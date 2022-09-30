عمان، الأردن - احتفت الخطوط السعودية، الناقل الرسمي الوطني للمملكة العربية السعودية، بمرور 70 عاماً على انطلاق رحلاتها من وإلى المملكة الأردنية الهاشمية. وقد أطلقت الخطوط السعودية خدماتها الجوية إلى عمّان في العام 1952، وتشغل حالياً حوالي ثماني رحلات يوميًا بين العاصمة الأردنية والمدن السعودية التي تشمل جدة والرياض والمدينة المنورة.

وشهد الاحتفال تخصيص رحلة من عمان إلى المملكة العربية السعودية تم فيها الترحيب بضيوف الرحلة ودعوتهم للاحتفال في صالة المطار وعلى متن الطائرة وتوزيع عدد من الهدايا التذكارية لهم.

وفي هذا الصدد، قال السيد وليف أبو النجا، مدير الخطوط السعودية للأردن ولبنان والعراق وسوريا: "تعد عمان وجهة رئيسية للخطوط السعودية. ونسعى باستمرار لتزويد الضيوف بأفضل الخدمات، سواء كان ذلك من خلال توفير العروض المميزة على متن الطائرة أو تصميم جداول رحلات مريحة تناسب مع تطلعاتهم. ومنذ بداياتنا قبل سبعين عامًا، نستمر يوماً بعد يوم بتطوير أعمالنا لنلبي توقعات ضيوفنا".

وأضاف: "نحن فخورون بعملياتنا المستمرة بين المملكتين ونتطلع قدماً إلى المزيد من التعاون والرحلات المميزة من وإلى الأردن لاسيما وأن الخط الجوي بين البلدين يخدم الضيوف في موسمي الحج والعمرة إلى جانب استفادة العديد من الضيوف العاملين بالمملكة العربية السعودية والذين يترددون على السفر جواً."

ومنذ بداية العام الجاري 2022، قامت الخطوط السعودية بتشغيل حوالي 2000 رحلة من عمان نقلت أكثر من 160 ألف ضيف من رجال الأعمال والسياح، بالإضافة إلى المعتمرين والحجاج. حيث تسير رحلاتها بواسطة أسطول من طائرات إيرباص الحديثة، والتي تضم A320 و A321 و A330.

وتوفر الخطوط السعودية أحدث أنظمة الترفيه الجوي في الطائرات والتي تضم أكثر من (5) آلاف ساعة من العرض الأول في هوليود، وأحدث البرامج التلفزيونية، ومجموعات الموسيقى، بالإضافة إلى المكتبة الالكترونية، وكذلك باقة الأطفال وغيرها.

ويمكن لضيوف الخطوط السعودية الوصول إلى 90 وجهة حول العالم عبر الأردن وذلك من خلال كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وغيره من محطات النقل الرئيسية في جميع أنحاء المملكة.

وتلتزم الخطوط السعودية بتقديم خدمات عالمية المستوى وذات جودة عالية، وإطلاق مسارات جديدة لاستقطاب الضيوف من جميع أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية بصفتها "أجنحة رؤية 2030". وقد وسعت مؤخرًا شبكتها العالمية لتقدم خدمات نقل جديدة إلى برشلونة ومالقة في إسبانيا؛ وميكونوس في اليونان؛ وزيورخ في سويسرا؛ وسيول في كوريا الجنوبية.

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