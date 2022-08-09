- تأتي هذه الصفقة ضمن حزمة تمويلية بقيمة 2.25 مليار جنيه تم ترتيبها من قبل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس والمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية لصالح مجموعة «مراكز»

- هذه الصفقة شهادة على القدرات الفريدة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس في تعظيم الاستفادة من التكامل بين الخدمات والحلول التمويلية التي تقدمها المجموعة، حيث ساهم كل من بنك aiBANK والمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في هذه الصفقة

القاهرة : أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لتمويل بقيمة إجمالية 750 مليون جنيه على شريحتين في عملية بيع وإعادة تأجير لصالح شركة «مراكز» للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والتجاري في السوق المصري. وقد قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي ومرتب الصفقة الاوحد، بينما قامت المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، الشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بدور شريك التأجير بينما قام بدور البنك المقرض aiBANK، الذي استحوذت المجموعة المالية هيرميس القابضة مؤخرًا على حصة الأغلبية به.

وتأتي هذه الصفقة كشريحة أخيرة من ضمن برنامج تمويل تم ترتيبه سابقًا من قبل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس بقيمة إجمالية 2.25 مليار جنيه لصالح مول العرب، أحد المشروعات الكبرى التابعة لمجموعة «مراكز» ويقع في على مساحة 620 ألف متر مربع. ويضم المول مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى منطقة مخصصة للوحدات السكنية.

جدير بالذكر أن مشاركة aiBANK بجانب قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية تمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتحقيق التعاون والتضافر لتعظيم القيمة المشتركة المقدمة الي العملاء من قبل القطاعات المختلفة.

وفي هذا السياق أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة التي تعد بمثابة امتداد لعلاقتنا الراسخة مع مجموعة «مراكز» وذلك في إطار صفقات تمويلية بقيمة 2.25 مليار جنيه تم ترتيبها على مدار العامين الماضيين. وأضاف العيوطي أن هذه الصفقة شهادة على القدرات الفريدة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس في تعظيم الاستفادة من التكامل بين الخدمات المختلفة بالشركة لتقديم أفضل الحلول التمويلية، حيث تشهد هذه الصفقة مشاركة كل من المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية وaiBANK لأول مرة معاً، وهو ما يؤكد على مكانتنا الراسخة كمنصة شاملة لتقديم الحلول التمويلية لعملائنا وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر. وأشار العيوطي إلى أن إتمام هذا التمويل يعد بمثابة خطوة رئيسية نحو البداية في ترتيب وإصدار أدوات دين في المستقبل القريب من المزمع أن يتم إدراجها بالبورصة المصرية في ضوء التدفقات النقدية القوية ذات العائد الدوري المتكرر لمول العرب، المركز التجاري الرائد وأحد أبرز مشروعات مجموعة «مراكز».

ومن جانبه، قال طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، أن التعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتجاري مثل مجموعة «مراكز» يأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تركز على خدمة القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي مما يؤدي بدوره إلى تنمية قاعدة عملائنا وحجم أعمالنا. وأكد العياط على سعادته بنجاح هذه الصفقة الكبرى والتي استفادت من تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات من قبل المجموعة وهو ما ساهم في تعظيم القيمة للعملاء من خلال طرح فرص تمويل متميزة لدعم أحد أسرع القطاعات نموًا في السوق المصري والذي لا يزال يشهد مزيدًا من النمو والطلب القوي.

وفي السياق ذاته، أعرب تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "aiBANK"، عن سعادته بالتعاون مع الشركات الشقيقة تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس القابضة لتقديم الدعم اللازم لمجموعة «مراكز»، وهو ما بدورة يتيح للبنك تنويع محفظته وتنمية الشراكات مع كبرى الشركات التي تساهم في تنمية إيرادات البنك. وأشار إلى أن هذه الصفقة جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك التي تهدف للتوسع في باقة المنتجات والخدمات التي يقدمها وكذلك اختراق قطاعات جديدة والذي بدوره يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام بمختلف القطاعات الرئيسية. وهذه الصفقة بالتحديد تدعم القطاع العقاري، بواسطة توفير التمويل اللازم لكبرى المشروعات في أنحاء الجمهورية.

كما أكد باسل رمزي، العضو المنتدب لشركة مراكز أن "هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الشركة لبناء شراكات وطيدة مع شركاء يتمتعون بمكانة راسخة بما يسمح لنا بتعزيز تواجد الشركة في السوق المصري ويتيح لنا فرصة التوسع داخل مصر وخارجها. الشراكة بين مراكز والمجموعة المالية هيرميس شراكة تاريخ ناجح من التنسيق بين الشركتين و هذه المعاملة تؤكد صلابة الأداء المالي للشركة وتدفع بخطط شركة مراكز للتوسع في اتجاهات ومساحات جديدة."

جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات الاستشارية التي قدمتها المجموعة المالية هيرميس لشركة «مراكز» لتمويل مشروعاتها، وبالتالي يساهم نمو الأعمال في تعظيم القيمة للمساهمين. وقد أثبتت شركة «مراكز» ريادتها في قطاع التطوير العقاري والتجاري على مدار سنوات، مدعومة بقاعدة قوية من الإيرادات المحققة المتكررة، وهذه الصفقة هي دليل على قوة المركز المالي والمكانة الراسخة للمجموعة في السوق المصري.

وتأتي هذه الصفقة مع مجموعة «مراكز» في أعقاب قيام المجموعة المالية هيرميس خلال شهر يوليو الماضي بإتمام صفقة اتفاقية تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح مشروع "O West" التابع لشركة أوراسكوم للتنمية - مصر (ODE)، وصفقة إصدار سندات بقيمة 425 مليون جنيه لصالح شركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية». وتؤكد هذه الصفقات على المكانة الراسخة التي ينفرد بها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل ترتيب وإصدار الدين وزيادة رأس المال والدمج والاستحواذ لقطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى عمل فريق الترويج وتغطية الاكتتاب سابقًا على الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري وترتيب وتمويل صفقتين بقيمة 1.05 مليار جنيه لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، وكذلك إتمام إصدار أول صكوك في السوق المصري لصالح «مجموعة طلعت مصطفى»، بالإضافة إلى اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «LMD».

وخلال عام 2021، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام سلسلة من صفقات التوريق لصالح مجموعة من أبرز شركات التطوير العقاري، ومن بينهم «مجموعة طلعت مصطفى» وشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» وشركة «سوديك» وشركة «مصر إيطاليا العقارية» وشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المجموعة المالية هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة بالبورصة المصرية وذلك من خلال عرض شراء إجباري قدمه تحالف يضم شركتي الدار العقارية الإماراتية وأبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، بقيمة إجمالية 388 مليون دولار للصفقة.

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة

الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

publicrelations@efg-hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

نبذة عن شركة مراكز للاستثمار العقاري

شركة «مراكز» هي الذراع الاستثماري لمجموعة فواز الحكير السعودية أكبر مطور ومشغل للمراكز التجارية الفاخرة على مستوى المنطقة. وتعد «مراكز» من كبرى شركات تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، حيث تمتلك وتدير مجموعة من المشروعات المتميزة بتحقيق أعلى الإيرادات المتكررة في السوق المصري. وتشمل باقة مشروعات شركة «مراكز»، مشروعها الرائد «مول العرب» بغرب القاهرة، ومشروع «أيون» أول أبراج سكنية فاخرة في مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مشروعات «D5M» و«مايند هاوس» وديستريكت 5» السكني بمدينة القطامية الجديدة. وبعد نجاحها في افتتاح «مول طنطا» خلال 2019، و«تاون سنتر» خلال عام 2020، تتطلع الشركة إلى افتتاح مراكزها الجديدة المرتقبة «D5M» خلال 2022 و«مول المنصورة» خلال عام 2023.

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