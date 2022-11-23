كشفت شركة بترهاوس للتطوير العقاري، عن أنها إنتهت من 70% انشاءات من منتجع فيدالا، المملوك للشركة والواقع ارتفاع 750 متر فوق سطح البحر، في قلب مدينة الجلالة العالمية، مباشرةً علي الكورنيش الجبلي.



الشركة أكدت أنها تمكنت من بيع 65% من وحدات المشروع منتجع فيدالا ، مشيرة إلى أن المشروع عبارة عن مدينة كاملة المرافق والخدمات وتحتوي على اكبر مركز بمصر للسياحة العلاجية، ومناطق سكنية سياحية، حيث تبدأ مساحات المشروع من 55 متر و حتي 325 متر وهي عبارة عن شقق و استديوهات و تاون هاوس و توين هاوس بمنتجع فيدالا.



وبحسب تصريحات مينا اندراوس، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترهاوس للتطوير العقاري، فإن مشروع منتجع فيدالا هو جزء من خطة الشركة للتوسع في البناء الإداري والتجاري والترفيهي المتمثل في الشاليهات وغيرها.



أندرواس، أكد أن المرحلتين الاولي و الثانية قد بيعت بالكامل من مشروع فيدالا و جاري حجز وحدات المرحلة الثالثة الأن، موضحًا أن حجم استثمارات الشركة في فيدالا بمدينة الجلالة تقدر بـ 5 مليار جنيه.



وأوضح اندراوس، أن فيدالا أول منتجع يجمع بين الطراز المعماري العربي والطراز المعماري الاسباني مشيرًا إلى أن الشركة إعتمدت تصميمات صحية في إقامة مشروع منتجع فيدالا حيث جميع الوحدات السكنية تري الشمس و يصلها التيارات الهوائية و تطل علي مصطحات خضراء و جميع الانشاءات بمنتجع فيدالا تتكون من دور ارضي و عدد 3 أدوار كحد أقصى.



وأكد اندراوس، أن فيدالا تمتلك أول محاكاة للغابة فوق الجبل في مصر بالاضافة للبحر الصناعي بالأمواج الصناعية و شلالات و بحيرات صناعية و أكبر ملاهي مائية في مصر و مركز عملاق للاسترخاء و الاستجمام جيم و مساج و سونا و جاكوزي و سبا و عربات جولف تنقلك من أي مكان لاخر داخل منتجع فيدالا علي ارتفاع 750 متر فوق سطح البحر.



وقال أندرواس، أن منتجع فيدالا من مُدن الجيل الرابع وهو الجيل الذي تم التخطيط لكل ما يخص البنية التحتية بإحترافية شديدة و كل أنظمة المدينة مميكنة و مرتبطة ببعضها تحت الأرض .. منها أنظمة المياه و الصرف و أنظمة انذار الحريق الآلي المزود في كل وحدات المنتجع و المربوط آلياً مع مركز اطفاء الحريق بالمنتج المجهز بعربات و أطقم اطفاء علي مستوي عالي من التدريب و الإحترافية و التي تكون في حالة تأهب و استعداد علي مدار الساعة تحسباً لأي انذار بمنتجع فيدالا.



وتابع: أن الشركة تطرح أكثر من طريقة للحجز والسداد بمنتجع فيدالا، موضحًا أن العرض الأول عرض طلاب جامعة الجلالة وهو التعاقد علي أي وحدة بمنتجع فيدالا و تحصل علي مصروفات الطالب كاملة طوال سنوات الدراسة بالجامعة مهما كانت كلية العميل او صفه الدراسي الحالي، أما العرض الثاني بمنتجع فيدالا فهو القسط السنوي 20% لمدة 5 سنوات و يحصل العميل علي عائد سنوي 20% من قيمة المقدم و كل قسط يدفعه العميل.



في سياق متصل، قال مينا أندرواس، أن بترهاوس للتطوير العقاري، تنفذ مشروعات بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه، بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن الشركة أطلقت خطة لدعم وتكثيف تواجدها في قطاع العقارت التجارية والإدارية والترفيهية.



اندراوس، شدد على جاذبية السوق العقاري المصري للاستثمار معتبرًا أن السوق العقاري المصري هو الأكثر جذبًا كما أن العاصمة الإدارية الجديدة أثبتت جاذبيتها للاستثمار بدليل اقبال المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات ضخمة بها.



كما أشاد اندراوس، باتجاه الحكومة المصرية لطرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج، بالدولار، موضحًا أن هذا الإجراء والمقصود به دعم الحصيلة الدولارية وإحتياطيات النقد الأجنبية لدى مصر، يُعد أحد أبرز العوامل التي ستدعم السوق العقاري بالإضافة إلى دعمه لتصدير العقار المصري للخارج.



وتابع، أن إنفتاح الدولة على بدائل جديدة لاستقطاب الدولار، يُمكن أن يكون خيارًا أفضل لدعم تسويق العقار المصري للخارج، بحيث لا يقتصر الأمر على المصريين المقيمين بالخارج، ويمتد للأجانب مقابل منحهم تسهيلات لتملك وحدات عقارية بمصر، وهو نظام مُطبق في جميع أنحاء العالم، بحسب اندراوس.



وقال اندراوس، أن الحكومة المصرية تعمل على تنويع المبادرات لجذب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج، حيث طرحت خلال أسبوع قانون يسمح للمقيمين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والجمارك، وبعدها بأيام أعلنت عن الاستعداد لطرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية يتم شرائها بالعملة الأجنبية.

وثمن اندراوس، أهمية هذه المبادرات لزيادة حصيلة مصر من الدولار لمواجهة فجوة التمويل الأجنبي، مطالبًا بطرح منتجات جديد مثل دعم تصدير العقار وإضافة تسهيلات وحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية كذلك.



وتابع أن إجمالي عدد العاملين المصريين بالخارج يصل إلى حوالي 14 مليون مواطن، يقومون بتحويلات سنوية داخل البلاد، وتسهم هذه التحويلات في بناء الاحتياطي النقدي لمصر، ولذا تهتم الحكومة بإطلاق مبادرات لجذب المزيد من هذه التحويلات لمواجهة فجوة النقدي الأجنبي الحالية.

وأضاف اندراوس، أن الحكومة أطلقت خلال الفترة الماضية عدة قرارات لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة التحويلات بداية من إصدار شهادات دولارية بعائد مرتفع، وبعدها إصدار قانون يسمح باستيراد السيارات من الخارج معفاة من الضرائب مقابل وديعة في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات دون عائد، ووصولا لاستعدادها لطرح أراضي ووحدات سكنية مخصصة للمقيمين في الخارج على أن يتم شرائها بالعملة الأجنبية.

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