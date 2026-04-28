الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مجموعة ألِف"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة، عن ترسية عقود إنشاء بقيمة 750 مليون درهم، إيذاناً ببدء تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع "حيّان"، التي تضم أكثر من 700 وحدة سكنية.

تشمل العقود الممنوحة تطوير مجمعات "سمر 1" و"سمر 2" و"ديم" السكنية، إضافةً إلى مركز التسوق المصمم خصيصاً لخدمة ساكني "حيّان" والمجتمعات المجاورة والنادي الاجتماعي وأعمال تنسيق الحدائق والمساحات العامة. وتمثل هذه الخطوة محطةً رئيسيةً نحو وضع اللمسات النهائية على المشروع، وتعكس وتيرة التطوير المتسارعة لدى "مجموعة ألِف"، ونهجها المنضبط في التسليم، وتنامي الثقة بإمكانات القطاع العقاري في إمارة الشارقة.

ويمثل هذا الإنجاز دليلاً على التقدم المتواصل في مشروع "حيّان"، ويعكس مدى التزام "مجموعة ألِف" بتسليم الوحدات السكنية وفق الخطط الزمنية المعتمدة، والتخطيط الدقيق، والتنفيذ المرتكز على أعلى معايير الجودة والتميز. كما يجسد إرساء العقود الخاصة بالمرحلة النهائية من المشروع استمرار الطلب على المساكن الراقية، ويساهم في الوقت ذاته في تعزيز الثقة بمشروع "حيّان" والقطاع العقاري بشكل عام في الإمارة.

بهذه المناسبة قال أيمن الحمادي، نائب أول للرئيس – تسليم/تنفيذ المشاريع في "مجموعة ألِف": "يمثل بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة النهائية من مشروع ’حيّان‘ محطة محورية في مسيرة تطوير هذا المشروع الحيوي. ومع المضي قدماً في تطوير أكثر من 700 وحدة سكنية مع مرافق حيوية تلبي كافة احتياجات السكان، فإننا نؤكد التزامنا بتقديم وجهات متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتحقق قيمة طويلة الأمد. ويجسد ’حيان‘ رؤيتنا القائمة على تطوير مشاريع تستلهم طابعها من التراث المحلي العريق، وتستند إلى رؤية واضحة تتناغم فيها العناصر الطبيعية مع فنون العمارة والمرافق المجتمعية ضمن وجهة تم التخطيط لأدق تفاصيلها بعناية فائقة. كما يعكس التقدم المستمر في مختلف مكونات المشروع ثقة العملاء والمستثمرين به وبأداء السوق العقارية في الشارقة".

وتم تصميم مشروع "حيّان" كوجهة سكنية تستوحي طابعها من رونق الطبيعة، من خلال التركيز على المساحات الخضراء والأحياء المتصلة التي يسهل التنقل بينها سيراً على الأقدام. وتضم مجمعات "سمر" فللاً بتصاميم معاصرة تنسجم مع البيئة المحيطة، بينما يقدم "ديم" نموذجاً سكنياً مختلفاً يلائم احتياجات الأسر العصرية. وسيؤدي كل من مركز التسوق والنادي الاجتماعي دوراً رئيسياً كمساحات للتواصل والتفاعل، بما يعزز مقومات الراحة في المشروع. كما تسهم أعمال تنسيق الحدائق والمرافق الخارجية في ترسيخ الطابع المميز لـ "حيّان" عبر الحدائق والممرات والمساحات المشتركة التي تشجع أنماط الحياة النشطة والأنشطة الخارجية.

ومع تقدم أعمال الإنشاء في الوحدات السكنية ومختلف مرافق المشروع، تعزز المرحلة النهائية مكانة "حيّان" كأحد أهم المجتمعات المتكاملة استقطاباً للاهتمام في إمارة الشارقة. كما تؤكد هذه المرحلة دور "مجموعة ألِف" كمطوّر للوجهات العصرية، وإسهامها المستمر في دعم النمو العمراني للإمارة ومواصلة الارتقاء بجودة الحياة فيها.

