المنتجات الجديدة المستدامة تم تصميمها لاستخدامها في صناعة أجزاء السيارات الخارجية وتلبية الطلب المتنامي على الحلول المستدامة من العملاء في قطاع السيارات

المنتجات الجديدة تم تطويرها في وحدة تصنيع مركبات البوليمرات التابعة لبروج في شنغهاي بالصين مما يعزز التزام الشركة بالاستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت اليوم كل من شركة بروج بي ال سي ("بروج" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225)، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، وشركة بورياليس، إحدى أكبر شركات تصنيع البوليفينات، عن إطلاق منتَجيْن مستدامَيْن جديدين من البوليميرات المخصصة لقطاع صناعة السيارات، وذلك تماشياً مع التزام الشركتين بالاستدامة.

وتحتوي هذه المنتجات على مواد معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 70%، وتعد أول منتجات مستدامة من نوعها يتم تطويرها في وحدة تصنيع البوليمرات المركبة التابعة لشركة بروج في شنغهاي، الصين، والحاصلة على شهادة الآيزو ISO 14067 المتعلقة بتقييم البصمة الكربونية.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي في بروج: "يعزز إطلاقنا لأحدث منتجاتنا التزامنا القوي بتطبيق مبدأ الاستدامة في جميع عملياتنا، ومن خلال استخدامنا لمواد مُعاد تدويرها وتطويرنا لمنتجات ذات انبعاثات كربونية منخفضة نساهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري من خلال نتائج ملموسة. ونحن فخورون بالجهود الدؤوبة والمتمكنة لكوادر الشركة والتزامهم بالاستدامة واستمرارهم في تطوير حلول مبتكرة تساهم في تمكين الجهود التي تهدف لتسريع تحول قطاع السيارات نحو تحقيق خفض في الانبعاثات الكربونية."

وخضعت حلول البولي بروبيلين الجديدة والتي تحتوي على نسبة تصل إلى 70% من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك لتقييم الجودة والبصمة الكربونية وفق شهادة الآيزو ISO 14067 المعتمد من قبل مؤسسة TÜV Rheinland* والذي يغطي دورة حياة المنتجات بالكامل (من مواد التصنيع الأولية حتى نهاية المنتج المصنع). وتسهم هذه الحلول الجديدة في خفض انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة مع المحافظة على تحقيق نفس معدلات الأداء والجودة كمركبات خام أصلية.

من جانبه، قال إيدي وانغ، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب آسيا في بروج: "يؤكد الطلب المتزايد على حلول السيارات المبتكرة على الأهمية الكبيرة للاستدامةَ كمرتكز محوري في قطاع صناعة السيارات، واستجابة لذلك، يبحث عملاؤنا باستمرار عن طرق مبتكرة لاستخدام حلول البولي أوليفين المستدامة في تصنيع أجزاء لأحدث طرازات السيارات التي ينتجونها. ونحن في بروج نعمل باستمرار على ابتكار حلول لمواكبة الطلب على منتجات توفر مزايا وفوائد متعددة لعملائنا وتساهم في تمكينهم من الانتقال السريع نحو مستقبل مستدام."

ويحتوي المنتج الأول من حلول البولي بروبيلين على 50% من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك تساهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة 28% تقريباً مقارنة بأنواع المواد الخام الأساسية، كما تحقق معدلات أداء غير مسبوقة وقدرة متميزة على المعالجة ومقاومة استثنائية لدرجات الحرارة المرتفعة على المدى الطويل. ويعد هذه المنتج مناسباً لتصنيع ألواح الحماية السفلية للسيارات والمصدات، وأجزاء هياكل السيارات الأخرى. ويحتوي المنتج الثاني على مزيج من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة تصل إلى 70%، وتم تصميم المنتج ليلائم تصنيع تطبيقات مثل أغطية حماية العجلات والأجزاء الخارجية الأخرى، ويساهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة 32% مقارنة بالأصناف الخام الأساسية مع تحقيق توازن مثالي بين قوة التأثير والصلابة.

ومنذ افتتاح وحدة تصنيع البوليمرات المركبة في عام 2010، تعمل بروج على تطوير مركبات عالية الجودة لتطبيقات قطاع السيارات، ودعم عملائها في قطاع صناعة السيارات لإجراء اختبارات الجودة. وقد تمّ تجهيز الوحدة بأحدث المختبرات والمعدات الحديثة لتطوير المنتجات الجديدة. وحققت الوحدة نمواً في طاقتها الإنتاجية بنسبة 80%، حيث بدأت إنتاجها الأولي ببطاقة سنوية بلغت 50,000 طن ثم ما لبثت أن ارتفعت لتصل الآن إلى 90,000 طن سنوياً.

* تقوم TÜV Rheinland، وهي مؤسسة اختبار مستقلة مرموقة تابعة لطرف ثالث، بتقييم واعتماد جودة وسلامة وكفاءة المنتجات والأنظمة والأفراد على مستوى العالم.

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نبذة عن بورياليس وبروج بي ال سي:

تتبوأ شركة بورياليس مكانة كُبرى في طليعة مقدمي حلول "البولي أوليفين" المتطورة والمستدامة في العالم. وعلى الصعيد الأوروبي، فإن بورياليس أيضًا شركة رائدة ومبدعة في مجال إعادة تدوير "البولي أوليفين" ومن كبار منتجي الكيماويات القاعدية. نستفيد من خبراتنا التي نتمتع بها في مجال البوليمرات وعقود من الخبرة لتقديم حلول مواد مبتكرة ودائرية ذات قيمة مضافة للصناعات الرئيسية مثل المنتجات الاستهلاكية والطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتنقل. تمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54% في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%، وتعتبر شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "BOROUGE / " ورمز التعريف الدولي "AEE01072B25 " شركة بتروكيماويات رائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطور.