

في خطوة تاريخية نحو تطوير حلول صناعية مبتكرة ومستدامة، دخلت شركة خانصاحب للصناعات، وهي شركة رائدة في مجال توفير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة، في شراكة مع 75 إف لدمج تقنياتها المتطورة في مجال إنترنت الأشياء والأتمتة الذكية

بمناسبة هذه الشراكة الاستراتيجية، تم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين وقادة القطاع لحضور مراسم توقيع حصرية في المقرّ الرئيسي لمجموعة خانصاحب بتاريخ 4 فبراير 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة 18 فبراير 2025: أعلنت شركة خانصاحب للصناعات، المزود الرائد لأحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة الموفرة للطاقة، وإحدى شركات مجموعة خانصاحب المرموقة، عن تعاونها مع شركة 75 إف ميدل إيست للتجارة ذ.م.م، المملوكة بالكامل لشركة 75 إف إنك الأمريكية، الرائدة عالمياً في أنظمة إدارة المباني القائمة على إنترنت الأشياء، والمختصة بتقديم حلول ذكاء تنبؤي واستباقي لإدارة المباني.

وستقوم شركة 75 إف بموجب هذه الشراكة بدمج حلولها المتطورة في مجال إنترنت الأشياء والأتمتة الذكية للارتقاء بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لشركة خانصاحب وتحسينها بهدف توفير الطاقة، وتعزيز الراحة، وتوفير التحكم المركزي. كما تم الاحتفال بهذا التعاون من خلال حفل توقيع رسمي، أقيم في 4 فبراير 2025، حيث جمع شخصيات بارزة في القطاع وممثلين من الشركتين.

وتمت مراسم إقامة حفل التوقيع في المقرّ الرئيسي لمجموعة خانصاحب، والذي شكلّ خطوةً هامة نحو عالم المنتجات الصناعية المستدامة. كما تمّ خلال الحدث تقديم لمحة عن تفاصيل هذه الشراكة الرائدة بحضور شخصيات بارزة في القطاع، وقادة من الإدارات العليا للشركات، وأصحاب المصلحة الرئيسيين. بالإضافة إلى ذلك، شارك كل من السيد عبد الرحمن خانصاحب، المدير العام لشركة خانصاحب للصناعات ومجموعة خانصاحب، والسيد غوراف بورمان، المدير العام لشؤون عمليات شركة 75 إف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، رؤيتهما المتعلقة بهذه الشراكة ودورها في تشكيل مستقبل الحلول الموفرة للطاقة.

وبرز اسم مجموعة خانصاحب كشركةٍ رائدة متنوعة الأنشطة، تقدّم خدماتها لملايين العملاء سنوياً. وتأسست الشركة عام 1935، وتصدرت مشهد جهود التنمية الوطنية لبناء نهضة الإمارات وتعزيز مسيرة تطورها على مدار ما يقارب التسعة عقود. كما نجحت المجموعة بتشييد العديد من أشهر المعالم في الدولة، ومواصلة الابتكار والتوسع لتعميق أثرها وتحقيق رسالتها الهادفة لإطلاق مشاريع ومنتجات وخدمات ترتقي بحياة الإنسان كل يوم.

وانطلاقاً من رؤية المجموعة المشتركة والتزامها الراسخ بالحفاظ على القيم والإرث التاريخي العريق، تعمل شركات المجموعة عبر مجالاتٍ واسعة من القطاعات الرئيسية التي تشمل التشييد، والهندسة، وإدارة المرافق، وإدارة العقارات، والحلول المستدامة المبتكرة، فضلاً عن قطاعات المأكولات والمشروبات، ومراكز الرفاهية، والتدريب، والرعاية الصحية. وسعياً لتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد، تتصدى الشركة للمشكلات البيئية، والتحديات الاجتماعية، والضغوط الاقتصادية المتغيرة باستمرار في إطار مشهد الأعمال في دولة الإمارات.

وتقدم شركة خانصاحب للصناعات خدمات إدارة مخصصة مثل الاستشارات في إدارة المنشآت، وخدمات معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وإدارة النفايات والطاقة، وإدارة المخزون والإمدادات. كما تحرص على إدارة عقارات فردية ومتعددة بمختلف الأحجام والأنواع. وتعنى الشركة بالمساحات التجارية، والتحديثات التكنولوجية للمباني، والعقارات السكنية الفاخرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والترفيه، والضيافة. وتشتهر خانصاحب بتقديم حلول تسهم في توفير الطاقة، فضلاً عن كونها تعدّ أقدم مقاولٍ في الإمارات يستأثر بتقديم مجموعة شاملة من خدمات البناء عالية الجودة وإدارة محفظة عقارات فردية ومتعددة بمختلف الأحجام والأنواع.

حيثيات التعاون

من خلال هذا التعاون، ستقوم شركة 75 إف بتعزيز أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بشركة خانصاحب للصناعات باستخدام تقنيتها المتطورة القائمة على إنترنت الأشياء. وسيشمل ذلك وحدة تحكم مركزية لتوصيل وإدارة معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وعقد ذكية لتنظيم دقيق لدرجة الحرارة وتدفق الهواء على مستوى المساحات، ووحدة اتصال للتفاعل بسلاسة مع العناصر الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتيح منصة "فاسيلايت" السحابية، من 75 إف، المراقبة وإمكانية الحصول على التحليلات في الوقت الفعلي، بينما ستعمل أدوات موازنة تدفق الهواء الديناميكي وأدوات مراقبة الطاقة على تحسين تدفق الهواء، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وتحقيق مكاسب كبيرة في كفاءة الطاقة.

وتوفر تقنية التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتقدمة القائمة على إنترنت الأشياء قابلية مرنة للتوسع وتكاملاً سهلاً مع البنية التحتية الحالية، مما يضمن عملية تركيب وضبط وتشغيل سلسة. مع خطة خدمة صيانة مدتها أربع سنوات بعد انتهاء فترة الضمان، يمكن للشركات الاستئثار بموثوقية ودعم طويل الأمد. بالإضافة إلى ذلك، توفر عناصر التحكم القائمة على تطبيقات الهاتف المحمول والويب وصولًا في الوقت الفعلي إلى لوحات معلومات وبيانات مخصصة، وتتبع كفاءة الطاقة، والتنبيهات الفورية، مما يجعل إدارة النظام أكثر سهولة وقابلية للاستجابة من أي وقت مضى.

ومن المقرر أن تساهم الشراكة بين 75 إف وخانصاحب في دفع عجلة الترويج لحلول الأتمتة المتقدمة للمباني وكفاءة الطاقة في قطاع المباني التجارية. وبفضل حضورها الإقليمي القوي، تعتبر شركة خانصاحب للصناعات موزعاً موثوقاً للمنتجات المبتكرة، عالية الجودة والمستدامة في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في دولة الإمارات. وتحظى الشركة بحضورٍ عالمي لافت، مع مشاريع بارزة في جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها، وتعمل في طليعة قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. ويجسّد حلّ الشركة المبتكر لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء "سبيرالايت®"، المتكامل مع مجموعة إل جي المتقدمة حلولًا متكاملة ومبتكرة للعملاء. حيث يتميز هذا الحلّ الثوري بأنه مجرى هواء غير معدني ومعزول، يقدم فوائد تشغيلية وبيئية كبيرة.

وأثمرت الشراكة بين خانصاحب وشركة إل جي للإلكترونيات إلى تعزيز مجموعة منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بها، مما ساعد على تحسين جودة الهواء الداخلي وكفاءة الطاقة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخدمة الموثوقة، حيث تضمن الشركة لعملائها حلول تبريد فعالة ومستدامة مع أداء مثالي وتكاليف تشغيل أقل.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد عبد الرحمن خانصاحب، المدير العام لشركة خانصاحب للصناعات ومجموعة خانصاحب:" تلتزم شركة خانصاحب للصناعات بابتكار حلول وخدمات تحدث تحولاً في عالم الأعمال، ونفخر بريادتنا التي تركت أثراً في عالم المساحات الداخلية الصحية والهواء الداخلي عالي الجودة. إنّ شراكتنا مع 75 إف هي أحدث منجزاتنا في هذا المجال، وأخر مستجداتنا نحو التزامنا المستمر بمستقبل مستدام للجميع".

وأشار السيد غوراف بورمان، المدير العام لشؤون عمليات شركة 75 إف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أن قيمة سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في دولة الإمارات بلغت حوالي 5.20 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وذكر أيضاً أنه وفقاً للأبحاث، من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.10٪ بين عامي 2024 و 2032، ليصل إلى 7.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعاً بمشاريع التحديث والتطوير والتجديد, ومع استمرار ارتفاع الطلب على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة، فإن ذلك يساهم في نمو القطاع. وتطمح الشركتان إلى تعزيز أداء المباني واستدامتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما شدد بورمان على أن معالجة هدر الطاقة والحاجة إلى الأتمتة أمر بالغ الأهمية لمواجهة تغير المناخ. ونظراً إلى كون تكاليف الطاقة في دولة الإمارا ت بين الأعلى عالمياً، فإن هذا التعاون يسعى إلى تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة، وإحداث تغيير كبير في ممارسات الطاقة العالمية.

نبذة عن شركة خانصاحب للصناعات

تستند شركة خانصاحب للصناعات إلى تسعة عقود من الخبرة لتقديم حلول مبتكرة وموفرة للطاقة للأسواق العالمية. مع التركيز على المنتجات عالية الجودة التي تعزّز الاستدامة وتقلل التكاليف، تقدم الشركة تقنيات متطورة مصممة لتحقيق كفاءة طويلة الأمد. وبصفتها مطور "سبيرالايت®"، نظام مجاري هواء غير المعدنية والمعزولة، الحاصل على براءة اختراع، فقد أدخلت شركة خانصاحب للصناعات حلولها الرائدة إلى مشاريع مرموقة في جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها، بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا وإسبانيا وسنغافورة.

نبذة عن شركة 75 إف

تُعدّ 75 إف مزوداً رائداً لأنظمة إدارة المباني القائمة على إنترنت الأشياء، حيث تقدم حلاً عمودياً متكاملاً بتكلفة معقولة وسهولة في التنفيذ مقارنةً بأي نظام آخر في السوق. من خلال الجمع بين إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والتعلم باستخدام الآلة، تقدم 75 إف ذكاءً اصطناعياً تنبؤياً، وتحكماً قائماً على البيانات لتحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة. بدعمٍ من كبار المستثمرين في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، تتمثل مهمة 75 إف في تعزيز حياة سكان المباني من خلال تحسين الراحة وجودة الهواء الداخلي، مع تحقيق وفورات في الطاقة والاستدامة البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدّم 75 إف منصة Saffron AI، أول منصة ذكاء اصطناعي في العالم للمباني التجارية، مما يتيح للمستخدمين إدارة مبانيهم من أجهزتهم المحمولة، وأعادت هذه التقنية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي رسم ملامح مشهد إدارة المباني الذكية من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز راحة السكان.

تمثل هذه الشراكة بين شركة خانصاحب للصناعات و75 إف خطوة هامة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة لقطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. ومن خلال الجمع بين خبرة خانصاحب في الحلول الموفرة للطاقة والأتمتة المتقدمة القائمة على إنترنت الأشياء من 75 إف ، يرسخ هذا التعاون معياراً جديداً لتحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز الراحة. و تعمل الشركتان على إعادة صياغة مفهوم إدارة المباني بأبهى صورة، حيث يمهد هذا التعاون الطريق لمزيد من الابتكار والكفاءة والاستدامة في المنطقة وخارجها.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة خانصاحب وشركة خانصاحب للصناعات، يرجى زيارة www.khansaheb.com.

للمزيد من المعلومات حول 75 إف، يرجى زيارة www.75f.

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