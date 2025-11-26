قادت الصفقة كل من شركات Coatue وGreenoaks وDragoneer وFidelity Management & Research Company، بمشاركة NVentures، ذراع رأس المال الاستثماري لشركة NVIDIA، ومستثمرين رائدين آخرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة ريفولوت، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تضم أكثر من 65 مليون عميل حول العالم، عن إتمام بيع أسهمها، مما أدى إلى تقييم الشركة بـ 75 مليار دولار.

قاد هذه الصفقة كلٌّ من Coatue وGreenoaks وDragoneer وFidelity Management & Research Company بمشاركة مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين، بما في ذلك Andreessen Horowitz (المعروفة بـ a16z) وFranklin Templeton وT. Rowe Price Associates, Inc.

كما شملت الصفقة استثماراً من NVentures، الذراع الاستثماري لشركة NVIDIA، مما يعمّق تعاون ريفولوت مع الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأُتيحت للموظفين الحاليين فرصة بيع جزء من أسهمهم ضمن هذه العملية. وقد مكنت ريفولوت موظفيها حتى الآن من المشاركة في خمس عمليات بيع أسهم، وذلك تأكيداً على التزامها بمشاركة نجاحها مع موظفيها من خلال أحد أكثر برامج ملكية الأسهم سيولةً بين شركات التكنولوجيا الخاصة.

ويستند تقييم الشركة البالغ 75 مليار دولار إلى قوة زخم الأعمال والأداء المالي المتميز. فقد نمت إيرادات ريفولوت لعام 2024 بنسبة 72% لتصل إلى 4.0 مليارات دولار، فيما ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 149% ليبلغ 1.4 مليار دولار. واستمر هذا المسار التصاعدي في عام 2025، حيث تجاوز عدد عملاء التطبيق عالمياً 65 مليون عميل، وحققت ذراع ريفولوت للأعمال "Revolut Business" إيرادات سنوية تقديرية بقيمة مليار دولار.

وفي عام 2025، حققت ريفولت أيضاً سلسلة من الإنجازات الكبرى على صعيد التوسع العالمي، بما في ذلك الحصول على الترخيص المصرفي تمهيداً لإطلاق خدماتها في المكسيك، وترخيص تأسيسها المصرفي في كولومبيا، إضافة إلى إطلاقها المرتقب في الهند. ويُعد هذا التسارع في الأسواق الرئيسية جزءاً محورياً من استراتيجية الشركة لبناء أول بنك عالمي بالكامل.

وقال نيك ستورونسكي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لدى ريفولوت: "يمثل هذا الإنجاز انعكاساً للتقدم الكبير الذي أحرزناه خلال الاثني عشر شهراً الماضية نحو رؤيتنا لبناء أول بنك عالمي يخدم 100 مليون عميل في 100 دولة. وأودّ أن أشكر فريقنا على عزيمتهم وطاقتهم وعلى إيمانهم بإمكانية بناء شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية انطلاقاً من أوروبا."

ومن جانبه، قال فيكتور ستينغا، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى ريفولوت: "يعكس مستوى اهتمام المستثمرين والتقييم الجديد لشركتنا قوة نموذج أعمالنا الذي يجمع بين النمو السريع والربحية العالية. نرحّب بمجموعة من كبار المستثمرين العالميين ونتطلع إلى العمل معهم خلال المرحلة المقبلة من تطور ريفولوت."

نبذة عن ريفولوت

تُعد ريفولوت إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة، حيث تساعد الأفراد على تحقيق أقصى استفادة من أموالهم. وفي عام 2015، أطلقت ريفولوت خدماتها في المملكة المتحدة من خلال تقديم التحويلات المالية وخدمات صرف العملات. واليوم، يستخدم أكثر من 65 مليون عميل حول العالم عشرات المنتجات المبتكرة من ريفولوت لإجراء أكثر من مليار معاملة شهرياً.

ومن خلال حساباتنا الشخصية والتجارية، نوفر لعملائنا مستوى أكبر من التحكم في شؤونهم المالية، ونربط الأفراد حول العالم بسلاسة وسهولة

