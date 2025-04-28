أعلنت شركة Infinity Towers for Urban Development عن أحدث مستجدات مشروعها العقاري المتكامل "إنفينيتي تاور"، الواقع في قلب منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يمثل نموذجًا رائدًا للمشروعات الإدارية والتجارية في السوق المصري.

يمثل البرج استثمارًا استراتيجيًا بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 4.9 مليار جنيه مصري، ويأتي تصميمه وفقًا لأعلى المعايير الدولية من حيث الهندسة المعمارية والتقنيات الذكية، ليقدم بيئة عمل حديثة ومتكاملة تتماشى مع تطلعات مجتمع الأعمال المحلي والدولي. ويُعد البرج، الذي يصل ارتفاعه إلى 200 متر ويتكون من 31 طابقًا، أطول برج إداري تجاري في مصر، وخامس أطول برج على مستوى القارة الإفريقية.

ووفقًا لخطة التنفيذ، فقد تم الانتهاء من أكثر من 70% من أعمال البناء حتى منتصف عام 2024، مع تقدم ملحوظ في مراحل التشطيب الداخلي.

يُسهم المشروع بدور بارز في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل متنوعة؛ إذ أسفر عن خلق نحو 150 فرصة عمل مباشرة و450 فرصة عمل غير مباشرة خلال فترة الإنشاء، مع توقعات بتوفير نحو 3,000 فرصة عمل دائمة عقب التشغيل الكامل، ما يعكس الأثر الاقتصادي الإيجابي طويل الأمد للمشروع.

وتعليقا على البيان قال الدكتور أسعد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة إنفنتي تاورز للتطوير العقاري، أن الإنجاز الذي حققته شركة “إنفينتي تاورز”، يؤكد الريادة والابتكار التي تتمتع بهما الشركة في صناعة التطوير العقاري للأبراج شاهقة الارتفاع، ويعكس التزامها الثابت والراسخ بتحقيق النجاح المُستدام وتقديم القيمة المُضافة للمُستثمرين والمجتمع على حد سواء، مُشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الشركة بتحقيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، وتعتبر نسبة الإنشاءات الكبيرة التي تم تنفيذها في مشروع “إنفينيتي تاور” بمثابة دليل قوي على فاعلية وكفاءة العمل الجماعي والتنظيمي لفريق عمل شركة “إنفينتي تاورز”.

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