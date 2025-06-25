دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة أرضي للتطوير العقاري رسميًا عن إطلاق مبيعات مشروعها الرائد "فيرمونت رزيدنسز جزيرة المرجان"، بالشراكة مع فنادق ومنتجعات فيرمونت، خلال فعالية حصرية أقيمت لوكلاء العقارات في دبي. ويضم المشروع 523 وحدة سكنية فاخرة تشمل شققًا مطلة على الشاطئ، منازل تاون هاوس، وفيلات تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى ست غرف، بأسعار تبدأ من 2.49 مليون درهم

وبمناسبة الإطلاق، كشفت أرضي للتطوير العقاري أيضًا عن "فيلات البحر" الحصرية، وهي أفخم الوحدات السكنية في المشروع، بأسعار تبدأ من 70 مليون درهم. تتميز هذه المنازل الاستثنائية بمساحات واسعة تبلغ حوالي 1,850 مترًا مربعًا وما فوق، ومرافق فاخرة، وإطلالات بحرية مباشرة، وأكواخ شاطئية خاصة، بالإضافة إلى مواقف سيارات في الطابق السفلي، مما يوفر أقصى درجات الخصوصية والفخامة

تتولى وكالة كريستيز العقارية العالمية – رأس الخيمة، الشريك الحصري لشركة أرضي للتطوير العقاري، مسؤولية الترويج للمشروع على مستوى دول الخليج والعالم، مستفيدة من شبكة كريستيز الدولية وخبرتها المحلية لجذب المشترين من أصحاب الثروات وضمان سلاسة عملية الشراء حتى التسليم

يجمع المشروع بين أسلوب الحياة المنتجعي الساحلي وعراقة علامة فيرمونت، ويمنح السكان إمكانية الوصول الحصري إلى شاطئ خاص، ومركز لياقة بدنية، ومسابح مخصصة للأطفال والعائلات، بالإضافة إلى مسبح للبالغين في السطح، وصالة خاصة للمالكين، وغرفة طعام خاصة، وقاعة اجتماعات، وغرفة ألعاب، ونادٍ للأطفال، وغرفة عرض أفلام، ومرافق صحية تشمل غرف علاج. كما ترتبط جميع الوحدات السكنية مباشرة بفندق فيرمونت جزيرة المرجان المجاور

ولتعزيز تجربة المعيشة اليومية، يقدم المشروع باقة خدمات حسب الطلب تشمل طهاة خاصين، خدمات تموين داخل المنزل، رعاية الأطفال، تمشية الكلاب، خدمات تنظيف منزلية، ودعم من فريق الكونسيرج، بالإضافة إلى برنامج صيانة المنزل أثناء غياب السكان. كما يحصل المشترون على عضوية في برنامج مزايا ملاك Accor، بما في ذلك الحصول على حالة "دايموند" في برنامج Accor Live Limitless (ALL)، وإمكانية إهداء حالة "غولد" لأشخاص آخرين، مع التمتع بامتيازات كبار الشخصيات في أكثر من 5,700 فندق ومنتجع حول العالم

يمتد مشروع "أرضي للتطوير العقاري جزيرة المرجان" على مساحة تتجاوز 2.5 مليون قدم مربع، ويُعد مشروعًا رائدًا بمليارات الدراهم. صُمم ليكون مجتمعًا متكاملًا يجمع بين السكن الفاخر، الضيافة، التجزئة، والترفيه. يشمل المشروع وحدات سكنية بعلامات تجارية فاخرة ومخدومة، منازل تاون هاوس، وفيلات خاصة، إلى جانب فندق فاخر، وممشى غني بالمطاعم والمتاجر، ومرافق حياة عصرية متميزة – وكل ذلك في بيئة ساحلية متكاملة ومواكبة للمستقبل

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