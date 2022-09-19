· يهدف إطلاق التأشيرة المعتمدة مسبقاً عند الوصول لتسهيل وتسريع عملية الحصول على التأشيرات للمسافرين إلى إندونيسيا من 75 جنسية لغايات العمل والسياحة والمشاركة في المؤتمرات وزيارة العائلة والأصدقاء

· معاملات سريعة وخالية من المتاعب عند الوصول إلى إندونيسيا

· تتوفر خدمات التقديم الشخصية في المنصات المخصصة بمراكز «في إف إس غلوبال» بدبي وأبوظبي

بات بإمكان المسافرين إلى إندونيسيا والمؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول، الاستمتاع بتجربة أسرع وأكثر سلاسة عبر الإنترنت قبل السفر باعتماد حلول «في إف إس غلوبال». وقد أبرمت «في إف إس غلوبال» اتفاقية حصرية مع TLP والمديرية العامة للهجرة في إندونيسيا وبنك مانديري، لتوفير خدمة الدفع المسبق لرسوم التأشيرات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمة الوصول السريع وخدمات الكونسيرج للمسافرين عند الوصول إلى مطار جاكرتا الدولي.

ويتوفر هذا الامتياز لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها من 75 جنسية، حيث يمكنهم التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى إندونيسيا عند الوصول عبر شركة «في إف إس غلوبال»، وتقديم مستنداتهم ودفع الرسوم عبر الإنترنت قبل سفرهم عبر موقع www.indonesiavoa.vfsevisa.id. وسيتم إرسال الموافقة على التأشيرة عبر البريد الإلكتروني المسجل لمقدمي الطلب، ليتم ختمها عند الوصول. وتسهل عملية الدفع عبر الإنترنت وقت الانتظار عند الوصول، حيث يمكن للحاصلين على الموافقة المسبقة استخدام المسار السريع لختم تأشيراتهم من قبل موظفي مديرية الهجرة.

وقال جيتين فياس، المدير التجاري في شركة «في إف إس غلوبال»: "تعتبر إندونيسيا من أهم الوجهات السياحية للمسافرين في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا توفير هذه الخدمة التي تسهل عملية الحصول على التأشيرات وتجعلها أكثر بساطة. ومن المؤكد أن توفر خدمة التأشيرة السريعة عند الوصول، الأولى من نوعها على الإطلاق، تجربة أكثر سلاسة للمسافرين، تزامناً مع تزايد شعبية حلول الاعتماد على النفس القائمة على التكنولوجيا."

استقبلت إندونيسيا أكثر من 15 مليون سائح أجنبي عام 2019 قبل انتشار الوباء. كما استقبلت حوالي مليون مسافر خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2022.

كيفية الاستفادة من خدمة المسار السريع لتاشيرة الدخول عند الوصول

الخطوة 1: زيارة www.indonesiavoa.vfsevisa.id

الخطوة 2: إرسال المستندات المطلوبة ودفع رسوم خدمة تاشيرة الدخول عند الوصول عبر الإنترنت

الخطوة 3: تلقي رسالة التأكيد الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني المسجل

الخطوة 4: التوجه إلى المسار السريع المخصص للتأشيرات المقدمة مسبقاً في مطار جاكرتا مع رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني لختم التأشيرة.

ستقدم «في إف إس غلوبال» خيارات الخدمة العادية والسريعة. وسيتمكن مقدمو الطلبات الذين يختارون الخدمة العادية من تقديم طلباتهم قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ المغادرة، واستخدام المسار السريع المخصص من قبل مديرية الهجرة. وسيتمكن المتعاملون الذين يختارون الخدمة السريعة من تقديم طلباتهم قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ المغادرة. وسيستفيد الأشخاص الذين يختارون هذه الخدمة من ميزة المساعدة الشخصية والإرشادات الشاملة، بدءاً من بوابة الوصول مروراً بموظفي الهجرة واستلام الأمتعة وصولاً إلى الجمارك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بإمارتي أبوظبي ودبي، والذين يفضلون إكمال عملية التأشيرة عند الوصول بمساعدة وتوجيه المهنيين المدربين، زيارة المنصات المخصصة للحصول على تأشيرة إندونيسيا عند الوصول، المتوفرة خارج مراكز تقديم طلبات الحصول على التأشيرات لدى «في إف إس غلوبال»، في الطابق الثاني من وافي مول في دبي، والطابق الأرضي في مول مركز التجارة العالمي في أبوظبي.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3500 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في144 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 65 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 246 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».

للإتصال الإعلامي:

عمر عبدربه

مدير العلاقات الإعلامية

omar.abdraboo@mslgroup.com

مانسي شارما الاتصال المؤسسي maansis@vfsglobal.com communications@vfsglobal.com