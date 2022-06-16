رحلات موسمية تنطلق إلى خمس وجهات صيفية من بينها مدينة نيس درّة الريفييرا الفرنسية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق خمس وجهات موسمية هذا الأسبوع لتربط أبوظبي بعدد من الوجهات الصيفية السياحية على امتداد أوروبا والمحيط الهندي.

وانطلقت صباح اليوم ثلاث رحلات موسمية، لتتجه إحداها إلى نيس، درّة الريفييرا الفرنسية، والثانية إلى المدينة التاريخية العريقة هيراكليون في جزيرة كريت اليونانية، والأخيرة إلى مالقة في إسبانيا. وسوف تتم خدمة تلك الوجهات بمعدّل رحلتين في الأسبوع.

كما ستنطلق في اليومين المقبلين رحلات جديدة، لخدمة جزيرتي سانتوريني في اليونان وزنجبار في تنزانيا. وستكون بمعدّل ثلاث رحلات في الأسبوع.

وفي هذا الخصوص، تحدّث مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران، قائلاً: "سيكون أمام عشاق المغامرات الكثير لاكتشافه هذا الصيف مع الاتحاد للطيران. انطلاقًا من الشواطئ المدهشة لساحل اللازورد في الريفييرا الفرنسية تقدّم شبكة وجهات الاتحاد الكثير من خيارات الاصطياف المذهلة والتجارب التي لن تنسى."

واحتفاء بإطلاق تلك الوجهات الجديدة، سيحظى ضيوف الرحلات الافتتاحية بباقة مستلزمات سفر حصرية من الاتحاد إيذانًا ببدء العطلة الصيفية.

صممت الباقة واضعين الاستدامة والصحة والسلامة بعين الاعتبار، وتضم حقيبة صغيرة صنعت من أقمشة البطانيات المستخدمة على متن الطائرة المعاد تدويرها، زجاجة ماء تعمل بالتقطير، محدودة الكمية، وعبوة مياه غازية مكربنة طبيعيًا علامة FRÍO® من دولة الإمارات.

جدول رحلات الاتحاد للطيران الموسمية الصيفية:

الوجهة فترة تشغيل الرحلات الطائرة عدد الرحلات كريت 15 يونيو – 17 سبتمبر A320 رحلتان في الأسبوع مالقة 15 يونيو – 18 سبتمبر B787 رحلتان في الأسبوع نيس 15 يونيو – 18 سبتمبر B787 رحلتان في الأسبوع سانتوريني 16 يونيو – 18 سبتمبر A320 3 رحلات في الأسبوع زنجبار 17 يونيو – 18 سبتمبر A320 3 رحلات في الأسبوع

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