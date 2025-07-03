7 مبادرات مختلفة في القطاع الصحي تشمل الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين

أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق حزمة جديدة تستهدف دعم 750 بحريني من الكوادر الصحية وذلك إنفاذاً لتوجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين".

وتأتي هذه الحزمة بالتوافق مع التوجهات الحكومية لمملكة البحرين في تقديم المزيد من الدعم للكوادر الصحية الوطنيّة بما يعزز من فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي، كما تعد امتداداً للنجاح الذي حققته حزمة الدعم السابقة التي تم إطلاقها في العام الماضي والتي أسهمت في دعم أكثر من 700 بحريني في القطاع الصحي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة.

وتتكون الحزمة من 7 مبادرات رئيسية تتمثل أول مبادرتين في دعم الأطباء البحرينيين في القطاع العام والخاص في الحصول على شهادة البورد في مختلف التخصصات الطبية. أما المبادرة الثالثة، فتركز على دعم التحاق الأطباء البحرينيين ببرامج الزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة ضمن مراكز تدريب دولية مرموقة، بهدف تطوير كفاءاتهم وتعزيز خبراتهم السريرية، بما يسهم في إعداد استشاريين متخصصين في مختلف المجالات الطبية.

كما تم تخصيص مبادرتين لدعم الممرضين البحرينيين إحداهما تستهدف إعداد الكوادر الوطنية في مجال التمريض، حيث سيتم تقديم الدعم لدفعة من خريجي الثانوية العامة لدراسة برنامج بكالوريوس التمريض. أما المبادرة الأخرى فتختص بدعم الممرضين البحرينيين في الحصول على مؤهلات تخصصية في مجالات متنوعة مثل القبالة، والرعاية الحرجة، ورعاية القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، والطوارئ.

وبهدف توسيع نطاق الفئات المستفيدة من حزمة الدعم، فقد تم استحداث مبادرتين جديدتين لدعم أطباء الأسنان ودعم الخدمات الطبية المساندة لأول مرة.

وبهذه المناسبة، صرحت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين": “تأتي الحزمة الثانية لدعم القطاع الصحي امتداداً للأثر الإيجابي الذي لمسناه من إطلاق الحزمة الأولى في العام الماضي، ولما لهذا القطاع من أهمية بالغة في رفد الاقتصاد الوطني. حيث يعتبر القطاع الصحي أحد أبرز القطاعات الواعدة ويوظف أكثر من 22 ألف موظفاً في مختلف الأدوار والتخصصات. ونواصل التزامنا في دعم الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية ومدهم بالفرص الواعدة للتوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأمثل في سوق العمل."

ومن جانبه أشاد سعادة الدكتور إبراهيم علي النواخذة، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بالدور الفاعل لصندوق العمل في دعم القطاع الصحي حيث قال:" تأتي هذه الحزمة الثانية والمستحدثة لدعم القطاع الصحي تجاوباً مع طلب سوق العمل للكفاءات الوطنية في هذا المجال. وفي هذا العام، تم إطلاق مبادرات مستحدثة لدعم أطباء الأسنان إلى جانب الخدمات الطبية المساندة، الأمر الذي سيعود إيجابًا على فرص العمل والتطور المهني للكفاءات الوطنية العاملة في هذه التخصصات. ونتوجه بجزيل الشكر لكافة الشركاء في إطلاق هذه المبادرات، وعلى رأسهم صندوق العمل تمكين، لما يقدمه من دعم مستمر للمبادرات الهادفة إلى تعزيز دمج وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي."

وقد أعلن المجلس الأعلى للصحة عن فتح باب التقديم حاليًا لبرنامج الطبيب المقيم (برنامج الإقامة - البورد). أما بالنسبة لبقية البرامج، مثل الزمالة، وطب الأسنان، والخدمات الصحية المساندة، فعلى الراغبين متابعة الموقع الإلكتروني للمجلس www.sch.org.bh والإعلانات الصادرة بشأن مواعيد فتح باب التقديم.

في حين سيتم إدراج الفرص المتاحة لدراسة بكالوريوس التمريض ضمن خطة البعثات والمنح التي ستعلن عنها وزارة التربية والتعليم.

ويأتي دعم تمكين للقطاع الصحي في مملكة البحرين تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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