تم الإعلان عن إطلاق المشاركة في الإغلاق الثاني لجولة التمويل أمام المستثمرين الاستراتيجيين، تزامنًا مع النمو المتزايد في الطلب على حلول البيانات المتقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

مسقط، عُمان: أعلنت شركة رحال (Rihal)، إحدى الشركات العُمانية الرائدة في قطاع التكنولوجيا وخدمات البيانات، عن نجاحها في الإغلاق الأول لجولة التمويل من الفئة (أ)، ضمن خطتها الطموحة لجمع 15 مليون دولار لدعم توسعها وتسريع مسيرة الابتكار. وقادت مجموعة إذكاء (ITHCA Group) هذه الجولة باستثمار استراتيجي بلغت قيمته 7.5 مليون دولار، تأكيدًا لثقتها في التوجه المستقبلي للشركة ومسار نموها المتميز.

يأتي هذا الاستثمار النوعي تتويجًا لمسيرة من التطور المذهل الذي حققته رحال (Rihal) منذ جولة التمويل التأسيسية في عام 2021. فقد حققت الشركة معدل نمو سنوي استثنائيًّا بلغ 119% منذ انطلاقتها، مدفوعة بتوسع عملياتها وابتكاراتها المتسارعة، ما سمح لها بإحداث بصمة مؤثرة عبر قطاعات استراتيجية وحيوية، شملت الخدمات الحكومية واللوجستية، والاتصالات، إضافة إلى قطاع النفط والغاز.

يُعزى النمو المتسارع لشركة رحال (Rihal) إلى جهود فريق متميز يتمتع بمهارات عالية يضم أكثر من 300 خبيرٍ محترف، يشغل 80% منهم وظائف تقنية متقدمة. وتفخر رحال (Rihal) ببناء قوة عاملة مرنة وقابلة للتوسع، مدفوعة بالتكنولوجيا، تمثّل فيه الكفاءات المحلية نسبة 90%، في حين تُشكّل النساء نسبة 43% من الأعضاء. كما تبرهن رحال (Rihal) عن كفاءة تشغيلية متميزة ورؤية مستقبلية واعدة في مجال تطوير المواهب بشكل مستدام، ما يجعلها نموذجًا رياديًا يمكن أن يمتد أثره إلى الأسواق الناشئة.

سيُشكّل هذا التمويل الجديد قوة دافعة لمسيرة شركة رحال (Rihal) نحو آفاق جديدة، إذ سيساهم في تسريع خططها للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، ويُمكّنها من الارتقاء بمنصاتها التقنية وحلولها الرقمية المبتكرة إلى مستويات عالمية، والاستجابة للطلب المتزايد على المنتجات المتقدمة المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قال عزّان الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة رحال (Rihal): "يعكس هذا الاستثمار التقدير والاعتراف بالجهود الاستثنائية والتفاني الكبير لفريقنا بأكمله. منذ جولة التمويل التأسيسية، ركزنا بشكل حازم على تحقيق نمو مستدام، وبناء فريق متنوع وقوي، وتقديم قيمة فائقة لعملائنا. وتتيح لنا الشراكة المستمرة مع مجموعة إذكاء (ITHCA Group) الاستفادة من الموارد اللازمة للانطلاق في مرحلة جديدة من التوسع العالمي، وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في السوق".

ومن جهته، قال سعيد المنذري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء (ITHCA Group): "لقد برهنت شركة رحال (Rihal) على أداء استثنائي يفوق التوقعات، إذ أظهرت قدرة فائقة على التوسع السريع، والابتكار المستمر، ودخول قطاعات متنوعة وذات قيمة استراتيجية عالية. لهذا السبب نفخر بقيادة جولة تمويل الفئة (أ) الخاصة بها. ونحن على ثقة بأن هذا الاستثمار سيتيح لشركة رحال (Rihal) تحقيق إنجازات أكبر والوصول إلى آفاق جديدة، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا من مسيرتها المميزة في التوسع الهادفة إلى تعزيز حضورها الريادي على الصعيد العالمي".

وأشار أمير العلوي، مدير إدارة الأصول في مجموعة إذكاء (ITHCA Group): "نركز في مجموعة إذكاء (ITHCA Group) على تعزيز استثماراتنا في الشركات ضمن محفظتنا التي تبرهن عن التأثير الفعّال والزخم المتصاعد. وتُعد شركة رحال (Rihal) من تلك الشركات النادرة التي تتميز بالقيادة الحكيمة، والمسار القوي للنمو، والرؤية الطموحة التي تمكّنها من التوسع ليس داخل عُمان فحسب، بل لتصبح جهة مؤثرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله".

ويُشكّل هذا التمويل محطة مهمة في مسيرة شركة رحال (Rihal)، إذ يساهم في تعزيز قدرتها على دفع عجلة التحول الرقمي وتوفير فرص عالية القيمة على المستويين المحلي والدولي.

وقد تم فتح الباب الآن لجولة الإغلاق الثاني للجولة التمويلية، التي تستهدف المستثمرين الاستراتيجيين الذين يتشاركون رؤية شركة رحال (Rihal) الطموحة، المتمثّلة في تقديم حلول مؤسسية مبتكرة تسمح بتسهيل عملية إدارة البيانات وتتيح تحليل البيانات المتقدمة في جميع أنحاء المنطقة.

لمحة عن شركة رحال (Rihal):

تُعد شركة رحال (Rihal) واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا، متخصصة في مجالات البيانات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي. ومن خلال تقديم حلول وخدمات مبتكرة ومتطورة، تمكّن رحال (Rihal) قاعدة واسعة من العملاء العاملين في قطاعات استراتيجية وحيوية، تشمل الخدمات الحكومية، واللوجستية، والاتصالات، وقطاع النفط والغاز.

لمحة عن مجموعة إذكاء (ITHCA Group):

تأسست مجموعة إذكاء (ITHCA Group) عام 2019، وتعمل كذراع استثماري تقني تابع لهيئة الاستثمار العُمانية. تتبنى المجموعة نهجًا استراتيجيًا في الاستثمار يركز على دعم الشركات القادرة على خلق قيمة طويلة الأجل وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عُمان.

-انتهى-

#بياناتشركات