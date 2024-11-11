دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن السداد الكامل لصكوك مستحقة بقيمة 700 مليون دولار في الموعد المُحدد، بما يمثل إنجازاً مهماً في تنفيذ استراتيجيته للتمويل المستدام وانطلاقاً من التزامه الكامل بانتهاج الإدارة المالية المسؤولة.

ويأتي سداد الصكوك تأكيداً على القوة المالية لمركز دبي المالي العالمي ونتيجة لاعتماده سياسات مالية مسؤولة تُعزز كفاءة محفظة الديون والتمويلات لديه. وتعمل هذه السياسات المالية على خفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف مخاطر إعادة التمويل، والتركيز على تحقيق السيولة النقدية من الأنشطة الأساسية، وضمان الاستقرار المالي على الأمدين المتوسط ​​والطويل.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يُمثل سداد مركز دبي المالي العالمي لكامل الصكوك التي أصدرها في عام 2014 في الموعد المُحدد لاستحقاقها، انعكاساً لقوة منظومتنا المالية. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، ركزت سياستنا المالية في أولوياتها على دعم خطط الاستثمار في البنية التحتية التجارية عالية الجودة، ما ساهم في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً مفضلاً للأعمال والتمويل في المنطقة. وما زلنا نواصل تطوير عروضنا العقارية لتلبية مستويات الطلب المرتفعة من قبل الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى تأسيس أو تعزيز حضورها في الإمارة."

وقد توّلت شركة "مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات المحدودة" مسؤولية إصدار الصكوك بهدف تمويل خطط توسعة المركز من خلال البنية التحتية العقارية وتطوير وجهته الجديدة للتجزئة "جيت أفينيو ". وحافظ مركز دبي المالي العالمي تحقيق الإنفاق الرشيد على جميع مشاريعه وتطويراته الجديدة، وقام بتعزيز وتنويع مصادر إيراداته، وتحسين استخدام الأدوات المالية.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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