نجح مصرف قطر الإسلامي ("المصرف") الحاصل على تصنيف A1 من موديز وA من فيتش، في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح 4.803% وبفترة إستحقاق 5 سنوات. ويعادل معدل الربح هامش ربح قدره 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وهو هامش قريب جداً من القيمة العادلة للمصرف وأقل من المدى السعري في السوق الثانوية لجميع البنوك القطرية مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بجودة المصرف الائتمانية. علاوة على ذلك فقد كان معدل الربح للمصرف هو الأدنى الذي يُصدِر به بنك خليجي لإصدار صكوك غير مضمونة برأس مال كبير لمدة 5 سنوات في عام 2025.

وقد أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن نيته إصدار صكوك صباح يوم الاثنين، وأجرى اتصالات هاتفية طوال اليوم مع مستثمرين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حيث كانت ردود الفعل الأولية من المستثمرين مشجعة، مما أتاح للمصرف فتح سجل الطلبات صباح يوم الثلاثاء. وسرعان ما ارتفع سجل الطلبات ليصل إلى ذروته عند 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل معدل تغطية فائض قدره 2.3 مرة، وهو أحد أعلى مستويات الطلب على إصدارات الصكوك. وقد مكّن سجل الطلبات القوي المصرف من ضغط سعر الصكوك بثقة بمقدار 35-40 نقطة أساس من تقديرات السعر الأولي في جلسة واحدة إلى 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. وكان تنوع المستثمرين واسعاً، إذ شمل البنوك والبنوك الاستثمارية ومديري صناديق والوكالات من جميع أنحاء العالم.

وعمل كلٌّ من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبك كابيتال، والمشرق، وبنك قطر الوطني كابيتال، وكيو إنفست، وإس إم بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كمديرين رئيسيين وحافظي سِجِل مشتركين.

وقد علق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، قائلاً: "يعتز المصرف بنجاحه في إصدار جديد في أسواق رأس المال العالمية، حيث بنى سمعة مرموقة وقاعدة واسعة من المستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويؤكد الطلب القوي على صكوك المصرف ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي القوي لدولة قطر والأسس المالية القوية للمصرف."

-انتهى-

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