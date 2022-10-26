أكثر من 10 ملايين رحلة في عام ونصف

الرياض- ذكر غيث الجهني مدير عام "كريم" في السعودية إن "كريم" ومنذ منذ انطلاق شراكتها في فبراير 2021م مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، قد قامت بتنفيذ أكثر من 10 ملايين رحلة للمستفيدات من البرنامج، كما ذكر أن كباتن "كريم" يقومون بتنفيذ ما يعادل 750 ألف رحلة لمستفيدات "وصول" شهرياً".

كما أعرب مدير عام "كريم" في السعودية عن اعتزاز الشركة بشراكتها مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمساهمة في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030، المتمثلة في تمكين المرأة العاملة ورفع معدل مشاركتها في سوق العمل.

وتصدرت منطقة الرياض أعداد المستفيدات من دعم البرنامج بواقع 79,093 مستفيدة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 38,165 مستفيدة، وتأتي المنطقة الشرقية ثالثاً بإجمالي 22,309 مستفيدة، بينما توزعت الأعداد المتبقية للمستفيدات على 10 مناطق أخرى في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن "كريم" تحرص على تقديم خدماتها للمستفيدات من برنامج "وصول" على أكمل وجه ممكن، مستعينة بأسطولها الذي تجاوز 194 ألف كابتن نشط في أكثر من 29 مدينة حول المملكة.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعم شهري للمستفيدة بحسب الراتب من خلال تقسيم فئة الدعم إلى 1100 ريال للمستفيدة براتب 6000 أو أقل و 800 ريال للمستفيدة براتب 6001 حتى 8000 ومدة الدعم 24 شهر من تاريخ أول رحلة مدعومة، وهو الأمر الذي يضمن استمرارية دعم البرنامج للمرأة العاملة في بداية مسيرتها المهنية ودعم استقرارها الوظيفي. ويمكن للمرأة العاملة

المسجلة في التأمينات الاجتماعية المستوفية للشروط التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط: .http://wusool.sa

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