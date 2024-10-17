دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بيع 75% من مشروع "عزيزي جيويل"، الذي يتمتع بأسلوب حياة عصري في منطقة الفرجان، إحدى المناطق التي تشهد نمواً مستمراً في دبي.

وقد استقطب المشروع مستثمرين من 31 جنسية حتى الآن، واستحوذ المستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصّة الأكبر بنسبة 25%، بينما شكّل المستثمرون من مختلف الدول الغربيّة والأوروبيّة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيرلندا، ما نسبته 30% من الإجمالي، فيما بلغت نسبة المستثمرين الخليجيين وفي مقدمتهم المملكة العربيّة السعوديّة 20%.

وقال أفزال حسين، المدير التنفيذي للعمليات في شركة عزيزي للتطوير العقاري: "يُسعدنا رؤية هذا الإقبال الكبير على مشروع "عزيزي جيويل" خلال عدة أسابيع فقط من إطلاقه. إن هذا الطلب القوي يبرز جاذبية المشروع الاستثنائية والاهتمام الذي تحظى به منطقة الفرجان. ولا يزال لدينا العديد من الوحدات المتميّزة التي لم تُطرح بعد، ما يوفر المزيد من الفرص للمستثمرين والمستخدمين النهائيين للاستمتاع بأسلوب الحياة العصري والنابض بالحياة الذي يتيحه مشروع جيويل. ونؤكّد التزامنا الدائم بتقديم مساحات سكنية فريدة تلبي أعلى معايير الجودة والراحة، وهو ما يجسده هذا المشروع بشكل مثالي".

ويعتبر "عزيزي جيويل" نموذجاً لأسلوب الحياة المعاصر، ويقع في منطقة الفرجان إحدى مناطق النمو الاستراتيجية والمتصلة بشكل مثالي. ويضم المشروع مجموعة متكاملة من الاستوديوهات والشقق من غرفة نوم واحدة، ويمزج بين الراحة والأناقة بشكل سلس. ويمكن للمقيمين الاستمتاع بارتباط استثنائي مع الطرق السريعة الرئيسية في دبي، بالإضافة إلى قربهم من أبرز المعالم، مثل مول ابن بطوطة، ودبي مارينا، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة إكسبو دبي. كما يوفّر المشروع مجموعة شاملة من المرافق، بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة، وخيارات تناول الطعام الفاخرة، ومسارات مشي مميزة، وحمامات سباحة منفصلة للبالغين والأطفال، وصالة رياضية حديثة، وخدمات الأمن على مدار الساعة. وقد تم تصميم "عزيزي جيويل" لتلبية احتياجات العائلات والموظفين على حد سواء، حيث يقدم توازنًا مثاليًا بين الأناقة والراحة والرفاهية.

ويتميّز "عزيزي جيويل" بموقع استراتيجي بعيداً عن صخب المدينة، ووسط مجتمع مزدهر تحيط به المساحات الخضراء والمتاجر الكبرى، وعلى بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من شارع محمد بن زايد ومحطة مترو الفرجان. كما يضمن موقعه المتميز سهولة الوصول إلى نخلة جميرا ودبي مارينا، في حين يبعد مطار آل مكتوم الدولي ومناطق الأعمال الرئيسية مسافة قصيرة بالسيارة.

ويمكن زيارة معرض عزيزي للمبيعات في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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