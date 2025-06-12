المشروع مدعوم بخبرة تتجاوز40 عامًا في مجال التصميم الداخلي والحرفية من شركة الميرة.

يتّخذ المشروع موقعًا استراتيجيًا في ليوان بالقرب من الطرق السريعة الرئيسية وخط المترو الجديد المعلن عنه مؤخرًا.

يضمّ المشروع 71 شقة واسعة، مع غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف، ومن المتوقّع أن تحقّق عائدًا بنسبة 9-10%.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أُطلق مشروع "الما جاردنز" السكني في ليوان في دبي لاند رسميًا ليقدّم مجموعة من الشقق المجهّزة بالكامل والمصمّمة لعيش حياة عصرية. وفيما يتّخذ موقعه وسط حدائق خلّابة في أحد أبرز الأحياء السكنية الواعدة في دبي، يعكس المشروع مزيجًا بين التصميم العملي والمساحات الخضراء والمرافق المجتمعية.

يضمّ المشروع 71 شقة جاهزة للسكن تتوزّع على تسعة طوابق سكنية وتأتي بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف. وبالطبع، لا يكتمل المشروع بدون بنتهاوس فاخر. تتميّز كل وحدة سكنية بشرفة أو تراس خاص مع مناظر طبيعية على الحديقة المجاورة، ما يجمع بين الراحة الداخلية وسهولة الوصول إلى المساحات الخارجية الخضراء. وبالنسبة إلى سعة التخزين، فتتفوّق هذه الوحدات على الشقق النموذجية ذات الحجم المماثل في الإمارة بنسبة 55-75%.

تبدأ أسعار الشقق في مشروع "الما جاردنز" من 1,080,000 درهم إماراتي للشقق بغرفة نوم واحدة مع مكتب، و1,710,000 درهم إماراتي للشقق بغرفتي نوم مع غرفة خادمة ، و2,820,000 للشقق بثلاث غرف نوم مع غرفة خادمة و غرفة غسيل. وبالنسبة إلى البنتهاوس الوحيد في المشروع، يبلغ سعره 4,440,000 درهم إماراتي.

في الواقع، تطلق شركة الما للتطوير هذا المشروع الذي يقدّم للعملاء وحدات مجهّزة بالكامل وجاهزة للسكن، وقد تعاونت فيه مع شركة الميرة لإكمال الديكورات الداخلية والأعمال الخشبية والمطابخ والخزائن المدمجة. تتمتّع شركة الميرة بأكثر من 40 عامًا من الخبرة في مجال التصميم الداخلي الراقي ويشمل سجلها الحافل العديد من المشاريع السكنية في المنطقة. وتضمن الما للتطوير، من خلال إدارة جميع جوانب البناء والتجهيزات الداخلية، تركيزًا ثابتًا على الجودة وسلاسة تسليم الوحدات النهائية. كما توفّر الشركة ضمانًا لمدة خمس سنوات على جميع الأعمال داخل كل وحدة، مما يحدّ من احتمالات التأخير أو الحاجة إلى تعديلات لاحقة، ويمنح الملاك راحة البال والثقة في جودة ما يحصلون عليه.

ثا مثاليًا في منطقة ليوان في دبي لاند، ويضمن لسكانه الوصول بسهولة إلى مدينة دبي الأكاديمية العالمية وواحة دبي للسيليكون والعديد من المدارس والجامعات الرائدة في الإمارة. ويقع المجمّع السكني على بُعد 18 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي و19 دقيقة من وسط مدينة دبي. ومن المتوقّع أن يصبح الوصول إلى باقي المناطق في المدينة أسهل مع التوسعة المرتقبة للخط الأزرق لمترو دبي.

لا بدّ من القول إنّ مشروع "الما جاردنز" يوفّر بديلًا ذكيًا ومتمحورًا حول التصميم المتقن للعائلات والمستثمرين من الباحثين عن قيمة طويلة المدى، لا سيّما أنّ السوق تهيمن عليه المشاريع التقليدية التي تفتقر إلى التخطيط المدروس وتركّز فقط على العوائد. فمع مشروع "الما جاردنز"، من المتوقّع أن يتراوح العائد الإيجاري بين 9% و10%، ما يُعدّ فرصةً قيّمةً للمستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يبحثون عن منازل عالية الجودة وجاهزة للسكن.

نبذة عن شركة الما للتطوير

شركة الما للتطوير هي شركة تطوير عقاري تتّخذ من دبي مقرًا لها وتعيد تعريف مفهوم الحياة العصرية من خلال الحرفية المتقنة والفخامة المستدامة والتصميم الخالد. تقدّم الشركة مشاريع مصمّمة بعناية فائقة توازن ما بين التصميم الخارجي والأداء العملي والقيمة طويلة المدى من خلال التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة والتقنيات الذكية والتشطيبات الفاخرة في كل مشروع، لتحدث نقلة نوعية في تجربة السكن المعاصر.

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