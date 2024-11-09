دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بيع 70% من المرحلة الرابعة من مشروع "ريفييرا"، مجتمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية الفرنسيّة، الواقع في قلب مدينة محمد بن راشد وعلى مقربة من أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في دبي.

وقد استقطب المشروع مستثمرين من 72 جنسية حتى الآن، واستحوذ المستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصّة الأكبر بنسبة 25%، بينما شكّل المستثمرون من مختلف الدول الغربيّة والأوروبيّة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا وألمانيا، ما نسبته 35% من الإجمالي، فيما بلغت نسبة المستثمرين الخليجيين ومن بلدان الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربيّة السعوديّة 10%.

وقال تيزيان راب، مدير العلاقات العامة والاتصالات في "عزيزي للتطوير العقاري": "تحظى المرحلة الرابعة من مشروع ريفييرا في مدينة محمد بن راشد باهتمام متزايد، وهو أمر يسعدنا جميعاً في عزيزي للتطوير العقاري. هذا الطلب الكبير يعد شهادة على جاذبية مدينة محمد بن راشد كواحدة من الوجهات السكنية الأكثر تميزاً، بالإضافة إلى مزايا مشروع ريفييرا المتعددة، سواء من حيث جودة التصميم والبناء أو نمط الحياة الفريد الذي يوفره للسكان والزوار. ومع التقدم السريع في عمليات البناء، نتطلع إلى رؤية المرحلة الرابعة من ريفييرا تتحول إلى مجتمع حيوي وفقاً للرؤية التي وُضعت له."

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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