شركة أكوالينج تقدم خدمات المياه المتكاملة وتتمتع بخبرة واسعة في مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء ومشاريع التشييد والتشغيل ونقل الملكية، فضلاً عن تقديم الخدمات للعملاء في قطاعي الصناعة والتعدين.

بريسبان، أستراليا: أعلنت ألمار لحلول المياه، التابعة لـ جميل للخدمات البيئية، والرائدة في مجال تطوير وإدارة البنى التحتية والخدمات الخاصة بالمياه ومعالجتها، عن دخولها سوق حلول المياه الأسترالية من خلال الاستحواذ على 70% من شركة أكوالينج الأسترالية.

ويسهم هذا الاستحواذ في توسيع حضور ألمار لحلول المياه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمهيد الطريق نحو تحوّلها إلى مزود عالمي رائد لخدمات المياه.

تعد أكوالينج شركة متكاملة لخدمات المياه تتمتع بخبرة واسعة في مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء ومشاريع التشييد والتشغيل ونقل الملكية. حيث قامت أكوالينج حتى اليوم بتطوير أكثر من 144 مشروعاً للمياه على مستوى العالم، بما في ذلك مشاريع إنتاج المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات التشغيل والصيانة والتطبيقات الصناعية والحلول التكنولوجية والإمدادات الكيميائية، مما يعزز مساعيها لتصبح مزوداً عالمياً رائداً لخدمات المياه.

وتتولى ألمار لحلول المياه وأكوالينج بموجب هذا الاستحواذ إنشاء شركة رائدة لتوفير الخدمات لأسواق المياه الإقليمية والصناعية والمحلية.

وأكملت ألمار لحلول المياه عملية الاستحواذ مباشرة بعد وصول أكوالينج للإغلاق المالي لأحد المشاريع الصناعية المهمة. حيث فازت أكوالينج بعقد لإنشاء محطة معالجة مياه لصالح شركة ويست سايد، مما عزز مكانتها الرائدة في إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بموجب نظام التشييد والتملك والتشغيل ونقل الملكية في قطاع النفط والغاز. ويمتد المشروع لخمس سنوات، وهو مبادرة لإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه الناتجة عن عمليات استخراج الغاز من طبقات الفحم وتحويلها إلى مياه صالحة لأعمال البستنة والريّ. ووصل المشروع إلى موعد التشغيل التجاري في 14 فبراير، ووفر منذ ذلك الحين إنتاجاً ثابتاً من المياه المعالجة، التي استفادت منها ويست سايد في أعمال البستنة.

وتمتلك محطة معالجة المياه وإعادة استخدامها قدرة معالجة تبلغ 2,000 متر مكعب في اليوم، وتضم العديد من وحدات المعالجة المزودة بتقنية التعويم بالهواء المذاب والترشيح الفائق والتناضح العكسي. وتقع المحطة في حقل غاز ميريديان غرب جلادستون في حوض بوين في كوينزلاند، وهي مشروع مصمم خصيصاً لشركة ويست سايد بصفتها المشتري الوحيد للإنتاج، مما يضيف قيمة كبيرة إلى برامج الشركة التجارية وفي مجال الاستدامة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي لألمار لحلول المياه: "لطالما كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ إحدى الأسواق التي تستهدفها ألمار لحلول المياه. ويسهم الاستحواذ على أكوالينج في توسيع حضورنا في هذه السوق، والارتقاء بمستوى الكفاءات لتشمل جميع مراحل دورة المياه، مما يعزز مكانتها بوصفها مزوداً عالمياً لخدمات المياه. وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار الخطة الاستراتيجية، وتوفر قيمة إضافية لنا وللقطاع".

ومن جانبه، قال فادي قاسم، الرئيس التنفيذي لشركة أكوالينج: "يسرنا عقد شراكة استراتيجية بين ألمار لحلول المياه وأكوالينج. ويتمثل هدفنا في تعزيز إمكاناتنا وتوسيع مشاريعنا في جميع أنحاء العالم، ونقل خبراتنا وتقنياتنا لحل المشاكل المتعلقة بالمياه في القطاع. وتمنح خبرة فريق ألمار لحلول المياه مشروعنا قيمة وتميزاً، مع الحفاظ على علاقتنا الراسخة مع العملاء والموردين في المنطقة".

ويأتي إعلان الاستحواذ أيضاً بعد توقيع اتفاقية بين أنتوفاغاستا للمعادن وألمار لحلول المياه وشركة ترانسيليك، لتشغيل نظام نقل مياه ضمن مشروع سينتينيلا للتعدين في تشيلي.

وتعتمد ألمار لحلول المياه، منذ تأسيسها قبل أكثر من سبع سنوات، في عملياتها في جميع أنحاء العالم على استراتيجية تركز على الاستثمار وتطوير حلول الخدمات والابتكار التكنولوجي، وتواصل توسيع محفظتها من الحلول في جميع أنحاء العالم من خلال هذه الاتفاقيات الجديدة مع شركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

لمحة حول جميل للخدمات البيئية

تأسست جميل للخدمات البيئية، المعروفة سابقاً باسم عبداللطيف جميل للطاقة، في عام 2012، وهي الآن المزود الرائد للخدمات البيئية وحلول إنتاج الطاقة من النفايات، والتي تلبي احتياجات الأمن المائي. وتدير جميل للخدمات البيئية عملياتها في 8 دول في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وتتمتع بإمكانات كبيرة في مجال تحلية المياه ومعالجتها وإدارة مياه الصرف الصحي والنفط. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: alj.com/energy.

لمحة حول ألمار لحلول المياه

تُعد ألمار لحلول المياه رائدة في مجال تطوير البنى التحتية المبتكرة للمياه وإنتاج المياه ومعالجتها وخدمات المبيعات للقطاعين البلدي والصناعي. وتتخصص ألمار في تطوير البنى التحتية وتمويلها وتصميمها وتحديثها وتشغيلها، وتوفر مجموعةً واسعةً من الحلول بدءاً من تحلية مياه البحر والمياه قليلة الملوحة، ووصولاً إلى تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وشبكات التوزيع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: almarwater.com

لمحة حول أكوالينج

أكوالينج هي شركة مياه متكاملة توفر للقطاع خدمات معالجة تحديات المياه الصعبة والناشئة من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المتطورة والتميز التشغيلي في استخدام أحدث التقنيات في مجال المياه. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:aqualyng.com.

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