أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 726,635 مسافرًا في شباط، وهو أعلى عدد مسافرين يُسجَّل في هذا الشهر في تاريخ المطار، ما يمثّل زيادة بنسبة 7.4% مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2024. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار 5,724 حركة، بارتفاع نسبته 6.1%، في حين تعامل مع 5,029 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بانخفاض قدره 23.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

منذ بداية العام، استقبل مطار الملكة علياء الدولي1,511,627 مسافرًا مسجلًا ارتفاعًا نسبته 10.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وشهدت حركة الطائرات أيضًا ارتفاعًا نسبته 5.6%؛ حيث سجّل 11,785 حركة، في حين انخفضت حركة الشحن الجوي بنسبة 23.2%، لتصل إلى 9,970 طنًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعليقًا على هذه الإحصائيات، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "إنّ هذا الرقم القياسي الجديد لحركة المسافرين في شباط ليس مجرد رقم، بل يُجسّد ثقة المسافرين من مختلف أنحاء العالم الذين يختارون مطار الملكة علياء الدولي بوابتهم الجوية، مع الإضافة الأخيرة لشركة الأجنحة الليبية إلى شبكة شركات الطيران الخاصة بنا، مما يعزز ترابطنا بصورة أكبر. نحن فخورون أيضًا برؤية النمو المستمر في أعداد المسافرين وحركات الطائرات، مما يعزز دورنا بوصفنا البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم. وانطلاقًا من تكريمنا مؤخرًا بلقب "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" من قِبَل المجلس الدولي للمطارات للمرة الثانية، نؤكد التزامنا بتقديم خدمات عالمية المستوى، وتوفير تجربة سفر سلسة، وضمان شعور كل مسافر يمر عبر أبوابنا كأنه في بيته".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى كانون الثاني 2025).

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

-انتهى-

#بياناتشركات