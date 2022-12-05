· بنك دبي الإسلامي يُصبح أول مُصدر للصكوك المُستدامة في الإمارات العربية المتحدة

· الإدراج الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصكوك البنك في ناسداك دبي إلى 7.8 مليار دولار

· ارتفاع قيمة إدراجات السندات والصكوك المُتصلة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في البورصة المالية الدولية للمنطقة لتصل إلى 16.825 مليار دولار

دبي: قرع بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة، اليوم جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج أول إصداراته من الصكوك المُستدامة بقيمة 750 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي. وقد تم إصدار الصكوك، التي تُعد أول صكوك مُستدامة صادرة عن مؤسسة إماراتية، وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المُستدام لبنك دبي الإسلامي بهدف تمويل المبادرات والمشروعات البيئية والاجتماعية. وقد نجح بنك دبي الإسلامي في تسعير الإصدار الرئيسي لأجل 5 سنوات بمعدل ربح 5.493% سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

أصدر بنك دبي الإسلامي، الحائز على تصنيف "A3" من قِبل وكالة "موديز" وتصنيف"A" من قِبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الصكوك الجديدة ضمن برنامجه لإصدار صكوك بقيمة إجمالية 7.5 مليار دولار. وقد رفع الإدراج الجديد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في بورصة ناسداك دبي في إطار هذا البرنامج إلى 5.55 مليار دولار، كما رفع القيمة الإجمالية لكافة صكوك بنك دبي الإسلامي المدرجة في البورصة المالية الدولية في المنطقة إلى 7.8 مليار دولار.

ورفع الإدراج الجديد القيمة الإجمالية للسندات والصكوك ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في ناسداك دبي إلى 16.825 مليار دولار.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "إننا سعداء باكتمال هذه الصفقة التي حققت العديد من الإنجازات بوصفها أول صكوك مُستدامة على الإطلاق من مؤسسة إماراتية وأكبر حجم إصدار في أسواق رأس المال العالمية من بنك خليجي منذ فبراير 2022. يعكس الطلب القوي من المستثمرين ثقة السوق في استراتيجية بنك دبي الإسلامي لتحقيق النمو، كما يعكس دور البنك الريادي والفاعل في إطار جهود تحفيز النمو الاقتصادي. يُعزز إدراج الصكوك في ناسداك دبي روابطنا مع المستثمرين في مختلف أنحاء العالم بفضل ما توفره لنا البورصة من حضور عالمي وبيئة تنظيمية متميزة ".

ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "نُرحب بإصدار وإدراج صكوك بنك دبي الإسلامي الجديدة في ناسداك دبي، إذ تعكس هذه الخطوة فعالية جهودنا المتوالية لتوفير بنية أسواق مالية عالمية المستوى تدعم نمو قطاع التمويل المُستدام في دبي وكافة أنحاء العالم. إننا ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا بما يتماشى مع مُتطلبات جهات الإصدار والمستثمرين، والقيام بدور مؤثر في سياق المساعي الحثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتصل بالتمويل المُستدام وغيرها من أنشطة السوق ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية."

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج الصكوك الجديدة يوم 30 نوفمبر 2022، مما يُعزز مكانة أسواق المال في دبي بين أبرز مراكز إدراج الصكوك العالمية بقيمة إجمالية قدرها 80.287 مليار دولار.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن ناسداك دبي: ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ

حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.