيستمتع عملاء سالك وإينوك بتجربة دفع سلسة ومتكاملة للوقود وخدمات أخرى، بما في ذلك خدمات "أوتوبرو"، و"تسجيل"، و"زووم"، مع خيار خصم قيمة المعاملة تلقائياً من رصيد العميل في محفظة سالك الإلكترونية. ويتم ذلك من خلال استخدام كاميرات مزودة بتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام ( ANPR )، وهي التقنية ذاتها التي أثبتت فعاليتها والمستخدمة حالياً في مواقف السيارات، بما في ذلك مواقف دبي مول، وتلك التي تديرها باركونيك.

)، وهي التقنية ذاتها التي أثبتت فعاليتها والمستخدمة حالياً في مواقف السيارات، بما في ذلك مواقف دبي مول، وتلك التي تديرها باركونيك. مواصلة الاستثمار في الموارد البشرية: في الربع الأول من عام 2025، زادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 54 موظفاً، ويمثّل ذلك نمواً بنسبة 13% مقارنةً بنهاية عام 2024، مع ثبات عدد الجنسيات الممثلة ضمن قوتها العاملة من 12 جنسية. وتواصل سالك تحقيق التقدم في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى 29.6% بحلول الربع الأول من عام 2025، وبلغت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة 20.4% في نهاية الربع الأول من عام 2025.

تطلعات الأعمال

ولا تزال توقعاتها بخصوص إجمالي إيرادات السنة المالية 2025 على حالها، حيث تتوقع زيادة الإيرادات بنسبة 28-29% على أساس سنوي بما يشمل مساهمة الرحلات عبر البوابتين الجديدتين

نمو الإيرادات: من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2025 بنحو 28-29% على أساس سنوي. ويشمل ذلك مساهمة الرحلات من البوابتين الجديدتين اللتين تم تشغيلهما في نوفمبر 2024، وتطبيق نظام التعرفة المروري المرن بدءاً من 31 يناير 2025. وعلى أساس معدل، ومن دون احتساب مساهمة البوابتين الجديدتين في الإيرادات، من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 4-5% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2025.

من المتوقع أيضاً أن تتراوح هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 68-69%.

لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً جميع بوابات التعرفة المرورية والتي تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي 29 سبتمبر 2022، تم إدراج الشركة في سوق دبي المالي. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، مع هيئة الطرق والمواصلات، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

-انتهى-

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