دبي| أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع (أمانات” أو “الشركة“) ، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

الإيرادات: ارتفعت بنسبة 44٪ على أساس سنوي لتصل إلى 495.0 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مدفوعة بالأداء القوي لمنصة التعليم التي شهدت نمواً مضاعفاً ، وذلك بفضل مساهمة شركة تنمية الإنسان التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، وتسجيل عدد قياسي من الطلاب في جامعة ميدلسكس دبي، فيما حققت منصة الرعاية الصحية نمواً بنسبة 15٪ مدفوعاً بالاستحواذ على حصة الاغلبية في سكون الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك: ارتفعت بنسبة 65% على أساس سنوي لتصل إلى 173.7 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهي في طريقها إلى تجاوز مبلغ 188 مليون درهم إماراتي المحقق في عام 2022 صافي الربح: ارتفع بنسبة 73% على أساس سنوي ليصل إلى 88.2 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ترسيخ المركز المالي: بلغت الأرصدة النقدية 560 مليون درهم إماراتي في نهاية الفترة مع المحافظة على مستويات دين منخفضة تتيح مرونة مالية كبيرة للاستفادة من فرص النمو تعزيز القيمة للمساهمين: تمتلك الشركة أصولاً رائدة في السوق تساهم في تحقيق أداء قوي مع وجود خطط كبيرة للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي وفرصة لإضافة المزيد من القيمة من خلال عمليات التسييل المحتملة.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات، قائلاً: "بعد تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة في نهاية عام 2020، حققت أمانات إيرادات وأرباح قياسية؛ إذ نجحنا في التخارج من استثمارات الأقلية لدينا واستحوذنا على أصول عالية الجودة وذات إمكانات نمو قوية في قطاعي الرعاية طويلة الأجل ومراكز الرعاية والتعليم لأصحاب الهمم، ما مكّننا من إنشاء منصتين رائدتين في السوق تتمتعان بأسس قوية وإمكانات عالية لتعزيز الدخل، وتجسد ذلك في أدائنا المالي القوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يضمن أننا نسير في المسار الصحيح لتحقيق مجموعة قياسية من النتائج لعام 2023 بأكمله.

وأضاف السيد الشامسي لتصريحه قائلاً: "بالنظر إلى المستقبل، لدينا استراتيجية واضحة للنمو وزيادة القيمة، فضلاً عن قائمة جاهزة ونشطة تركز على الفرص المتاحة من مرحلة التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنواصل استكشاف الخيارات لتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين عبر المحفظة، بما في ذلك تعزيز الدخل منهما ."

من جانبه، صرح السيد جون إيرلند، الرئيس التنفيذي بالإنابة، قائلاً: "حققت محفظتنا نمواً تشغيلياً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما أنعكس على زيادة الإيرادات بنسبة 44٪، مدفوعة بشكل أساسي بمنصتنا التعليمية التي شهدت نمواً كبيراً في عدد الطلاب المسجلين في قطاعي التعليم العالي الخاص وذوي الاحتياجات الخاصة. حيث بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، 173.7 مليون درهم إماراتي وصافي الربح 88.2 مليون درهم إماراتي، بزيادة 65% و73% على التوالي على أساس سنوي.

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نبذة عن أمانات القابضة ش.م.ع:

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج اعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل (CMRC)، وهو مركز متخصص في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد، وتمتد فروعه إلى مدن أبوظبي والعين بدولة الإمارات، ومدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركة سكون العالمية القابضة (سكون)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة والحادة وما بعد الإصابات الحادة وخدمات الرعاية الطبية المنزلية، وتقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك المستشفى الملكي التخصصي، وهو مستشفى يقدم باقة متكاملة من الخدمات وفقًا لأرقى المستويات العالمية، والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال ويقع في مملكة البحرين. وشركة “تنمية الإنسان” الرائدة قي تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية الصحية، حيث تنفرد بتقديم باقة من أفضل الخدمات التعليمية والرعاية الطبية وإعادة التأهيل لأصحاب الهمم. ويأتي ذلك إلى جانب الأصول العقارية لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل (CMRC) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل محفظة أمانات بقطاع التعليم شركة نما القابضة، وهي الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي، وجامعة ميديلسكس دبي، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية. وتمتلك أمانات أيضًا حصة صغيرة في “بيجين” وهي شركة تعليمية مقرها الولايات المتحدة، إلى جانب الأصول العقارية لمدرسة “نورث لندن كوليجييت”(NLCS) في دبي بالإمارات العربية المتحدة.