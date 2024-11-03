واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من العام 2024 مدعومة بنمو ملحوظ في الإيرادات من الأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة حيث ارتفع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 12% ليصل الى 1.5 مليار دولار أمريكي كما في 30 أيلول 2024، في حين بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 748.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 630.3 مليون دولار أمريكي كما في 30 أيلول 2023 محققة نمواً بنسبة 19%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.9 مليار دولار امريكي.

هذا وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى70.5 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، في حين بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 38.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 36.3 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، كما وبلغت ودائع العملاء 51.9 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 49 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 8% و7% على التوالي.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس إدارة البنك العربي قائلاً: "أن النتائج المالية المتحققة بنهاية الربع الثالث من العام 2024 تتماشى مع التزام المجموعة بتنفيذ استراتيجية اعمالها ونهجها الحصيف في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مما يوفر أساساً قوياً لضمان مواصلة تحقيق النمو بالأرباح التشغيلية المستدامة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، وأكد المصري على ثقته بقدرة المجموعة على السير قدما نحو المزيد من النجاحات والاستمرار بتقديم حلول وخدمات مصرفية متميزة.

من جهتها أوضحت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن مجموعة البنك العربي مستمرة في تحقيق أداءً تشغيلياً قوياً في الربع الثالث من العام 2024 مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مستفيدة من انتشارها الجغرافي والذي مكنها من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الأرباح، بالإضافة الى تحسين الكفاءة التشغيلية على الرغم مما تشهده البيئة التشغيلية من تحديات.

وأشارت الصادق الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.9%، كما وتواصل المجموعة الحفاظ على معدلات اقراض جيدة بالإضافة الى تعزيز جودة محفظتها الائتمانية تماشياً مع السياسات الحصيفة التي تتبناها المجموعة، حيث حافظت على نسبة تغطية للقروض غير العاملة تفوق 100%. كما وتحتفظ المجموعة بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات (بازلIII) 17.7 % معظمها ضمن رأس المال الأساسي وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

واكدت الصادق بأن المجموعة ملتزمة دائماً بمواصلة الاستثمار في التحول الرقمي كركيزة أساسية في استراتيجيتها القائمة على الابتكار وتقديم حلول مالية رقمية مدمجة عبر كافة اعمالها ومهامها بهدف اثراء تجربة العملاء وتقليل التكاليف والمخاطر التشغيلية وتعزيز قدراتها على النمو المستدام.

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي حصل مؤخراً من مجلة جلوبال فاينانس العالمية على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط 2024" وذلك للعام التاسع على التوالي.

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