أبوظبي: شهدت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، زيادة كبيرة في نشاطها التجاري من خلال صفقات مع عملاء دوليين، حيث استحوذت هذه الشريحة من العملاء على 70 ٪ من إجمالي الصفقات العقارية التي عقدتها الشركة خلال شهر يونيو الفائت.

وكان المستثمرون الأكثر اهتماماً بشراء عقارات في أبوظبي من أصحاب الأعمال وكبار المدراء التنفيذيين من منطقة رابطة الدول المستقلة، ودول أوروبا الغربية، كألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وسويسرا. وتعد جزيرة الريم ومدينة خليفة وشاطئ الراحة من أهم المواقع التي يستهدفها المشترون الجدد، إذ تهيمن هذه المناطق على 80٪ من مبيعات متروبوليتان كابيتال العقارية.

وفي وقت سابق من العام، أطلقت شركة الدار العقارية أول مشروع عقاري فاخر يحمل علامة تجارية لمتحف في أبوظبي، وهو مجمع «اللوفر ريزيدنسز أبوظبي»، والذي تم بيعه في غضون أيام معدودة على طرحه. كما شهدت متروبوليتان كابيتال العقارية على مدى الأشهر الأربعة الماضية، زيادة بنسبة 50٪ في عدد المشترين الدوليين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فضلاً عن تسجيلها زيادة ملحوظة في اهتمام مستثمرين عقاريين من أستراليا.

وفي تعليقٍ له، قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "لاحظنا خلال الشهر الماضي زيادة في مستوى اهتمام المستثمرين الأستراليين بالسوق العقارية في أبوظبي، حيث بدأ الكثير منهم في اسكتشاف الإمارة كوجهة وفرصة استثمارية. ونحن نلمس بأن المستثمرين الأستراليين يشعرون بأن السوق العقارية في أستراليا مبالغ فيها حيث أنهم يجنون عائدات منخفضة نسبياً هناك، لذا فهم يبحثون عن استثمارات خارجية توفر لهم عائداً مرتفعاً وإمكانات نمو جيدة. ويستحوذ الأستراليون حالياً على نحو 5٪ من إجمالي صفقاتنا الدولية، وهم يسعون عادةً خلف وحدات عقارية تزيد قيمتها عن 3.5 مليون درهم إماراتي. ولا شك بأن أبوظبي أصبحت الآن على رادار المستثمرين العقاريين العالميين، ونحن نتوقع أن نشهد نشاطاً محموماً هذا الصيف يتجاوز ما شهدناه في السنوات الثلاث الماضية."

هذا ودفع الاهتمام المتزايد من مستثمرين دوليين بالعاصمة الإماراتية شركة متروبوليتان كابيتال العقارية إلى تنظيم جولة ترويجية دولية بالتعاون مع شركة الدار للتطوير العقاري في فيينا بالنمسا. واستقطب المعرض الترويجي أكثر من 200 زائر على مدى يومين، كما عقد فريق الشركة 100 اجتماع مع مستثمرين محتملين، وتم إبرام عدة صفقات على عقارات في مشاريع "ووترز أج" و"مايان" في جزيرة ياس، و"اللوفر ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة السعديات. وجدير بالذكر أن أكثر من 90٪ من زوار المعرض كانوا من المستثمرين العقاريين، كما أن نحو 80٪ منهم من المواطنين النمساويين.

وأضاف راتسكيفيتش: "تحولت أبوظبي إلى وجهة جذابة للغاية، تمثل فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين من خارج الإمارات العربية المتحدة. وقد حققت جولاتنا الترويجية الدولية نتائج رائعة، ونحن نعتزم تنظيم المزيد من هذه الجولات خلال الأشهر الستة المقبلة بالتعاون مع مطورين محليين." وإلى جانب شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، تضم مجموعة متروبوليتان أيضاً شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

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