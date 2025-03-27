أعلنت شركة بولت، إحدى أبرز منصات النقل الرقمي المشترك في العالم، عن إضافة نحو 700 مركبة أجرة إلى منصتها، من أسطول مركبات تاكسي دبي المخصص لخدمة المطارات. ويأتي هذا التوسع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين "بولت" وتاكسي دبي، بهدف توفير تجربة تنقل سلسة ومريحة للمسافرين القادمين إلى مطار دبي الدولي، المصنف من أكثر مطارات العالم ارتفاعاً في أعداد الزوار، ومطار آل مكتوم الدولي. وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إمكانية حجز رحلاتهم عبر التطبيق الذكي لبولت، ما يوفر حلولاً رقمية متطورة تلبي احتياجات الزوار وتعزز من تجربة النقل في الإمارة.

ويأتي هذا القرار استجابة لزيادة أعداد المسافرين إلى الإمارة، وما يرافقه من حاجة متزايدة لتوفير حلول نقل ذكية وسلسة. ومن خلال توفير خدمة تاكسي المطار عبر تطبيق "بولت"، أصبح بإمكان زوار دبي حجز رحلاتهم بكل سهولة ومرونة فور وصولهم، ما يضمن لهم بداية سلسة ومريحة لرحلتهم.

وتُجسد هذه المبادرة التزام بولت بتوفير حلول تنقل ذكية، تُسهّل تجربة السفر لجميع الركاب. كما تدعم هذه الخطوة جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التي تهدف إلى تحويل 80٪ من رحلات مركبات الأجرة إلى نظام الحجز الإلكتروني خلال السنوات المقبلة، وتدعم في الوقت ذاته الدور الريادي لشركة تاكسي دبي في تطوير منظومة النقل الحضري وتعزيز مكانتها في قطاع النقل المستدام.

تقليص فترات الانتظار

ويمكن للمسافرين القادمين إلى دبي الاستفادة من مزايا نوعية عند حجز رحلاتهم عبر تطبيق "بولت"، لاسيما إمكانية الحجز المسبق، ما يساهم في تقليص فترات الانتظار وضمان توفر المركبة فور الخروج من المطار. كما يوفّر التطبيق شفافية كاملة في الأسعار من خلال عرض التعرفة مسبقاً، إلى جانب إتاحة خيارات متعددة من أسطول مركبات تاكسي دبي، المتوفرة في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم، بما يلبي مختلف احتياجات الزوار ويوفر تجربة تنقل سلسة ومتكاملة.

شراكة استراتيجية

وفي هذا السياق، أكد سعادة منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، أن الشراكة الاستراتيجية مع "بولت" تمثل خطوة نوعية نحو دعم جهود دبي المتواصلة لتعزيز ريادتها في تطبيق مفاهيم المدن الذكية وتبني أحدث التقنيات في قطاع النقل. مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الجانبين المشترك بالارتقاء بتجربة المستخدم وتوفير حلول نقل رقمية تواكب أفضل المعايير العالمية.

وأضاف الفلاسي على أن تقديم خدمة الطلب الإلكتروني لمركبات الأجرة ل تاكسي دبي عبر منصة "بولت" يشكل إضافة مهمة لمنظومة النقل الذكي في دبي، ويعزز من قدرة الشركة على تلبية احتياجات الزوار والسياح بأسلوب أكثر كفاءة ومرونة.

كما لفت إلى أن الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة التي توفرها "بولت" ستمكّن تاكسي دبي من تقديم خدمات أكثر ابتكاراً واستدامة، ما يعزز مكانتها كمزود رائد في قطاع النقل على الصعيدين المحلي والدولي. واختتم الفلاسي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتسهم في دعم رؤية الإمارة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة والنقل الذكي.

من جانبه، أعرب السيد جي جي كيستيميكر، نائب رئيس شركة "بولت" لشؤون الأسواق الشريكة وتطوير الأعمال ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن سعادته بتوسيع آفاق التعاون مع شركة تاكسي دبي، مشيراً إلى أن إدراج مركبات التاكسي المخصصة للمطارات على منصة "بولت" يشكّل خطوة محورية في تعزيز منظومة النقل في الإمارة. وأكد أن هذه المبادرة تنسجم مع رؤية "بولت" الهادفة إلى تقديم حلول تنقل رقمية سلسة وفعّالة تسهم في تحسين تجربة السفر للمقيمين والزوار على حدٍ سواء.

كما أثنى كيستيميكر على الدور الريادي لكل من هيئة الطرق والمواصلات وتاكسي دبي، مشيداً بالتزامهما الراسخ بدفع عجلة الابتكار في قطاع النقل. وأضاف أن هذا التعاون المثمر يعزز من جاهزية منظومة التنقل في دبي ويسهم في رفع كفاءتها ومرونتها، بما يمكنها من مواكبة المتطلبات المستقبلية بكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن تطبيق بولت متاح مجاناً لأجهزة iOS وAndroid، ما يتيح للمسافرين القادمين إلى دبي إمكانية طلب مركبات الأجرة بسهولة مباشرة من المطار. وسواء كانت الزيارة بهدف العمل أو الترفيه، يوفر التطبيق تجربة تنقل مريحة وسلسة من لحظة الوصول وحتى الوصول إلى الوجهة النهائية داخل الإمارة.

نبذة عن تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 9000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 6000 مركبة أجرة وأكثر من 18000 سائق. تأسست تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.

نبذة عن بولت

"بولت" هي منصة عالمية للتنقل المشترك تعمل في أكثر من 50 دولة و600 مدينة حول العالم، وتقدّم خدمات التنقل المشترك التي تشمل الحجز الرقمي للمركبات، وتأجير الدراجات والسكوترات الكهربائية، وتأجير المركبات، لخدمة أكثر من 200 مليون مستخدم. كما يستخدم المنصة أكثر من 4.5 مليون سائق حول العالم. وتسعى الشركة إلى دفع عجلة التحول نحو أنماط التنقل المشترك بديلاً عن امتلاك المركبات الخاصة، من خلال تقديم بدائل مبتكرة ومناسبة لمختلف احتياجات المستخدمين. وتشمل مجموعة خدماتها أيضاً توصيل الطعام ومستلزمات البيت، وخدمات التنقل المخصصة للشركات.

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