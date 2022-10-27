تحتفل شركة الخدمات العامة الدولية "سيركو" هذا الشهر بشراكتها الممتدة 75 عامًا مع دائرة الطيران المدني بالشارقة. فمنذ عام 1947، قدمت سيركو مجموعة شاملة من خدمات الملاحة الجوية (ANS) للمطار ذو النمو السريع. ويشهد مطار الشارقة الآن أكثر من 90 ألف حركة طيران سنويًا، وهو نمو تدعمه بشكل متواصل شركة سيركو ودائرة الطيران المدني بالشارقة.

وفي معرض تعليقه على استمرار هذه الشراكة الناجحة، قال سعادة الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: "تربطنا مع شركة سيركو علاقة طويلة ومميزة تمتد لأكثر من 75 عاماً، ساهمت الشركة فيها بالتحول الكبير الذي شهده مطار الشارقة في خدمات الملاحة الجوية، والأرصاد الجوية، حيث أن أولويتنا تحقيق سلامة الطيران واستقطاب التقنيات الحديثة وتطوير البنية التحتية لخدمات الحركة الجوية، وتنمية مهارات الشباب الإماراتي التي ستدفع صناعة الطيران إلى الأمام.

وعلى مر السنين، واكبت هذه الشراكة التطور الذي حدث لصناعة خدمات الملاحة الجوية والتي تم دفعها إلى الأمام من خلال الابتكار. ومن الأمثلة على ذلك تركيب جهاز محاكاة جديد للتدريب، بالشراكة مع شركة أتريكس ATRiCS))، مما سمح للمطار بتقديم عناصر التدريب الرئيسية والحفاظ على الكفاءة دون استخدام مزودين خارجيين لخدمات التدريب.

وأشار سعادة الشيخ القاسمي إلى أن استمرار العلاقة التجارية الطويلة مع سيركو، والتي تعتبر واحدة من أكبر شركات خدمات الملاحة الجوية الخاصة في العالم، وتقدم خدماتها المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، يؤكد الثقة التي نوليها للشركة كونها تتمتع بمصداقية عالية وكفاءة في مجال خدمات الملاحة الجوية، وكذلك التزامنا المشترك لتطوير قطاع الطيران وفق المعايير الدولية، ولقد حققنا سوياً الكثير من الإنجازات على مدى السنوات الـ 75 الماضية.

وتتماشى هذه الشراكة مع الرؤية الوطنية للحكومة وأهداف المؤسستين، مما يؤدي إلى تطوير برامج وطنية قوية وواعدة مع وضع أهداف طموحة لتنمية القوى العاملة الإماراتية بحلول عام 2025. ويدعم هذا التوجه خطط تدريب ونمو مفصلة تعزز استدامة القوى العاملة، وتقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة.

وقد شهدت هذه الشراكة المستمرة والمتينة توسعًا إضافيًا من خلال توفير التدريب على خدمات الإطفاء والإنقاذ، والذي قدمه المركز الدولي للتدريب على الحرائق (IFTC) التابع لشركة سيركو، والذي أطلق مؤخرًا فرعاً له في الشرق الأوسط. وهذا يوفر المزيد من الفرص للتنمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويعزز سلامة المطار.

وقال فيل ماليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: “نحن فخورون بالعمل مع دائرة الطيران المدني بالشارقة لمدة 75 عامًا ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا في المستقبل، والاستمرار في تعزيز خدمات الملاحة الجوية ومساعدة الحكومة على تحقيق رؤيتها. لقد مكنت هذه الشراكة من دعم فرص نمو سيركو في المنطقة، مما أتاح لنا دمج أفضل الخدمات الدولية في البلدان التي نعمل فيها ".

وتعدّ سيركو أكبر مزود خاص لخدمات الملاحة الجوية في العالم (ANSP) وتدير الشركة أكثر من 960,000 ميل مكعب من المجال الجوي على مستوى العالم وتتحكم بأكثر من 7 ملايين حركة جوية كل عام وتوفر حلولاً متكاملة لأكثر من 80 موقعًا على مستوى العالم.

نبذة عن سيركو الشرق الأوسط سيركو هي مزود دولي رائد للخدمات العامة، مع فهم معمّق للمنطقة. نحن ندير الأصول والبيانات والأشخاص نيابة عن عملائنا وشركائنا، مع تركيز كبير على التميز في الخدمة والذي يتم تمكينه بواسطة إكسبيريانس لاب، وهي وكالتنا الخاصة بتصميم الخدمة وتجربة العملاء. نحن نعتمد على أحدث التقنيات ونسخّر الخبرات الدولية لتقديم خدمات عامة عالمية المستوى للهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة.

تلتزم سيركو أيضًا بدعم الاقتصادات الإقليمية من خلال العمل مع المواهب المحلية وتدريبها من خلال برامج التوطين. ونسعى بنشاط لإحداث تغيير إيجابي في المنطقة وللمساعدة في تعظيم عوائد الاستثمار للشركات، والحكومات، وإطالة عمر أصولهم عبر خمسة قطاعات رئيسية وأربع مناطق جغرافية تشمل: خدمات الدفاع، والعدالة، والهجرة، والنقل، والصحة، والمواطنين في المملكة المتحدة وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط.

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