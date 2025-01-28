يوفر المشروع مرافق استثنائية، تتضمن وصولاً مباشراً إلى الشاطئ الخاص وممشى خشبي بإطلالات خلابة على المرسى، ما يضمن استمتاع السكان بحياة حصرية ومميزة على الواجهة المائية.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) اختتام مشاركة ناجحة لمشروعها السكني الرائد أجوان خورفكان في معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2025، الذي أُقيم في مركز إكسبو الشارقة. وسجل المشروع إنجازاً كبيراً خلال مشاركته، حيث تم إعلان إطلاق البرجين السكنيين الجديدين موج وغدير، وتحقيق نسبة حجز تجاوزت 70% خلال الفعالية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "لاقينا إقبالاً هائلاً على برجي موج وغدير خلال معرض إيكرس 2025، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق العقارات في خورفكان، ورؤية الشارقة في التنمية المستدامة. ويشكل أجوان خورفكان دليلاً على التزام شروق بتطوير مشاريع تتمحور حول المجتمع وتجمع بين الفخامة والرفاهية. ويتمثل هدفنا الأساسي من هذا المشروع في توفير فرص استثمارية فريدة وخيارات لامتلاك منزل ثانٍ للمشترين من داخل الإمارات وخارجها، وضمان نمط حياة عنوانه الاسترخاء والراحة والقيمة طويلة الأمد. وإلى جانب مشاريع رائدة أخرى، مثل مدينة الشارقة المستدامة وجزيرة مريم، نواصل وضع معايير جديدة لمساحات المعيشة المبتكرة والمستدامة في المنطقة، بدعم من القيادة الحكيمة في الشارقة".

ويعكس نجاح أجوان خورفكان المشهد المميز للأداء عموماً، حيث سجلت الشارقة 40 مليار في المعاملات خلال عام 2024، بنسبة نمو 48% مقارنة بعام 2023. واستفاد المشترون المحتملون في معرض إيكرس 2025 من خصم بنسبة 50% على رسوم التسجيل العقاري، مما شكّل فرصة استثنائية للاستثمار في أبرز الوجهات القادمة والخلابة في دولة الإمارات.

ويشكّل البرجان الجديدان جزءاً من مشروع أجوان الممتد على مساحة 65,269 متر مربع، والذي سيضم عند اكتماله ستة أبنية سكنية تحتوي على 185 شقة فاخرة. وصُممت كلّ وحدة في موج وغدير بعناية لتوفير أكبر مساحة ممكنة من الإطلالات على مياه الخليج العربي أو جبال خورفكان المَهيبة، حيث تتنوع بين شقق مكونة من غرفتي وثلاث وأربع غرف نوم، ووحدات دوبلكس مميزة.

ويمثّل أجوان، الذي يستوحي اسمه من كلمة جَون وتعني الخليج الصغير، مشروعاً أساسياً في محفظة شروق. ويوفر المشروع وصولاً مباشراً إلى الشاطئ، وممشى بمحاذاة المارينا، ومرافق عالمية المستوى، ليرسي معايير جديدة للعيش الفاخر على الواجهة البحرية في وجهة الساحل الشرقي القادمة في الإمارات.

ويوفر أجوان خورفكان مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تتضمن شققاً بغرفتي وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبلكس بثلاث وأربع غرف نوم. كما يوفر المشروع مرافق فريدة، تتضمن وصولاً مباشراً إلى الشاطئ الخاص وممشىً خشبياً بإطلالات خلابة على المارينا، ما يضمن استمتاع السكان بحياة حصرية على الواجهة المائية.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المبيعات متاحة للوحدات المتبقية في برجي الجون وساحل ضمن المرحلة الأولى، مما يوفر للمستثمرين فرصاً أخرى للمشاركة في هذا المشروع الرائد.

لمزيد من المعلومات حول أجوان خورفكان، يرجى التواصل على الرقم (25926) AJWAN 800.

نبذة عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) هي هيئة حكومية مستقلة تُسهّل الشراكات وتربط المستثمرين مع الفرص المناسبة، وتهدف "شروق" إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية تلتزم بتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى تقديم بيئة تدعم نمو الأعمال والأفكار، وتسعى "شروق" منذ تأسيسها في العام 2009 لتشجيع الاستثمار في الشارقة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين من المنطقة ومن جميع أرجاء العالم.

نبذة عن أجوان خورفكان

يُرسي أجوان معايير جديدة للحياة الراقية والعصرية وسط البيئة الخلابة لمدينة خورفكان على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة. ويغطي المشروع السكني الرائد والطموح من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مساحةً شاسعةً تبلغ 65,269 قدم مربع، حيث يسهم في تعزيز جاذبية خورفكان من خلال ستة مبانٍ تتضمن 185 شقة، ومسبحَين للكبار وآخر للأطفال، وإطلالات مميزة على الواجهة المائية، ومجموعة متنوعة من وسائل الراحة والمطاعم ومساحات التجزئة. ويتضمن المشروع كذلك حديقةً مائيةً بمساحة 15,000 قدم مربع، تحتوي على مسبح بأمواج اصطناعية ومنزلقات وممرات مائية متعرجة، مما يضفي مزيداً من التميز على الحياة الساحلية في خورفكان.

ويستوحي أجوان اسمه من كلمة "جَون" وتعني الخليج الصغير، مما ينشئ رابطاً مجازياً مع الموقع الساحلي الفريد للمشروع والمُحاط بميناء وشاطئ وإطلالات جبلية. كما يحظى المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من شاطئ خورفكان، حيث يبعد خمس دقائق بالسيارة عن المدرج الشهير والشلال، ودقائق قليلة عن مسار برج الرابي، والذي يشكل وجهةً مثاليةً للراغبين بالاستمتاع بأجواء الهدوء وسط جمال البيئة الطبيعية.

ويوفر أجوان فرصةً استثماريةً استثنائية مع أسعار تنافسية للسكن على واجهة مائية، حيث يوفر إطلالات خلابة على خليج عُمان والجبال المهيبة في المنطقة، ويدمج جمال الطبيعة مع مساحات سكنية أنيقة.

وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، وخدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية. يشار إلى أن شركة ايجكس مدعومة من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية.

لمحة عن شركة وايدكت

تأسست شركة THY للشحن الجوي عام 2023 لتلبية احتياجات قطاع التجارة الإلكترونية، وهي تقدم حلول شحن جوي متكاملة لعملائها من الشركات العاملة في قطاع لوجستيات التجارة الإلكترونية تحت اسم العلامة التجارية "وايدكت". وانطلاقًا من شعار "اتصال مباشر واسع النطاق"، تمكنت شركة "وايدكت" من تعزيز دورها في قطاع الشحن السريع الدولي في تركيا من خلال شبكة رحلاتها الواسعة وفرص الاتصال المباشر.

تقدم "وايدكت" حلولاً شاملة من خلال الجمع بين شبكة الرحلات الواسعة للخطوط الجوية التركية وخبرة الخطوط التركية للشحن الجوي Turkish Cargo في الخدمات اللوجستية، وتوفر خدمة شاملة تلبي جميع المتطلبات اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية، مثل التخليص الجمركي للتصدير، والشحن الجوي، والتخليص الجمركي للاستيراد، والتسليم من الباب إلى الباب.

تقدم "وايدكت" خدمة سريعة وعالية الجودة بتكاليف مثالية من خلال الاستفادة من ميزة الشبكة التي تتمتع بها إسطنبول، أحد أهم المراكز اللوجستية في العالم، والخطوط الجوية التركية التي تسيّر رحلات إلى معظم دول العالم.

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