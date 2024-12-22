ارتفعت قيمة الأصول المُدَارة من قِبَل شركة "أريب المالية" إلى 19.69 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مسجِّلةً زيادةً بنسبة 740% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي كانت قد بلغت حوالي 2.33 مليار ريال في سبتمبر 2023.

وتقدَّمت شركة "أريب المالية" إلى المرتبة 12 ضمن أكبر شركات إدارة الأصول في المملكة، بعدما كانت تحتل المركز 32 بالربع الثالث من العام السابق 2023، وذلك ضمن قائمةٍ تضمُّ 88 شركةً مرخَّصة، بحسب تقرير الجهات التي تُشرف عليها هيئة السوق المالية.

وأوضحت "أريب المالية" تحقيقها ثالث أعلى معدَّل نموٍّ في الأصول بين شركات إدارة الأصول في المملكة، على الرغم من تركُّز استثماراتها على الصناديق العقارية فقط؛ حيث أضافت 17.35 مليار ريال إلى قيمة أصولها.

وقالت الشركة إنها تمكَّنت من تحسين ترتيبها لتتقدَّم 20 مرتبةً دُفعةً واحدةً في غضون عامٍ واحد؛ مما يعكس قوة إستراتيجيات النمو والابتكار التي تتبعها "أريب المالية" في إدارة الأصول وتوسيع قاعدة عملائها، وجاء هذا النمو كمحصِّلةٍ للخبرات التراكمية الواسعة التي يتمتع بها فريق العمل، واستقرار فريق الإدارة التنفيذية لعددٍ من السنوات.

وأضافت إن هذا النمو الاستثنائي يُظهر قُدرتها الفائقة على جذب استثماراتٍ ضخمةٍ من أسواقٍ متنوِّعة؛ مما ساهم، بشكلٍ كبيرٍ، في زيادة حجم الأصول المُدارة، وذلك في ظل رغبتها المستمِرَّة في تقديم حلولٍ مبتكرةٍ غير تقليديةٍ تخدم قطاع الاستثمارات العقارية في المملكة.

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